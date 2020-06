MIELE, LEGA: INVASIONE DALLA CINA, NO FARE FINTA DI NIENTE

"Sono 63 mila gli operatori messi in ginocchio da una concorrenza sleale che immette sul mercato miele contraffatto, prodotto senza api e con OGM, che sono invece vietati in Italia e dai Paesi dell'Est Europa. Non possiamo fare finta di nulla. Per questo motivo - proseguono gli esponenti del Carroccio - abbiamo presentato un'interrogazione urgente al ministro dell'Agricoltura Bellanova, per sapere quali misure intenda adottare per tutelare un prodotto d'eccellenza risultato del lavoro e delle competenze costruite negli anni dai nostri apicoltori, contrastare comportamenti irregolari che non rispettano gli standard di sicurezza dei consumatori, e salvaguardare i nostri agricoltori", concludono.

