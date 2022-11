Mercati all’ingrosso, De Meo (FI – PPE): “L’Unione europea li riconosce come soggetti strategici”

«Accolgo con favore - dichiara l’eurodeputato Salvatore De Meo, intervenuto in plenaria a Strasburgo in occasione del dibattito sulla resilienza delle infrastrutture strategiche - il rafforzamento delle norme che mirano ad aumentare la resilienza di quelle fondamentali per lo svolgimento delle attività economiche e sono soddisfatto che la mia proposta di riconoscere i grandi mercati alimentari come realtà strategiche sia stata accolta. L’estensione dello scopo di questa direttiva al settore agroalimentare è fondamentale, poiché il funzionamento della catena alimentare rappresenta un servizio essenziale per il benessere della nostra società. I mercati all’ingrosso - conclude - sono indispensabili in quanto strutture di pubblico interesse, basti pensare che durante la pandemia, è proprio grazie a queste strutture che si è evitato in molti Paesi un blocco del sistema e si è garantito il funzionamento della catena agroalimentare».