Milleproroghe: Coldiretti, via libera a mini impianti biogas. Guerra al caro energia parte dalle stalle italiane

Via libera per il 2022 agli incentivi per nuovi impianti biogas di piccola taglia fino a 300 Kw per potenziare la produzione di energia rinnovabili del Paese in un momento di grande criticità. E’ quanto ha reso noto il presidente della Coldiretti Ettore Prandini in occasione della mobilitazione degli agricoltori e allevatori nelle piazze italiane contro le speculazioni sui prezzi ma anche per cogliere le opportunità che vengono dall’agricoltura per le fonti rinnovabili. La proroga dei sostegni è intervento richiesto fortemente dalla Coldiretti ed inserito con un emendamento nell’ambito del decreto Milleproroghe in discussione alla Camera. Si combatte così il deficit energetico del Paese ma si sostiene anche il percorso di transizione ecologica in una ottica di economia circolare che – sottolinea la Coldiretti - consente di trasformare gli scarti in energia così importante per il Paese. L'alimentazione di questi impianti – conclude la Coldiretti – è garantita per almeno l'80% da reflui e materie derivanti prevalentemente dalle aziende agricole e di allevamento con un impatto positivo anche sull’ambiente.