Mattarella, Coldiretti: venerdi 11/6 il primo campo scuola in campagna

Nella tenuta presidenziale di Castelporziano con i bambini provenienti dalle scuole di tutta Italia sarà inaugurato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della 1° festa dell’educazione alimentare nelle scuole che dà il via alla stagione estiva delle fattorie didattiche. L’appuntamento per i giornalisti e gli operatori è alla tenuta presidenziale di Castelporziano, in via Cristoforo Colombo 1671 (Roma) entro le ore 9,00 di venerdì 11 giugno. E’ richiesto l’accredito con l’indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita e testata di riferimento da inviare entro le ore 12.00 di giovedì 10 giugno a relazioniesterne@coldiretti.it o con le modalità indicate sul sito www.quirinale.it sezione “accrediti stampa”. Saranno presenti i ministri delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli, dell’Istruzione Patrizio Bianchi, della Salute Roberto Speranza, della Transizione Ecologica Roberto Cingolani e il vicedirettore della Fao Maurizio Martina. Ci sarà Ettore Prandini, presidente della Coldiretti, che ha curato l’iniziativa e che presenterà l’impegno dell’agricoltura italiana nella formazione delle nuove generazioni sui temi della sostenibilità ambientale e della sana alimentazione. L’iniziativa prevede l’apertura della maxi fattoria didattica dove i bambini andranno alla scoperta del mondo delle api, dell’orto sensoriale e della pet therapy con gli asini. Nella scuola in campagna di Castelporziano i piccoli ospiti impareranno anche a cucinare nella tenda dei cuochi contadini, giocheranno a fare la spesa come i grandi, mungeranno le mucche nella stalla della biodiversità che ospiterà gli animali salvati dall’estinzione nelle fattorie italiane: cavalli, mucche, capre, pecore, asini, oche e conigli.

