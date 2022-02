Milleproroghe, Cassese (M5s): confermati incentivi per piccoli impianti biogas in agricoltura

“Le aziende agricole che realizzano impianti di biogas fino a 300 KW, alimentati da sottoprodotti provenienti da attività di allevamento, potranno continuare ad accedere nel 2022 agli incentivi previsti per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Come è avvenuto negli ultimi anni, in attesa dell’uscita del decreto di incentivazione per le fonti rinnovabili che confidiamo venga presto emanato, siamo intervenuti ancora una volta a sostegno di questo comparto, includendo negli incentivi anche le aziende che, pur essendo già autorizzate a costruire nuovi impianti, sono rimaste escluse dal bando 2021”. Lo dichiara il deputato Gianpaolo Cassese, esponente M5S in commissione Agricoltura, dopo l’approvazione dell’emendamento, a sua prima firma, al ddl di conversione in legge del decreto Milleproroghe, che domani arriverà in Aula.

“Il numero delle aziende che hanno preso parte ai bandi di assegnazione delle risorse - aggiunge - è cresciuto negli anni. In particolare, nel 2021 hanno fatto richiesta di accesso agli incentivi 151 impianti, ma il contingente a disposizione ha permesso solo a 90 di questi di entrare in graduatoria, lasciandone fuori ben 51 che oggi, finalmente, potranno beneficiare della norma”.

“Grazie al lavoro che abbiamo portato avanti - prosegue Cassese -, pertanto, non si è interrotto quel percorso virtuoso di economia circolare in ambito agricolo che va potenziato perché può svolgere un ruolo strategico nella transizione energetica. Il biogas infatti è una fonte rinnovabile che, favorendo l’utilizzo di sottoprodotti e effluenti zootecnici (che quindi non entrano nel ciclo dei rifiuti), migliora l’impronta ambientale delle aziende agricole".

"Nell’attuale situazione di crisi economica e con l’aumento del costo energetico come conseguenza della pandemia, un numero sempre maggiore di aziende agricole si sta orientando verso le agroenergie e con questo provvedimento continuiamo a sostenerle” conclude.