Mense biologiche, Pignatone (M5S): 5 milioni per le scuole che hanno scelto menù bio, bene in Sicilia ma serve fare di più 

In arrivo 5 milioni di euro per le scuole di tutta Italia che hanno scelto menù biologici per le loro mense. Così, lo Stato si fa promotore del cibo sano e di una corretta alimentazione per i nostri bambini e ragazzi. I fondi sono stati assegnati sulla base della popolazione scolastica e dei pasti biologici erogati nel corso dell’anno scolastico appena terminato, quindi in base a quanto hanno già speso le scuole per le mense biologiche. Agli istituti della Sicilia, dove innumerevoli sono le eccellenze agroalimentari a chilometro zero e Bio, vanno 138 mila euro, somme sicuramente importanti, ma è doveroso fare di più, soprattutto considerata la qualità dei nostri prodotti e l’importanza che il settore riveste nell’economia isolana. Per questo, auspico che sempre più scuole siciliane si dotino di un’offerta bio nelle loro mense”. Così, il deputato del Movimento 5 Stelle Dedalo Pignatone, componente della commissione Agricoltura alla Camera, a seguito dell'approvazione del riparto delle risorse previste dal 'Fondo per le mense scolastiche biologiche per l'anno 2021'.

