Milano Wine Week 2022, il Consorzio tutela Provolone Valpadana DOP sponsor

Torna nel capoluogo lombardo la Milano Wine Week, con un ricco palinsesto di eventi, masterclass e degustazioni che quest’anno vedrà anche il gustoso e versatile Provolone Valpadana DOP tra i protagonisti della kermesse.

Dal 12 al 16 ottobre - dalle ore 11.00 alle ore 21.00 - Il Consorzio di Tutela sarà presente all’evento con un proprio desk dedicato, all’interno dell’Enoteca MWW, in una delle più belle corti private meneghine, quella di Palazzo Serbelloni, al cui interno, in un’area di 1100 mq, sorgerà una vera e propria wine-court in cui si svolgeranno contemporaneamente attività di degustazione e intrattenimento.

Il Provolone Valpadana DOP, protagonista della campagna triennale “Choose your taste, sweet or spicy, only from Europe” promossa dal Consorzio di Tutela e co-finanziato dall’Unione Europea, oltre ad essere una vera e propria prelibatezza, è un formaggio che ben si armonizza, nelle sue versioni dolce e piccante, con diverse tipologie di vino: dagli spumanti metodo classico, ai bianchi di media e buona struttura sino ai rossi giovani, medi e più strutturati.

Presso il desk dedicato al poliedrico formaggio, sarà possibile, grazie alla presenza di un esperto assaggiatore, degustare il prodotto nella sua purezza e nelle sue mille sfaccettature. Sfruttando, inoltre, l’esperienza degustativa di Vinhood – giovane ed innovativa start up che si rivolge non solo ad appassionati ma anche, e soprattutto, a neofiti e curiosi di scoprire questo complesso mondo con un approccio più “friendly” basato sulla personalizzazione dell’esperienza, sulla semplicità e sul divertimento e meno sul linguaggio tecnico che spesso accompagna questo settore – sarà infine possibile scoprire le innumerevoli e sorprendenti opportunità di abbinamento del Provolone Valpadana DOP con il vino.

Supporteranno la campagna promozionale dedicata al prodotto, all’interno dell’evento, una video intervista del Presidente del Consorzio di Tutela ­– Libero Stradiotti – visibile su Wine il nuovo canale dedicato al vino nato dalla collaborazione tra AdnKronos e MWW Group ed alcuni interessanti contenuti social, realizzati da 4 influencer del settore, che potranno essere visualizzati nelle stories delle pagine social istituzionali di MWW.

Maggiori informazioni a cura del Consorzio di Tutela, si possono trovare sul sito ufficiale del progetto https://sweetorspicycheese.eu/ che può essere seguito anche su Facebook: https://www.facebook.com/ SweetOrSpicyCheese.FromEU/ e Instagram https://www.instagram.com/ sweetorspicycheesefromeu/