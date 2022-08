Meeting di Rimini, Mammi: affrontare sfide del nuovo mondo multipolare attraverso investimenti, ricerca e filiere

"Sono state rappresentate sfide impegnative, ma serve consapevolezza su quello che è accaduto negli ultimi 2 anni e mezzo: pandemia e guerra creeranno le condizioni per un mondo diverso, non più globalizzato e senza regole. Tutto questo è stato rottamato, ci troveremo di fonte ad un mondo multipolare. Se l'Europa vuole avere un senso ci sono asset strategici dove non possiamo delegare ad altri, serve una nostra forza per produrre tecnologia e per gestire i dati e le informazioni. Ma ci dobbiamo concentrare anche nella produzione di energia. L'agricoltura può fare molto, accanto ad altre iniziative, come il rigassificatore di Ravenna e il parco eolico posto al largo, senza impatto paesaggistico. Dobbiamo riuscire a produrre cibo, dobbiamo sostenere le imprese attraverso una visione, che nel nostro caso si basa su tre pilastri. Dobbiamo aiutarle ad investire, sfruttare la ricerca e la formazione e infine il mercato, puntando sulle filiere.

Così Alessio Mammi, Assessore Agricoltura Regione Emilia-Romagna, in occasione del panel "Il Grano e il pane: l'agricoltura è in grado di produrre per tutti? organizzato nel Meeting di Rimini.