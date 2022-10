Milano Wine Week, Chiara Soldati: impegno per preparare la quinta generazione e proseguire sfide del futuro. VIDEOINTERVISTA

"Essere cavaliere del lavoro, donna che lavora in agricoltura e under 50 è per me una grande responsabilità ma costituisce prima di tutto un punto di partenza e non un punto di arrivo per dare voce a tutte quelle imprenditrici nel mondo del vino e dell'agroalimentare per vincere le sfide di questi anni".

Così ad AGRICOLAE Chiara Soldati, imprenditrice vitivinicola nel corso della serata di inaugurazione della Milano Wine Week organizzata da Confagricoltura. "Tra gli obiettivi futuri - aggiunge - quello di proseguire e perseguire la via della sostenibilità, un sempre maggiore impegno nel turismo e preparare l'arrivo della quinta generazione".