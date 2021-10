Milano Wine Week 2021: Gli appuntamenti da non perdere

Tutti gli incontri di Segreti in tavola si svolgono all’interno dell’Officina Design Cafè presso il Museo ADI Compasso D'oro, in Via Ceresio 7, location gestita dall’Associazione Chic – Charming Italina Chef. Il primo in programma martedì 5 Ottobre alle 18 ha come protagonista lo Chef Davide di Fabio del Ristorante Dalla Gioconda di Gabicce Mare in abbinamento con il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo. Si continua mercoledì 6 Ottobre alle 16 con il Pastry chef Massimo Pica di Pasticceria Pica di Milano, in abbinamento con Asti DOCG. Giovedì 7 Ottobre alle 18 è il turno del Panettiere Tommaso Cannata di Milano di Messina – Il Pane e sua lavorazione in abbinamento con i vini della Regione Liguria. Venerdì 8 Ottobre alle 18 protagonista lo Chef Andrea Aprea in abbinamento con il Consorzio di Tutela dei vini dell’Oltrepò. Sabato 9 Ottobre alle 18 ci sarà la Chef Viviana Varese del Ristorante Viva di Milano in abbinamento con il Prosecco DOC. Infine domenica 10 Ottobre alle 18 lo Chef Franco Favaretto del Ristorante BaccalàDivino di Mestre in abbinamento con il Prosecco DOC.

