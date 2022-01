Mattarella, Alleanza cooperative “Con lui al Quirinale un’alta garanzia per il Paese in una fase delicata per istituzioni, famiglie e imprese”

"Un plauso al grande senso di responsabilità del presidente Mattarella nei confronti delle istituzioni, del Parlamento e del Paese in una fase delicata per le sfide imposte dal Pnrr, dagli effetti della pandemia non ancora domata e dai morsi dell’inflazione che sta mettendo a dura prova famiglie e imprese. La serietà, la sobrietà e il rigore mostrati in tanti anni di attività, la sua ferma lealtà alla Costituzione della Repubblica rappresentano per tutti gli Italiani la più alta garanzia di avere al Quirinale un riferimento prezioso e sicuro. Al Presidente Mattarella va l'augurio di buon lavoro e la più ampia disponibilità di poter contare sul sostegno del mondo della cooperazione per il bene del Paese”. Così in una nota l'Alleanza delle Cooperative Italiane saluta la riconferma di Sergio Mattarella a Capo dello Stato.