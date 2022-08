Meeting di Rimini, Prandini: Serve “cordone sanitario” contro chi sta sabotando il cibo tradizionale per favorire cibo sintetico

"Coldiretti ha fatto suo il titolo di quest'anno, dove viene messa al centro una passione per l'uomo, per le famiglie. In un momento come questo, noi non possiamo non sottolineare un trend costante in cui i nuclei familiari sono in difficoltà. Avremo 2,6 milioni di persone che nel nostro paese avranno difficoltà di accesso al cibo. Per questo dobbiamo fare un ragionamento: non possiamo sprecare il 17% del cibo perché non arriva a tavola, a causa delle inefficienze distributive, nella catena del freddo. La creazione di un'assocazione mondiale di Farmer's Market permette di valorizzare l'economia del territorio, tagliando proprio la catena. Nel nostro paese vale 6 miliardi con 12mila imprese e crea condizioni mutuabili nel resto dei paesi".

Cosi, Ettore Prandini, presidente Coldiretti, dal palco del Meeting di Rimini al convegno “La crisi alimentare globale. La persona al centro”.

"Dobbiamo partire da quello che sta accadendo: siamo così convinti che le persone siano al centro delle scelte di carattere economico globale? Viviamo un tentativo di sabotamento del cibo tradizionale, sostituito da cibo di laboratorio proprietà di 2-3 multinazionali. Per questo dobbiamo creare un cordone "sanitario" verso quei tentativi che mettono al rischio la salute dei cittadini . Ci sono startup che vengono sostenute con soldi pubblici, senza renderci conto della ricaduta sulla salute. Oggi si punta ad una dieta globalizzata che ha come suo perno il cibo sintetico: significa cancellare la cultura e la storia di intere popolazioni, che porteranno a tensioni sociali sfociate non solo nella guerra che stiamo vivendo", prosegue Prandini.

"I cambiamenti climatici vanno affrontati non stanziando solo risorse per riparare i danni, abbiamo bisogno di programmazione, di interventi strutturali, di investimenti sulla ricerca e sviluppo, su nuovi bacini di accumulo per arrivare al trattenimento di almeno il 50% dell'acqua piovana, di incrementare l'energia rinnovabili. Come imrpenditore non mi precludo alcuna possibilità per trovare certezze. Cosa centra in questo il Ministero degli Esteri? Ha operato rispetto a dinamiche di tensione legate allo scontro bellico in atto. Abbiamo vissuto rischi sui settore cerealicolo, ma marginalmente per l'Europa. Saerebbe però una visione miope, dobbiamo guardare oltre i nostri confini: in paesi del Nord Africa dove la fornitura è calata di oltre il 670% avrebbe causato un aumento della crisi umanitaria. Da qui dobbiamo partire per avere una visione geopolitica europea, così da rispondere anche alla Cina, che in questi anni ha accaparrato il 60% della disponibilità di cereali nel mondo, nonostante un fabbisogno del 20%", continua il presidente di Coldiretti.

"Non possiamo giocare con la fame e l'incertezza per tanti agricoltori che potrebbero abbandonare la propria attività. Oggi in questo momento abbiamo un'azienda agricola su 10 che è destinata a chiudere la propria attività, mentre 1 su 3 è in difficoltà. La nostra priorità e non sprecare nemmeno un centesimo del PNRR, così da pianificare i bisogni futuri, così da avere accortezza e capacità di guardare al domani, dobbiamo partire dai nuclei familiari, mettere al centro l'uomo. Chiunque vincerà alle elezioni non si dovrà lavorare nella cancellazione dei provvedimenti precedenti, ma di continuare lungo la strada già iniziata, così da presentare l'Italia come un modello di sostenibilità esportabile. Per esempio, parlando della zootecnia non è uguale ovunque, quella del nostro paese è la più sostenibile, solo il 7% di emissioni sul totale. In Germania le emissioni sono il doppio, in Francia il triplo rispetto a noi. Serve conoscenza come principio per far esplodere i nostri modelli virtuosi, copiabili dagli altri. Per questo serve formazione e conoscenza, serve positività, in tutti i settori produttivi dell'Italia. Un modello positivo come questo, familiare, non deve essere demonizzato, perché il modello negativo è quello della multinazionale che sfrutta senza dare", conclude Prandini.