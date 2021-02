Milleproroghe, appello Fai Cisl: Non dimenticare i lavoratori agricoli

“Mancano all’appello almeno 2 milioni di giornate di lavoro – aggiunge il sindacalista – per cui è indispensabile che oltre all’indennità vengano riconosciute, per il 2020, le stesse giornate di lavoro del 2019 a chi non ne ha a sufficienza per accedere alla disoccupazione agricola, entro il 31 marzo. Non si tratta di richieste assistenziali, ma di integrazioni al reddito fondamentali per i lavoratori e le loro famiglie. Lavoratori stagionali che, vale la pena ricordarlo, mentre garantiscono il cibo sulle tavole degli italiani, maturano pensioni al limite della sopravvivenza. Il nostro appello è rivolto anche alle parti datoriali, Coldiretti, Cia, Confagricoltura, affinché il nuovo Governo segni una svolta concreta rispetto ai temi del lavoro in agricoltura, settore strategico per la ripartenza del Paese insieme all’industria alimentare e a tutte le filiere connesse”.

