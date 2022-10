Merano WineFestival, Giansanti: produttività va coniugata con sostenibilità, altrimenti non cresceremo. VIDEOINTERVISTA

"Continuiamo a parlare delle gambe delle tre gambe della sostenibilità, ma noi di Confagricoltura siamo stanchi di sentire parlare di gambe, preferiamo pensare alle prospettive, al futuro. Il futuro è fatto di una popolazione mondiale che aumenta, di un reddito che aumenta e di preservare le risorse naturali".

Così ad AGRICOLAE Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, al termine della presentazione del Merano WineFestival a Roma.

"Queste sono le sfide: produrre di più in maniera più sostenibile, quindi va coniugata la produttività con la sostenibilità altrimenti non cresceremo. In questa visione dovremo avere un'agricoltura digitale, che preserva le risorse grazie agli strumenti della tecnologia, andando incontro alle mutate esigenze, che stanno mutando anche nei consumi. Dobbiamo infatti guardare ai più giovani, di quelli che verranno", prosegue Giansanti.

"Se non acceleriamo e non costruiamo da subito quel mercato che verrà, il mercato italiano soffrirà più di altri, perché ad esempio non abbiamo la capacità, come la Germania, di sovvenzionare con misure proprie il settore produttivo. Noi abbiamo tante cose da proteggere, certamente l'unicità delle nostre produzioni, la varietà del nostro territorio, le eccellenze, i grandi produttori. In questa nuova dimensione dobbiamo raccontare un'agricoltura diversa", conclude il presidente.