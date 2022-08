Meeting di Rimini, Draghi: Indipendenti da gas russo nel 2024. Ora slegare prezzo gas da energia elettrica. Commissione Ue al lavoro per tetto prezzo gas, ma opposizione da alcuni paesi

“Due anni fa a Rimini, in un momento grave della pandemia, ci siamo trovati a riflettere su come ricostruire la nostra società e la nostra economia. Provai a disegnare una politica economica adatta ad un momento così duro, parlai della necessità di sostenere famiglie e imprese e del ritorno ad una crescita sostenibile e condivisa. Parlai della distinzione tra debito buono e debito cattivo. Tutte queste idee hanno ispirato l’azione del governo di unità nazionale che il presidente Mattarella mi ha chiesto di guidare per rispondere alla crisi.

Oggi come allora il Meeting è un’occasione per guardare avanti con immaginazione e pragmatismo.”

Così nel corso del suo intervento al Meeting di Rimini il presidente del consiglio Mario Draghi.

“Oggi viviamo un quadro geopolitico complicato con la guerra in Ucraina, le tensioni nello stretto di Taiwan, la congiuntura economica segnata da profonda incertezza, l’inflazione e il costo dell’energia, fino all’aumento dei beni alimentari. Una situazione che si riflette negativamente anche sulle nostre esportazioni e sugli investimenti. Ci sono poi i cambiamenti climatici che richiedono risposte decise e urgenti.

Tutte queste crisi hanno origini che si k spesso fuori dai nostri confini ma bisogna dire la verità è rassicurare i cittadini con risposte chiare e concrete. Le sfide sono molte e non di facile risoluzione, ad esempio come calmierare i prezzi e diversificare gli approvvigionamenti energetici, come accelerare sulle rinnovabili, come assicurare gli investimenti e assicurare centralità in Europa all’Italia.

Serve profondità di analisi e coraggio di azione. Le decisioni che prendiamo oggi segneranno per lungo tempo il nostro futuro.

In italia e all’estero c’era molto scetticismo riguardo la nostra capacità di presentare e attuare un piano valido per riformare la nostra economia e spendere bene i fondi che ci erano stati assegnati. A 18 mesi di distanza possiamo dire che l’Italia ha reagito con coraggio e concretezza, abbiamo dimostrato che l’Italia è un grande paese.

Il governo ha fatto del proprio meglio per rispondere alle esigenze degli italiani e mantenere alta la credibilità in italia e all’estero, cercando sempre il dialogo, l’unità d’intenti e la coesione sociale. Questo è stato il nostro metodo di lavoro.

Ringrazio tutti i ministri, politici e tecnici per le competenze che hanno messo al servizio dell’Italia. Abbiamo disegnato un paese più forte, equo e moderno, ma ancora molto resta da fare.

Chiunque vada al governo spero sappia preservare lo spirito repubblicano che ha animato il nostro esecutivo.

In pochi mesi abbiamo ridotto in maniera significativa le importazioni di gas dalla Russia, un cambio radicale della politica energetica italiana. Abbiamo stretto nuovi accordi per aumentare le forniture, dall’Algeria all’Azerbaigian. L’anno scorso il 40% delle nostre importazioni di gas veniva dalla Russia, mentre oggi è la metà.

Abbiamo accelerato lo sviluppo delle rinnovabili, essenziali per abbattere le emissioni.

La nostra agenda di diversificazione è stata fondamentale per dare certezze agli investimenti e alle imprese. Se sarà realizzata nei tempi previsti l’installazione dei due nuovi rigassificatori l’Italia sarà in grado di diventare completamente indipendente dal gas russo a partire dall’autunno del 2024. Un obiettivo fondamentale per la sicurezza del nostro paese.

Si parla tanto di sovranità ma dipendere per quasi metà delle proprie fornitura di gas da un paese che non ha mai smesso di inseguire il proprio passato imperiale è l’esatto contrario della sovranità. Non deve accadere mai più.

Il livello degli stoccaggi è all’80%, in linea con l’obiettivo di raggiungere il 90% entro ottobre.

Il governo ha predisposto i necessari piani di risparmio del gas con intensità crescente a seconda della quantità di gas che potrebbe venire a mancare. Il mantenimento dei volumi non impedisce però l’aumento dei costi che hanno raggiunto livelli insostenibili.

L’Italia ha spinto molto in Ue per avere un tetto massimo al prezzo del gas, ma alcuni paesi si oppongono a questa idea per paura che Mosca possa interrompere le forniture. Questi paesi però già oggi si trovano con forniture incerte di gas russo e con prezzi esorbitanti.

La commissione è al lavoro su una proposta per introdurre un tetto al prezzo del gas e sarà presentata al prossimo consiglio europeo. Ci sarà poi una riflessione su come slegare il costo dell’energia elettrica dal costo del gas, si tratta di un legame che non ha più senso.”