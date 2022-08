Meeting di Rimini, Frascarelli (Ismea): impennata prezzi grano dovuta a minor produzione 2021 e guerra, ma Europa autosufficiente

"Saremo in grado di produrre grano e pane per tutti? Abbiamo due criticità, l'aumento della popolazione e il cambiamento climatico. Come faremo? Attraverso l'innovazione, con l'agricoltura smart. Il prezzo dei cereali ha subito sempre una estrema volatilità: dal 2015 a metà 2021 i prezzi sono stati molti bassi, per oltre 5 anni. Abbiamo poi subito l'impennata, acuita dalla guerra. Rispetto al 2010 i consumi mondiali sono aumentati del 31% proprio per la maggior popolazione, ma al contempo è aumentata anche la produzione. Ad interrompere questa serie nel 2021 è stata la produzione più bassa, a cui è seguito il conflitto russo-ucraino. Ma questo non significa che in Italia non avremmo avuto grano a sufficienza, perché l'Ucraina e la Russia sono sicuramente grandi esportatori, ma non verso il nostro paese, La nostra importazione deriva principalmente da Ungheria e Francia. La ricaduta è maggiore sui alcuni paesi africani e del sudest asiatico. In Europa produciamo il 136% del nostro fabbisogno, largamente autosufficienti, su questa informazione ci siamo inutilmente autoflagellati. L'UE è un grandissimo produttori agroalimentare e i 60 anni di Pac hanno evitato al nostro continente di avere problemi di pane, un fattore determinante per i problemi migratori. Certamente come Italia abbiamo numeri diversi rispetti all'Europa, per esempio nel grano tenero, ma soprattutto perché siamo orientati verso il valore aggiunti ai prodotti agroalimentari".

Così Angelo Frascarelli, Presidente Ismea, in occasione del panel "Il Grano e il pane: l'agricoltura è in grado di produrre per tutti? organizzato nel Meeting di Rimini.

"Quali sono dunque i fattori che influiscono? Quelli strutturali sono aumento consumi, produzione, cambiamento climatico e finanza, poi ci sono quelli congiunturali, come le tensioni geopolitiche, logistica, costi di produzione e il livello degli stock. Dunque quali saranno le politiche necessarie? La politica strutturale, in controtendenza, da seguire, è quella del Green Deal e il "Farm to fork", quindi la neutralità climatica entro il 2050. La riforma verde deve puntare ad una maggiore sostenibilità e l'Europa punta ad un sistema alimentare equo attraverso l'innovazione, producendo di più ma senza pesare sulla terra, perché altrimenti non raggiungeremo nemmeno la sicurezza alimentare", conclude Frascarelli.