Mattarella inaugura anno accademico all’Università di Ferrara, al primo posto per numero operai agricoli dipendenti al Centro nord: alta formazione per l’agricoltura del futuro. I dati Inps

Ferrara provincia ad alta vocazione per l'agricoltura e formazione di eccellenza per gli agricoltori del futuro. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parteciperà all'inaugurazione dell'Anno Accademico 2022-2023 che si terrà il 4 aprile nella città estense.

Ferrara si conferma provincia strategica per l'agricoltura dell'Emilia-Romagna e di tutto il Nord Italia. Secondo i dati più recenti infatti l'agricoltura ferrarese, infatti, "produce" un valore aggiunto pari al 6% del totale provinciale, valore doppio rispetto alla media del resto della regione, conta su 9000 imprese registrate, estendendosi su 180 mila ettari di superficie agraria complessiva. Ferrara è attualmente la quarta provincia, in tutto il Nord Italia, dopo Imperia, Cremona e Mantova, per il contributo offerto dal settore agricolo alla formazione del reddito complessivo provinciale.

L’esame della dinamica del valore aggiunto dell’Emilia-Romagna nel corso degli ultimi due decenni evidenzia andamenti differenziati tra i macro-settori dell’economia. In termini reali tra il 1998 e il 2018 il settore più dinamico è risultato essere l’Industria in senso stretto, con un incremento complessivo del valore aggiunto del +28,0%, ben oltre la crescita dell’economia nel suo complesso (pari al +19,5%). Poco sotto si colloca il settore del Terziario, con un incremento del 18,6%, e il settore primario, con il +18,0%.

Secondo gli ultimi dati Inps pubblicati a Novembre 2022, l'Emilia Romagna si trova al primo posto tra le regioni con il maggior numero di operai agricoli dipendenti: sono 13.036 le aziende agricole dell'Emilia Romagna che occupano operai agricoli dipendenti. Al secondo posto la Lombardia con 10.123. Emilia Romagna sul podio anche come numero di operai agricoli dipendenti dove sono 94.780. Al secondo posto il Veneto con 69.300.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il report Inps:

https://servizi2.inps.it/servizi/osservatoristatistici//api/getAllegato/?idAllegato=1003

Proprio la formazione universitaria è la chiave per la formazione delle future generazioni che entreranno nel settore primario. L'università di Ferrara infatti organizza la laurea triennale in tecnologie agrarie e acquacoltura del delta che ha, all'interno dei suoi obiettivi formativi, le molteplici problematiche connesse all'utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse naturali (compreso il settore acquacolturale), la pianificazione e gestione fisica del territorio e dell'ambiente e il contenimento degli effetti indesiderati delle attività agrarie e acquacolturali sull'ambiente.

I dati sulle iscrizioni nell'ateneo ferrarese sono confermati in forte crescita ed è in aumento le domande di iscrizione da fuori, una vocazione confermata da Patrizio Bianchi, già ministro dell'Istruzione e professore emerito di Unife, che per l'occasione presenterà una prolusione sulla figura di Nicolò Copernico, che nel 1503 si laureò in Diritto Canonico a Ferrara, città oggi Patrimonio dell'Umanità con una delle Università più antiche d'Europa, con 632 anni di storia dalla sua fondazione. Università che tra le altre cose detiene il primato del Dipartimento di biotecnologie e che sta aprendo la facoltà di agraria.

"La scelta sul tema al quale dedicare l'anno accademico è stata impostata sul fatto che Copernico si laureò a Ferrara in qualità di studente straniero", spiega Bianchi ad AGEEI. "Copernico veniva infatti da una piccola cittadina della Polonia", prosegue. "L'anno accademico è improntato all'importanza dell'apertura agli studenti stranieri. Un'università antica come quella di Ferrara, che nel caso di Copernico ha svolto un ruolo di student house, ricorda a tutto il Paese Italia l'importanza di aprire le porte della cultura".

"L'Università di Ferrara - spiega ancora il già ministro dell'Istruzione - è nata esattamente con questo scopo, che deve essere ora recuperato: quello di ospitare studenti stranieri, che vengono da fuori la città". "Si guarda in avanti e in un mondo complicato come quello che stiamo vivendo - aggiunge - avere un'università internazionale è un grande vantaggio per la Nazione".

Bianchi spiega ancora che "Ferrara è cresciuta molto negli ultimi anni e questo vuol dire che la città si deve rapidamente adeguare a questo elemento di straordinaria importanza di posizionamento internazionale".

"E' chiaro - aggiunge ancora - che sul forte aumento di iscritti nella nostra università gioca anche il fatto che negli ultimi anni è stata data molta attenzione all'offerta didattica. Occorre per questo dare a tutti e a tutte la possibilità di disporre della formazione adeguata. Gli studenti internazionali sono una ricchezza per il nostro paese ma offerta si adegui a domanda".