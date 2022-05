Mercati agroalimentari, Pallottini (Italmercati): evento a Roma il prossimo 11 maggio per fare il punto sulla filiera distributiva

"Italmercati ha chiamato attorno a se la filiera e la politica italiana, insieme a quella europea, in un incontro di riflessione programmato il prossimo 11 maggio per capire come la filiera agroalimentare nel post pandemia possa interagire insieme alla luce delle risorse europee e del Pnrr". Così ad Agricolae Fabio Massimo Pallottini, presidente di Italmercati. L'associazione che raccoglie i principali mercati ortofrutticoli italiani ha organizzato l'incontro “L’Italia alla prova del cambiamento: la risposta dei mercati agroalimentari all’ingrosso”, realizzato da The European House - Ambrosetti, che si terrà il prossimo 11 maggio alla Casa del Cinema di Roma.

"Ripartiamo dal ruolo importante che abbiamo svolto nella fase più critica dell'emergenza sanitaria, ma oggi siamo un po' il terminale nella crisi dei consumi che i mercati vivono tutti i giorni nelle proprio strutture. In questo momento c'è preoccupazione, perché avvertiamo la difficoltà di "arrivare alla fine del mese" da parte delle famiglie. Esistono sono sicuramente contraddizioni, ma l'impatto è indubbio. Quello che possiamo fare, a monte con il sistema produttivo italiano ed a valle con quello distributivo tradizionale e non, è garantire il prodotto fresco, di qualità ed a prezzi convenienti. La vera sfida è continuare a consentire al consumatore italiano con redditi meno alti di continuare a seguire una alimentazione sana, grazie ai prodotti che saremo in grado di offrire. D'altro canto ringraziamo il ministro dell'Agricoltura Stefano Patuanelli, che sarà presente all'evento, perché ha aperto una riflessione sul ruolo che i mercati possono svolgere, soprattutto nella distribuzione dell'ultimo miglio, così che possa essere non solo efficiente, ma anche sostenibile: l'appuntamento dell'11 sarà una grande vetrina di riflessione", conclude Pallottini.