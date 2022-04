Mercati agricoli, le prospettive a breve termine dell’UE: preoccupazioni sistemiche per la dipendenza da mangimi e fertilizzanti

La Commissione europea ha pubblicato il documento primaverile con le prospettive a breve termine dei mercati agricoli. Dallo studio emerge come l'invasione russa dell'Ucraina dal 24 febbraio 2022 abbia notevolmente disturbato i mercati agricoli globali, creando maggiore incertezza sulla futura disponibilità globale di cereali e semi oleosi e aggiungendo instabilità in mercati già tesi. Ha anche sollevato preoccupazioni fondamentali per la sicurezza alimentare e preoccupazioni sistemiche per quanto riguarda la dipendenza dell'UE dalle importazioni di mangimi e fertilizzanti, in particolare dall'Ucraina, Russia e Bielorussia.

"La disponibilità di cibo, mangimi e fertilizzanti non è una preoccupazione primaria nell'UE per quanto riguarda quest'anno e il prossima campagna cerealicola (2022/23, a partire da luglio 2022 con la raccolta estiva e proseguendo con l'utilizzo dei grani prodotti nel 2022 fino a giugno 2023, prima che inizi la prossima raccolta in estate 2023). L'UE è ampiamente autosufficiente per il cibo, con un massiccio surplus commerciale agroalimentare, e ci si può aspettare che il mercato unico dell'UE dimostri ancora una volta il suo ruolo nell'assorbimento degli shock. Ci sono tuttavia preoccupazioni in merito all'accessibilità economica a causa degli elevati prezzi di mercato e delle tendenze inflazionistiche. Grazie alle misure proposte per aumentare la produzione di seminativi dell'UE, ciò consentirà in particolare agricoltori per aumentare la loro superficie di semina per mais, girasoli e colture proteiche (la stagione della semina del grano essendo già in gran parte finito) e a condizione che prevalgano condizioni meteorologiche normali, il raccolto dell'UE del 2022 potrebbe esserlo ottimo per i cereali e per i semi oleosi. Questo, insieme a una minore richiesta di mangime, a causa di una minore la produzione di carne suina nel 2022 e un uso ridotto di cereali per i biocarburanti potrebbero consentire alle esportazioni di cereali dell'UE di essere superiore del 30% e le importazioni di cereali dell'UE inferiori del 42% nella campagna di commercializzazione 2022/23 (rispetto alla campagna quinquennale media ridotta in entrambi i casi). Ciò contribuirebbe ad attutire l'impatto sui mercati mondiali del prevista mancanza di esportazioni di grano dall'Ucraina.

La preoccupazione principale rimane quindi il livello dei prezzi. Come risultato della guerra, i prezzi delle merci (dall'energia ai fertilizzanti al grano al semi di soia) sono saliti alle stelle. Ci si aspetta che rimangano alti per tuttoo quest'anno e peseranno ulteriormente sui livelli di inflazione crescenti e preesistenti. La BCE ora prevede un tasso di inflazione del 5,1% per l'UE nel 2022 (con un ritorno al 2,1% nel 2023). Questo situazione solleva interrogativi sulla capacità degli agricoltori per acquistare fertilizzanti, mangimi e per pagare i loro bolletta energetica, in particolare per gli agricoltori con aziende agricole ad alta intensità energetica e ad alta intensità di mangimi. Il situazione solleva anche domande sul cibo convenienza per le famiglie a basso reddito.

In termini di prospettive per mercati specifici, i prezzi interni dei cereali sono aumentati in passato settimane per tutti i principali cereali (frumento, mais, orzo) dovrebbero rimanere particolarmente elevati quest'anno e nel 2023. Per quanto riguarda i semi oleosi, i girasoli richiedono meno input di azoto rispetto ad altre colture e agli agricoltori preferire il girasole al mais quest'anno.

Per quanto riguarda le carni, una buona notizia è arrivata dal settore delle carni suine dove i prezzi sono fortemente aumentati le ultime settimane. Tuttavia, mangime ed energia elevati costi, che manterranno i margini del produttore sotto pressione, così come gli effetti duraturi della peste suina africana.

La produzione di carne bovina dovrebbe diminuire nel 2022, principalmente a causa di un adeguamento strutturale della carne bovina

e del settore lattiero-caseario, nonostante i prezzi elevati e l'aumento della domanda sul mercato di esportazione.

Per quanto riguarda il settore vitivinicolo, la vendemmia 2021/22 si è rivelato migliore del previsto e ha registrato esportazioni

oltre le aspettative. La situazione del mercato ortofrutticolo è fragile. Ci sono già prove che l'instabilità nei mercati di esportazione porti al reindirizzamento del commercio di prodotti deperibili verso il mercato dell'UE.

LEGGI IL DOCUMENTO UE SULLE PROSPETTIVE DEL MERCATO AGRICOLO