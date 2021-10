Melinda e Netafim insieme in nome dell’innovazione a favore della sostenibilità

In occasione di Eima International, uno dei più importanti appuntamenti a livello europeo nel settore delle macchine per l’Agricoltura e il Giardinaggio, i vertici di Melinda e Netafim hanno ufficializzato un accordo volto a garantire un futuro ancora più sostenibile all’agricoltura trentina, all’ambiente e alla comunità locale. Le due aziende, punto di riferimento nei rispettivi comparti, hanno deciso di stringere un’alleanza strategica e operativa impegnandosi in prima linea per rendere la melicoltura sempre più rispettosa delle istanze del territorio.

Netafim, leader mondiale nella progettazione di soluzioni per l’irrigazione di precisione, ha messo a punto un sistema integrato altamente innovativo per l’erogazione dei trattamenti a punto fisso e la protezione antibrina per le colture arboree denominato S.O.PH.I.A. che, installato sui sistemi di irrigazione a goccia, è funzionale alla difesa fitosanitaria poiché consente di indirizzare i fitosanitari in modo mirato sulle colture, evitando le derive. Inoltre, permette di proteggere le colture delle gelate primaverili, distribuendo acqua a frequenza pulsata localizzata sugli organi vegetali delle piante, utilizzando il 50% di risorsa idrica in meno rispetto ai sistemi tradizionali ad alta portata e copertura totale, migliorando in modo sensibile quantità e qualità della produzione.

L’accordo prevede che il sistema sarà utilizzato in esclusiva da Melinda e La Trentina, e a livello nazionale per i prossimi tre anni, consentendo così di testarne l’efficacia e continuando a perseguire quell’impegno di operare nell’ottica di una sostenibilità concreta nei fatti e nelle scelte, come il ridurre l’impatto ambientale generato dai fitosanitari.