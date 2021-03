Meccanizzazione agricola, Cai e Argo Tractors rinnovano accordo per il prossimo biennio

“Grazie a questo accordo rinnoviamo il nostro impegno a sostegno dell'attività degli agromeccanici, che hanno premiato in questi anni i grandi investimenti che la nostra azienda sta mettendo in campo per offrire prodotti sempre più tecnologicamente all'avanguardia, che mettano allo stesso tempo al centro il lavoro dell'uomo e l'ambiente”. Così Mario Danieli commenta la firma dell'intesa, “rinnovando al Presidente Dalla Bernardina le congratulazioni e il buon lavoro per il nuovo prestigioso mandato alla guida dell'associazione e ringraziando per la possibilità avuta di mostrare, nel corso dell'Assemblea di Verona , alcuni dei nostri prodotti McCormick di punta. I tre modelli, l'X8.680, X7.624 VT-Drive e X6.430 VT-Drive, sono il risultato del concreto impegno di Argo Tractors in ricerca e sviluppo per dar vita a trattori di alta e altissima potenza, che ci permettono di affermarci sempre più tra i leader mondiali della meccanizzazione agricola”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK