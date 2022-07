Mercati ingrosso, appello Italmercati al presidente Draghi: serve Governo stabile e autorevole

Nelle 48 ore decisive per capire se il governo Draghi ha un futuro, arriva l’appello a proseguire anche da parte di Italmercati, il network che raggruppa i principali Mercati all’Ingrosso italiani.



“Ci rivolgiamo al presidente Draghi e a tutte le forze politiche che lo hanno sostenuto sino ad oggi – spiega Fabio Massimo Pallottini, Presidente di Italmercati – perché si possa trovare una soluzione che permetta di gestire in tempi brevi alcuni passaggi importanti per il nostro settore a partire dal PNRR. Come Mercati rappresentiamo un anello di congiunzione tra produttori e consumatori e possiamo confermare con dati in tempo reale quanto sia difficile l’attuale contesto economico tra consumi in crisi, redditi insufficienti, rialzo dei costi delle materie prime. Il nostro è un appello e un allarme: non si può affrontare questa situazione senza un Governo stabile e autorevole. Il presidente Draghi può garantirci tutto questo anche a livello internazionale nei prossimi mesi”.