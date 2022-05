Mielizia lancia la Bee Welcome Limited Edition, la Box sostenibile che si fa Bee Hotel    

Nella Giornata mondiale delle Api, dal marchio icona simbolo della salvezza di questo prezioso impollinatore, arriva la Bee Welcome Limited Edition firmata Mielizia, la box in legno di betulla certificata FSC® e sigillata con una fascetta in carta Crush, la carta ecologica realizzata con sottoprodotti di lavorazione del mais, sulla quale è riportato un QR code che riproduce il video tutorial per trasformare il cofanetto in casetta per le api solitarie.

All’interno della confezione sono inclusi 4 varianti di mieli biologici italiani – castagno, clementino, bosco, tiglio – proposti in vasetti di vetro da 300 g, una cartolina, un righello in carta piantabile e uno spago in fibra naturale se si desidera appendere il “rifugio” in giardino o sul terrazzo. Per realizzare il Bee Hotel occorrerà dotarsi di canne, canne arelle, legnetti, ciottoli, paglia e altri materiali, semplici da reperire in natura. Il progetto stimola la creatività e invita al “riutilizzo”.

La Bee Welcome Limited Edition Box rappresenta il “dolce benvenuto” di Mielizia nel mondo della biodiversità e può essere un regalo incredibile, originale ed etico per tutti che offre non solo la possibilità di far bene all’ambiente e alle api, ma anche di conoscere più a fondo gli apicoltori Mielizia e gustare a casa il loro miele italiano, espressione della varietà e pluralità di mieli biologici del nostro territorio.

Il Miele di Clementino, chiaro e cremoso. È un miele profumato che, anche al gusto, ricorda i fiori di zagara e presenta note fruttate. È ideale con formaggi freschi e a pasta filata, con la frutta e per accompagnare dolci al cucchiaio. Il Miele di Bosco, l’unico che non deriva dal nettare dei fiori, ma dalla melata, sostanza zuccherina che le api raccolgono prevalentemente su alcuni alberi. È un miele molto scuro e naturalmente liquido. Al gusto ricorda la frutta caramellata, i datteri, il malto ed è ideale con i formaggi freschi o si pancake. Il Miele di Castagno, scuro e liquido, ha un odore intenso e un sapore leggermente amaro, che si sposa perfettamente con i formaggi stagionati. Il Miele di Tiglio, chiaro e cremoso, presenta una peculiare nota mentolata ed è ideale con gli infusi.