Mido, Coldiretti, arriva dieta salva vista per 4 italiani su 10

Con oltre 4 italiani su 10 (43%) che hanno problemi agli occhi, arriva la dieta salva vista con cavoli, broccoli, carote, cicorie e olio extravergine di oliva. E’ quanto emerge dall’analisi di Coldiretti su dati del Ministero della Salute in riferimento all’apertura della prima esposizione di Campagna Amica sul cibo che fa bene agli occhi in occasione del Mido, la più importante esposizione per l’ottica e gli occhiali, che si tiene fino al 6 febbraio alla Fiera di Milano a Rho.



Cavoli, broccoli, cavolfiori, carciofi sono ricchi di magnesio e acido folico utili alla vista. Il cavolfiore – spiegano Coldiretti e Campagna Amica -contiene un potente antiossidante, il sulforafano, che protegge gli occhi dalle radiazioni ultraviolette mentre agrumi, kiwi e carote sono un potente serbatoio di betacarotene e di vitamine in grado di contribuire alla salute degli occhi e ridurre i rischi di cataratte e degenerazione maculare. Anche le cicorie sono ricche di carotenoidi e se consumate crude contribuiscono al mantenimento della vista, mentre l’olio extravergine di oliva – evidenziano Coldiretti e Campagna Amica - grazie alla presenza di numerosi acidi insaturi, favorisce una buona circolazione sanguigna e il benessere degli occhi.





Campagna Amica è presente alla Fiera presso il Padiglione 3 (stand OT19) con l’esposizione di frutta, verdura e ortaggi utili alla salute, con particolare attenzione alla vista, per spiegare l’importanza di una sana e corretta alimentazione nella vita quotidiana. E’ anche possibile firmare la petizione promossa da Coldiretti contro il cibo sintetico, dalla bistecca fatta nel bioreattore al latte senza mucche, che rappresenta una minaccia letale per l’agricoltura italiana, la salute dei consumatori e la biodiversità del pianeta.





L’Italia – ricordano Coldiretti e Campagna Amica - può contare sull’agricoltura più green d’Europa con 5450 specialità ottenute secondo regole tradizionali protratte nel tempo per almeno 25 anni censite dalle Regioni, 316 specialità Dop/Igp riconosciute a livello comunitario e 415 vini Doc/Docg, la leadership nel biologico con circa 86mila aziende agricole biologiche, 25mila agriturismi che conservano da generazioni i segreti della cucina contadina e 10mila agricoltori in vendita diretta con Campagna Amica.





L’importanza di assumere, attraverso una corretta alimentazione, vitamine ed antiossidanti per la salute degli occhi – ricordano Coldiretti e Campagna Amica – sarà al centro dell’incontro “I cibi della vista e del benessere” (ingresso gratuito e registrazione su https://www.mido.com/pass-ingresso-mido) moderato dal direttore di Campagna Amica Carmelo Troccoli, domenica 5 alle ore 11 presso la sala plenaria delle conferenze di Otticlub (Padiglione 3) con la partecipazione di Alberto Villani, Responsabile Unità Operativa complessa di Pediatria generale dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, Danilo Mazzacane, medico oculista Vicepresidente Commissione Difesa Vista e Stefano Magno, Dirigente Medico Scienze della Salute della donna, del bambino e di sanità pubblica del Policlinico Gemelli con l’associazione Komen Italia, da sempre impegnata nella prevenzione dei tumori al seno.