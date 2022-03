Materie prime, Scordamaglia (Filiera Italia): Non si rinunci alla sovranità alimentare dopo averlo fatto con quella energetica

La guerra russo-ucraina ha messo in evidenza una forte debolezza dell’Europa e dell’Italia, non solo in materia di energia ma anche di food security" ha detto Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia, in occasione del Summit internazionale "Sessant’anni di politica agricola comune: quali sfide per la Pac? La vision al 2050” che precede l’apertura della Fieragricola di Verona.

“La produzione agroalimentare, soprattutto per il nostro paese, è troppo legata all’importazione” dice ancora il consigliere che ricorda come la scorsa settimana il Presidente francese Macron, parlando al Salone nazionale dell’agricoltura di Parigi, abbia sottolineato l’importanza di poter contare sulla sovranità alimentare. “Il blocco produttivo e logistico dell’area del conflitto - afferma ancora Scordamaglia - un’area del mondo responsabile della produzione di circa il 30% del grano globale del 20% del mais e dell’80% dell’olio di girasole, infatti, sta creando problemi globali di sicurezza alimentare oltreché aggravare l’aumento del prezzo di vendita dei prodotti alimentari finiti”. Rispetto ai prezzi record già visti dallo scorso dicembre potrebbero arrivare ulteriori aumenti nel nostro Paese: la pasta potrebbe toccare un ulteriore +20% e un +10% il pane, senza contare l’aumento dei costi di produzione di carne latte per l’esplosione del valore del mais. “Costi sempre più insostenibili per produttori e famiglie” aggiunge Scordamaglia.

“Purtroppo l’Europa non solo ha completamente tralasciato l’obiettivo della sovranità alimentare nell'applicazione della nuova Pac, ma lo ha addirittura contrastato nella strategia Farm to fork - dice il consigliere - una strategia per la quale l’assenza di una valutazione di impatto seria e concreta è oggi più di prima assolutamente inaccettabile, anche tenendo conto dei dati preoccupanti di crollo della produzione agricola europea, e zootecnica in particolare, che gli studi di altre parti del mondo evidenziano”.

“La soluzione è una sola: fermarsi ora per non arrivare a breve ad una situazione simile a quella che stiamo vivendo per l’energia, dove dopo esserci resi completamente dipendenti da paesi terzi, pretendiamo di invocare e di realizzare in poche settimane un’indipendenza impossibile” dichiara il consigliere delegato. “E questo è quello che l’Europa si stava apprestando a fare sul piano agroalimentare, delegando ad altri continenti, come il Sudamerica, la capacità di fornire cibo alla nostra popolazione” afferma il consigliere delegato che aggiunge “Guai se questa lezione non fosse sufficientemente chiara e non generasse necessari ripensamenti”.

Scordamaglia ha poi concluso il suo intervento ringraziando il ministro Patuanelli “per aver contrastato tale tendenza e per aver tenuto per quanto possibile il punto nella proposta italiana circa l’inaccettabile riduzione di concreto sostegno a chi produce, voluto dal legislatore comunitario” e facendo un appello affinché sempre il ministro “ si faccia portavoce di queste istanze di food security che sono alla base della nostra stessa sicurezza nazionale. La Pac non può essere stravolta e subordinata ad istanze che non hanno a che fare con la produzione agricola ed alimentare”.