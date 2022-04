Mattino5, Patuanelli: Nessun problema di approvvigionamento, ma risposta Ue ancora troppo timida. Agrisolare una priorità

“Non ho grandi dubbi sul fatto che riusciremo a reperire tutta la materia prima che ci serve. Avevamo delle importazioni dal mercato russo e ucraino specialmente per il comparto cerealicolo ma sono percentuali facilmente sostituibili da mercati vicini come Francia e Germania. Non vedo dunque problemi a breve termine di approvvigionamento delle materie prime per il nostro paese.”

Così il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli nel corso del collegamento a Mattino 5.

“I veri temi sono due, la durata del conflitto e il prezzo. Oggi il problema reale e rappresentato dal prezzo delle materie prime, anche se in questi ultimi tre giorni abbiamo visto un calo sulle borse merci del costo del grano, del mais, della soia e delle altre materie prime. È però evidente come ci sia un incremento generalizzato legato all’aumento del costo dell’energia che rimane il nodo centrale da affrontare a livello europeo.

La risposta dall’Ue è ancora un po’ timida, l’Europa dovrebbe fare tre cose importanti a mio giudizio. Mettere un tetto al prezzo del gas, prevedere un pacchetto ulteriore di debito comune, un Energy Recovery Fund per sostenere le imprese e garantire un regime di aiuti in coerenza con quanto fatto durante la pandemia. La cosa migliore sarebbe prorogare questo regime di aiuti per evitare l’intersezione tra regimi diversi.

Il settore primario è colpito in maniera più profonda da questa crisi che dalla pandemia. Durante la crisi covid il settore è rimasto sempre aperto, il sistema ha sempre retto. Questa crisi incide invece in maniera più radicale sui costi di produzione e sul fatto che il valore aggiunto si distribuisce in modo incoerente sulla filiera. Il produttore è sempre l’anello debole della filiera.

Abbiamo firmato il decreto sull’agrisolare, una misura da 1,5 mld euro di incentivo diretto per realizzare impianti fotovoltaici in autoproduzione e autoconsumo sui tetti delle aziende agricole, senza perciò consumare suolo. Questa deve essere una nostra priorità.

C’è poi l’agrivoltaico, la possibilità di installare pannelli fotovoltaici sopra le colture esistenti.

Infine dobbiamo capire se nelle aree marginali e improduttive si possono installare pannelli a terra, non con un incentivo diretto ma con un incentivo a kw immesso in rete.

Ci sono poi 200mila ettari che possiamo immettere nuovamente nella filiera produttiva. Non si deve retrocedere dagli obiettivi ambientali ma occorre riconoscere il percorso virtuoso del settore fatto in questi anni. Bisogna accompagnare le imprese in questo percorso, abbiamo gli strumenti e le risorse e lo stiamo facendo, va però riconosciuto questo sforzo.

Supportare le nuove tecnologie e l’agricoltura di precisione è l’unico modo che abbiamo per garantire una produzione sempre più alta ma col minore impatto possibile.”