MILLEPROROGHE, NON PASSA ESTENSIONE CERTIFICATI ANTIMAFIA A FONDI STATALI

Non passa l’emendamento al milleproroghe che prevedeva l’estensione della presentazione del certificato antimafia anche per i fondi statali.
Da quanto prende AGRICOLAE ci sarebbe stata la contrarietà da parte del governo.
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“Vincolare i Centri di Assistenza Agricola (CAA) utilizzando solo lavoratori tecnici dipendenti potrebbe cambiarne in maniera sostanziale l’operatività. Sarebbe un altro elemento di appesantimento generale e un’ulteriore burocratizzazione, ancora una volta a scapito degli agricoltori, che andrebbe a creare un costo aggiuntivo a tutto il sistema”. Questo il parere del […]
«Buon lavoro alla nuova giunta di via Aldo Moro». Così Confagricoltura Emilia Romagna esprime le congratulazioni ai neo assessori a margine della conferenza stampa di presentazione. «Un ringraziamento speciale – prosegue – va al governatore Stefano Bonaccini per aver incluso fin da ora, tra le priorità di governo, l’Europa e […]
A San Valentino il Consorzio Mortadella Bologna celebra l’amore con il panino speciale Mortadella in Love Una versione appositamente ideata per tutti gli innamorati, la cui video ricetta si avvale della musica originale dell’artista indie/rap JESTO – “L’Amore in bocca”, traccia tratta dal suo nuovo album “indiejesto”. A chi non […]
A San Valentino il Consorzio Mortadella Bologna celebra l’amore con il panino speciale Mortadella in Love Una versione appositamente ideata per tutti gli innamorati, la cui video ricetta si avvale della musica originale dell’artista indie/rap JESTO – “L’Amore in bocca”, traccia tratta dal suo nuovo album “indiejesto”. A chi non […]
“Il tema di oggi è la sostenibilità, ovvero la misura della sostenibilità e l’Italia con l’agenda ‘20-‘30 si è impegnata insieme alle Nazioni Unite ad andare in questa direzione. Il problema, che oggi è la sfida di tutti e che ritroviamo anche nella pac, è di definire in maniera univoca […]
2018-2019, CENTINAIO: SEI MESI PER AGGIUSTARE IL TIRO. TRA AGROALIMENTARE E TURISMO MATRIMONIO PERFETTO
2018-2019, MANZATO: PROSSIMO ANNO VISIONE STRATEGICA POLITICA AGRICOLA NAZIONALE. ECCO I 5 PILASTRI. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, PESCE: BASTA COMPARTIMENTI STAGNI MA VISIONE UNITARIA DELL’AGROALIMENTARE
2018-2019, VALLARDI: GIOCO DI SQUADRA TRA MIPAAFT E COMAGRI CAMERA E SENATO HA DATO SUOI RISULTATI
2018-2019, GALLINELLA: COMAGRI CAMERA PIU PRODUTTIVA DEL PASSATO. ECCO COSA ABBIAMO FATTO E COSA FAREMO. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, MERCURI: DAL GOVERNO NUOVO CI ASPETTIAMO COSE NUOVE DEDICATE A SETTORE AGROALIMENTARE. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, GIANSANTI: AGRICOLTURA DEVE ESSERE CONNESSA PER CONSENTIRE CRESCITA DEL PAESE
2018-2019, SCANAVINO: ANNO SEGNATO DAL MALTEMPO. ORA STRATEGIA NAZIONALE A TUTELA AREE RURALI
2018-2019, VERRASCINA: AGRICOLTURA NON CHIEDE AIUTI MA INVESTIMENTI PER COMPETERE SUL MERCATO
2018-2019, SERPILLO: AGROALIMENTARE IN GRADO DI RIDURRE TENSIONI MEDITERRANEO E IMMIGRAZIONE
BILANCIO 2017, CASTIGLIONE: SULLA PESCA ITALIA HA CHIUSO CON INFRAZIONI UE. TUTTO QUELLO CHE E’ STATO FATTO PER IL SETTORE
BILANCIO 2017, MARTINA: REDDITO, EXPORT E CAMBIAMENTI CLIMATICI, MA NON SOLO. PIEDI PER TERRA E TESTA AL MONDO
BILANCIO 2017, FORMIGONI: ORA SPAZIO AI GIOVANI PER DARE SPRINT A SETTORE
BILANCIO 2017, SANI: CAMERE E GOVERNO CONCENTRATE SUI TEMI AGRICOLI SENZA PRECEDENTI. ORA PAC
BILANCIO 2017, MERCURI, OGNI PRODOTTO COOPERATIVO COMPRATO DA QUI DA NOI O GDO VIENE DIRETTAMENTE DALL’AGRICOLTORE
BILANCIO 2017, GIANSANTI: INNOVAZIONE DIGITALE OPPORTUNITA PER FAR RECUPERARE GAP DI COMPETITIVITA
BILANCIO 2017, SCANAVINO: POTENZA STRAORDINARIA DEL MADE IN ITALY MA ORGANIZZAZIONE PRECARIA
BILANCIO 2017, VERRASCINA: AGGREGARE AGRICOLTURA, INDUSTRIA E GDO. NO AGLI SCONTRI INUTILI
BILANCIO 2017, SERPILLO: ITALIA PROMUOVA SE STESSA, PUNTANDO AL MEDITERRANEO
BILANCIO 2017, MINELLI: ENORMI POTENZIALITA IN TUTTA LA FILIERA, GOVERNO SI CONCENTRI SU PAC
2016-2017, MARTINA: IL BILANCIO DELL’ANNO CHE SI CHIUDE E QUELLO CHE FAREMO ORA. A PARTIRE DAL G7. REDDITO, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE
2016-2017 VICEMINISTRO OLIVERO: PASSARE DA VISIONE DIFENSIVA A VISIONE STRATEGICA. RECUPERARE MERCATO RUSSO E CONSERVARE QUELLO AMERICANO
2016-2017, FORMIGONI: OTTIMA COLLABORAZIONE TRA CAMERA E SENATO. A BREVE ANCHE LEGGE SU CONSUMO DEL SUOLO, DIETA MEDITERRANEA E AGRUMETI
2016-2017, SANI: AVVICINARE PRIMARIO A MONDO DELLA TRASFORMAZIONE. IN COMAGRI PESCA, BIOLOGICO, FORESTAZIONE E IPPICA
2016-2017, GUIDI: OCCORRE STRATEGIA ‘OFFENSIVA’ SUI MERCATI. ATTENDIAMO GOVERNO TRUMP CHE POTREBBE RIAPRIRE MERCATO CON RUSSIA
2016-2017 SCANAVINO: SARA’ L’ANNO IN CUI SI PENSERA ALLA PAC POST 2020. SFIDA DELL’AGRICOLTURA DEL FUTURO
2016-2017 VERRASCINA: SOSTENERE AGRICOLTORI, BASTA DARE CREDITO A CHI DICE DI FARNE LE VECI ATTRAVERSO LA PROPAGANDA
2016-2017, MERCURI: RISORSE SIANO DESTINATE A OPPORTUNITA DI SVILUPPO. ANCHE PER PAC POST 2020
2016-2017, SERPILLO (UCI): APRIRSI A PAESI DEL MEDITERRANEO. E RIVEDERE SISTEMA AIUTI UE
2016-2017, CASTIGLIONE: TANTI RISULTATI PER LA PESCA, DAL PESCE SPADA AL PIANO DI GESTIONE VONGOLE CHE PRENDE IL VIA NEL 2017
2016-2017, TIOZZO (FEDERCOOPESCA): MAGGIORE ATTENZIONE A SETTORE, USCIRE DA ATTEGGIAMENTO CONSERVATORE E RIPRENDERE RIFORME. L’ANNO DEL FEAMP
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, MARTINA: ABBIAMO LAVORATO TANTO E CON IMPEGNO. RIMANGONO SFIDE ENTUSIASMANTI MA SIAMO PRONTI
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, FORMIGONI: ANNO MOLTO POSITIVO, POTENZIARE RITORNO ALLA TERRA DA PARTE DEI GIOVANI
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, SANI: E’ STATO L’ANNO DELLE POLITICHE AGRICOLE. ORA RIPETERE CON PIU FORZA PER L’ANNO CHE VERRA’
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, MERCURI: TUTTO QUELLO CHE GOVERNO INVESTIRA NEL SETTORE TORNERà MOLTIPLICATO A BENEFICIO DELL’ECONOMIA DI TUTTO IL PAESE
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, GUIDI: L’ANNO CON MAGGIORE ATTENZIONE MA IN CUI SILENZIOSAMENTE SETTORE HA SOFFERTO DI PIU
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, SCANAVINO: BENE ATTENZIONE SETTORE MA PECCATO PER LATTE E ZOOTECNIA
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, VERRASCINA: NEL PROSSIMO ANNO TRADURRE SUCCESSO DI EXPO IN RICCHEZZA PER GLI AGRICOLTORI
LE INTERVISTE PER IL 2015, MAURIZIO MARTINA: SARA’ L’ANNO DELLA RIPRESA. BUONO IL BILANCIO DEL 2014
LE INTERVISTE PER IL 2015, ROBERTO FORMIGONI: SARA’ L’ANNO DELLE SFIDE
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUCA SANI: FINALMENTE POLITICHE DI SOSTEGNO CONCRETE PER IL SETTORE
LE INTERVISTE PER IL 2015, MARIO GUIDI: 2014 ANNO DA DIMENTICARE, MA SONO STATI BUTTATI DEI SEMI IMPORTANTI PER IL SETTORE
LE INTERVISTE PER IL 2015, SCANAVINO: L’ANNO PASSATO E’ STATO GRIGIO, IL 2015 SARA’ MIGLIORE
LE INTERVISTE PER IL 2105, FRANCO VERRASCINA: ANNO CHE SI CHIUDE IN CHIARO SCURO
LE INTERVISTE PER IL 2015, GIORGIO MERCURI: UN PO PIU’ DI OTTIMISMO METTENDO DA PARTE LA RASSEGNAZIONE
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUIGI SCORDAMAGLIA: GUARDO IL BICCHIERE MEZZO PIENO, MA CAMBIARE, CAMBIARE E CAMBIARE. SVOLGEREMO RUOLO ATTIVO
LE INTERVISTE PER IL 2015, ETTORE IANI’: OGNI AZIENDA VEDE IL FUTURO CON 37 EURO DA INVESTIRE
LE INTERVISTE PER IL 2015, GIAMPAOLO BUONFIGLIO: SARA’ L’ANNO DELLE RIFORME
LE INTERVISTE PER IL 2015, PAOLO TIOZZO: BILANCIO NON POSITIVO PER LA PESCA
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUIGI GIANNINI: RIDUZIONE PREZZO GASOLIO HA SALVATO IL SETTORE
L’EDITORIALE DI LUCA SANI: AFFRONTARE LA RIFORMA DEL MIPAAF RICONFIGURANDONE RUOLO E FUNZIONI
L’EDITORIALE DI ROBERTO FORMIGONI: MADE IN ITALY, STORIA ITALIANA DI SUCCESSO. ECCO LE COSE DA FARE SUBITO
L’EDITORIALE DI PAOLO DE CASTRO: PIU SINERGIA PER DARE SOLIDE PROSPETTIVE ALL’AGRICOLTURA E ALL’AGROALIMENTARE
LUIGI SCORDAMAGLIA: ORA TUTTI INSIEME PER UN DECISO CAMBIO DI PASSO
ANTONIO PIVA: BASTA BUONI PROPOSITI, ORA MENO BUROCRAZIA E PIU CREDITO
GIUSEPPE ALONZO: RICERCA SI TRADUCE IN SVILUPPO E CRESCITA ECONOMICA
FRANCO VERRASCINA: L’AGRICOLTURA TRA BILANCIO DI UN ANNO E IL FUTURO
ETTORE IANI, UNA DOMANDA AL MINISTRO: SE FARE AGRICOLTURA E’ FIGO, FARE IMPRESA NELLA PESCA E’ DA SFIGATI?
MASSIMO GARGANO: L’OLIVICOLTURA ITALIANA UN TRICICLO…A DUE RUOTE
ARTURO SEMERARI: AL CENTRO GARANZIE DI CREDITO E ASSICURAZIONI
GIAMPAOLO BUONFIGLIO: ALLARMANTE “EFFETTO SURF” DEL MIPAAF CON CUI POLITICA AGRICOLA CONTINUA A “NON ESSERE”
MARIO GUIDI: LAVORARE IN FUNZIONE DEL CONCETTO DI “NEW NORMAL”
GIORGIO MERCURI: OGNI AZIENDA SA QUALE E’ IL SUO “CHILOMETRO GIUSTO”
CONFAGRICOLTURA E.ROMAGNA: CONGRATULAZIONI BUON LAVORO A NUOVA GIUNTA REGIONALE
COPAGRI EMILIA-ROMAGNA: BUON LAVORO A STEFANO BONACCINI E ALLA NUOVA GIUNTA REGIONALE
ANBI, IN TOSCANA, INAUGURATO IMPIANTO IRRIGUO “EUROPEO”. VINCENZI: L’ITALIA SI ADEGUI AGLI STANDARD COMUNITARI PER L’UTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE
TOMATO BROWN SUGAR VIRUS, FOTI E MARANO (M5S): REGIONE COSTITUISCA COMITATO CRISI CON SERVIZI FITOSANITARI PER CONTRASTARE VIRUS DEL POMODORO
CAPORALATO SUI CAMPI: ASSESSORE VENETO ALL’AGRICOLTURA, “SCHIAVITÙ DELINQUENZIALE DA PREVENIRE CON L’AIUTO DI TUTTA LA FILIERA – IN REGIONE VENETO LE ANTENNE SONO ALTE”
ACQUACOLTURA, E.ROMAGNA, BANDO DA 4.3 MLN PER INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
RISO, CONFAGRICOLTURA E.ROMAGNA: REGALO UE A CAMBOGIA COSTERÀ CARO A ITALIA
AGRICOLTURA, ABATE(M5S): NOSTRO COMPITO TUTELARE MADE IN ITALY ANCHE DA CATTIVA INFORMAZIONE
COPAGRI LAZIO: PSR 2014-20, DAL CONSORZIO PRODOTTI TIPICI “ALIMENTI ELEMENTARI” NUOVO PROGETTO FILIERA ORGANIZZATA
GIUNTA REGIONALE LOMBARDIA, GLI APPUNTAMENTI DI OGGI, MERCOLEDI’ 12 FEBBRAIO
GIUNTA REGIONALE LOMBARDIA, GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI, MERCOLEDI’ 12 FEBBRAIO
FALSO PROSECCO A LONDRA: RIMOSSE LE MACCHINE DI DISTRIBUZIONE MIPAAF, BELLANOVA: NO AI FURTI DI IDENTITA’
PINOT GRIGIO, UIV E ALLEANZA COOPERATIVE: RAGGIUNTO DATO COMPLESSIVO SU SITUAZIONE NAZIONALE VARIETÀ. TRIVENETO DOMINA
ISOLAMENTO FIDUCIARIO GIOVANISSIMI RIENTRATI DA ZONE INFETTE. PRESIDENTE VENETO: PROVVEDIMENTO RESPONSABILE
GLIFOSATE, CONFAGRICOLTURA E.ROMAGNA: FINALMENTE PAROLA FINE A PRESUNTA CANCEROGENEITA
DISTRETTO AGRUMI: A FRUIT LOGISTICA BERLINO FILIERA AGRUMICOLA SICILIANA FA SISTEMA, BELLANOVA DICE SI’ A INCONTRO CON AGRUMICOLTORI SICILIANI
MIPAAF, DUE APPUNTAMENTI IN PUGLIA DOMANI PER LA MINISTRA BELLANOVA
CIMICE ASIATICA, ROLFI: ALTRI 3,8 MILIONI PER RETI ANTI-INSETTO. IN TOTALE 12,5 MILIONI A 409 AZIENDE
CACCIA A HT SHOW A VICENZA REGIONE VENETO PRESENTA REPORT SU MOBILITÀ VENATORIA
TURISMO, CALABRIA PROTAGONISTA DELLA CICLO VIA APPENNINICA AL CIBÒ SO GOOD
FRUIT LOGISTICA, CONFAGRICOLTURA PUGLIA: PRONTI, IN REGIONE 4.904 ETTARI COLTIVATI A FRUTTA BIO
LATTERIA SORESINA COMPIE 120 ANNI. ROLFI: AGROALIMENTARE LOMBARDO È TRADIZIONE E FUTURO
FRUIT LOGISTICA, VENETO: 1,3 MLN PER NUOVE SPERIMENTAZIONI E PIANO TRIENNALE PER FRONTEGGIARE CAMBIAMENTI CLIMATICI
GIUNTA REGIONALE LOMBARDIA, GLI APPUNTAMENTI DI OGGI, MERCOLEDI’ 5 FEBBRAIO
GIUNTA REGIONALE LOMBARDIA, GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI, MERCOLEDI’ 5 FEBBRAIO
FAZI 2020: MONTICHIARI CAPITALE ITALIANA DELLA ZOOTECNIA E DEL SETTORE PRIMARIO
A MONTICHIARI (BS) IL PUNTO SU ZOOTECNIA E SETTORE PRIMARIO CON LA 92° FIERA AGRICOLA ITALIANA
AGRICOLTURA REGIONE VENETO DÀ IL BENVENUTO A TINO AROSIO, NUOVO DIRETTORE DELLA COLDIRETTI REGIONALE
TORNANO BUYWINE E ANTEPRIME DI TOSCANA TUTTO PRONTO A FIRENZE PER LA VETRINA MONDIALE DEI VINI TOSCANI
SISTEMI VERDI, CRESCONO SUPERFICI FORESTALI IN REGIONE. ASSESSORE ROLFI: NOSTRO OBIETTIVO, VALORIZZARE LEGNO LOMBARDO
FORESTE, ROLFI: RISORSE E FINANZIAMENTI PER COSTRUIRE GRANDE FILIERA. BOSCHI IMPORTANTE RISORSA ECONOMICA E OCCUPAZIONALE. VIDEOINTERVISTA
FIERA AGRICOLA MONTICHIARI, ASSESSORI ROLFI E MATTINZOLI DOMANI A CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE 92’EDIZIONE
RAPPORTO STATO FORESTE LOMBARDIA, TERZA REGIONE PER SUPERFICIE FORESTALE. BOSCHI IN COSTANTE AUMENTO
GIUNTA REGIONALE LOMBARDIA, GLI APPUNTAMENTI DI OGGI, LUNEDI’ 3 FEBBRAIO
AGEA, SCHEMA CONVENZIONE CAA – SERPILLO, UCI: ULTERIORE ELEMENTO BUROCRATICO A SCAPITO DEGLI AGRICOLTORI
CONFAGRICOLTURA E.ROMAGNA: CONGRATULAZIONI BUON LAVORO A NUOVA GIUNTA REGIONALE
COPAGRI EMILIA-ROMAGNA: BUON LAVORO A STEFANO BONACCINI E ALLA NUOVA GIUNTA REGIONALE
MILLEPROROGHE, NON PASSA ESTENSIONE CERTIFICATI ANTIMAFIA A FONDI STATALI
ETICHETTA, CIA: BENE VOTO UNANIME CAMERA CONTRO NUTRISCORE FRANCESE
COPAGRI: CAMBIAMENTI CLIMATICI, AUMENTANO TEMPERATURE MEDIE E CALANO DRASTICAMENTE PIOGGE; SI RISCHIANO CALI PRODUTTIVI FINO AL 50%
MILLEPROROGHE, APPROVATO EMENDAMENTO PER COMUNICAZIONE TRIMESTRALE TRACCIABILITA PRODOTTI LATTIERO CASEARI
MIPAAF: PUBBLICATO REPORT ATTIVITÀ OPERATIVA ICQRF – BELLANOVA: PER SOSTENERE MADE IN ITALY CONTRASTARE ILLEGALITÀ E CONTRAFFAZIONE
INTERROGAZIONE, BERGESIO LEGA SENATO, SU PROPOSTA PRESENTATA AL PARLAMENTO EUROPEO DI TASSARE LA CARNE
INTERROGAZIONE, INCERTI PD CAMERA, SU DAZI E COLLABORAZIONE ITALIA-USA SU TECNICHE GENOMICA VEGETALE
INTERROGAZIONE, RAUTI FDI SENATO, SU PUBBLICAZIONE BANDI DI CONCORSO MIPAAF
CONFEURO: PROSEGUIRE CONFRONTO SU SOSTENIBILITA’ PER RENDERE CONCRETA LA SVOLTA VERDE
MOZIONE, MOLINARI LEGA CAMERA, SU TUTELA MADE IN ITALY DA ETICHETTATURE FUORVIANTI E NUTRISCORE
INTERROGAZIONE, BENEDETTI MISTO CAMERA, SU RESPINGIMENTO NUOVO TTIP
RISO CAMBOGIANO SENZA DAZI – SERPILLO, UCI: MADE IN ITALY SOTTO ATTACCO. ANCORA UNA VOLTA
DE CASTRO: CON STRATEGIA ‘FARM TO FORK’ AGRICOLTURA PROTAGONISTA NELLA LOTTA AL CLIMATE CHANGE
ANBI, IN TOSCANA, INAUGURATO IMPIANTO IRRIGUO “EUROPEO”. VINCENZI: L’ITALIA SI ADEGUI AGLI STANDARD COMUNITARI PER L’UTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE
TOMATO BROWN SUGAR VIRUS, FOTI E MARANO (M5S): REGIONE COSTITUISCA COMITATO CRISI CON SERVIZI FITOSANITARI PER CONTRASTARE VIRUS DEL POMODORO
CAPORALATO SUI CAMPI: ASSESSORE VENETO ALL’AGRICOLTURA, “SCHIAVITÙ DELINQUENZIALE DA PREVENIRE CON L’AIUTO DI TUTTA LA FILIERA – IN REGIONE VENETO LE ANTENNE SONO ALTE”
SAN VALENTINO, FEDAGRIPESCA: PER 4 ITALIANI SU 5 LA CENA ROMANTICA È A BASE DI PESCE
ACQUACOLTURA, E.ROMAGNA, BANDO DA 4.3 MLN PER INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
RISO, CONFAGRICOLTURA E.ROMAGNA: REGALO UE A CAMBOGIA COSTERÀ CARO A ITALIA
MISSIONE BELLANOVA A MOSCA INCONTRO BILATERALE CON MINISTRO PATRUSHEV BELLANOVA: RILANCIAMO RELAZIONI ECONOMICO-COMMERCIALI
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CAMBIAMENTI CLIMATICI, COMITATO DIRETTIVO CONFAGRICOLTURA: DRAMMATICA SICCITÀ NELLE CAMPAGNE DEL CENTRO SUD
AGRICOLTURA, ABATE(M5S): NOSTRO COMPITO TUTELARE MADE IN ITALY ANCHE DA CATTIVA INFORMAZIONE
MILLEPROROGHE, OK A UNIEMENS. APPROVATO EMENDAMENTO CHE SPOSTA MISURA AD APRILE
MILLEPROROGHE, GADDA, IV: VIA LIBERA A PIÙ FONDI VS SPRECO ALIMENTARE
BANCA MPS E AGROCEPI RINNOVANO LA CONVENZIONE PER FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO DEGLI ASSOCIATI
AGROALIMENTARE, GALLINELLA (M5S): REVOCARE CONCESSIONI EBA ANCHE PER RISO CAMBOGIANO A TUTELA MADE IN ITALY E CONTRO VIOLAZIONE DIRITTI UMANI
AGRICOLTURA: ASSEGNATE AL SOTTOSEGRETARIO L’ABBATE LE DELEGHE DI COMPETENZA
COMAGRI CAMERA, INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA. LE DICHIARAZIONI DEL SOTTOSEGRETARIO L’ABBATE
MILLEPROROGHE, UNIEMENS AD APRILE, ESTENSIONE CERTIFICATI ANTIMAFIA E COMUNICAZIONE TRIMESTRALE SU TRACCIABILITA PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
VINO (VINITALY-NOMISMA): MERCATO USA NEL CAOS PER I DAZI. A DICEMBRE PAGA ANCHE L’ITALIA (-7%) PER LA FRANCIA ULTIMO BIMESTRE 2019 A -36% NEI VINI FERMI
A FIERAGRICOLA ASSALZOO CONSEGNA RICONOSCIMENTI MIGLIORI TESI
A FIERAGRICOLA PARLA SVIZZERO IL CONFRONTO EUROPEO DELLA BRUNA ALLA 52ª MOSTRA NAZIONALE DI ANARB VITTORIA AL BERGAMASCO LOCATELLI
A FIERAGRICOLA IL 19° DAIRY OPEN HOLSTEIN SHOW VINCE L’ALLEVAMENTO DI GIUSEPPE QUAINI DI CASTELVERDE
FIERAGRICOLA 2020 CHIUDE CON 132MILA VISITATORI DELEGAZIONI COMMERCIALI DA 30 NAZIONI
FIERAGRICOLA – UOVA, MORETTI (UNAITALIA): TIMBRATURA IN ALLEVAMENTO È IL FUTURO, I SEGNALI DEL MERCATO VANNO IN QUESTA DIREZIONE
FIERAGRICOLA, CLIMA SABATO FOCUS SULGREEN DEAL PER UN’EUROPA A IMPATTO ZERO
A FIERAGRICOLA C’È IL FUTURO, TRA STUDENTI E GIOVANI AGRICOLTORI. L’ABBATE: QUI LE RISPOSTE ALLE GRANDI SFIDE AGRICOLE
BREXIT, A FIERAGRICOLA LA MECCANICA AGRICOLA RIFLETTE SUL FUTURO
LATTE, MERCATO SERENO GRAZIE A CINA, OCEANIA, FRANCIA E GERMANIA
A FIERAGRICOLA INNOVAZIONI SENZA LIMITI DI FANTASIA, PURCHÈ SOSTENIBILI
FIERAGRICOLA, L’ORTO SU MARTE E ALTRE START UP DI SETTORE CON ICE AGENZIA
FIERAGRICOLA, L’ELENCO DEI CONCORSI DAGLI ISTITUTI AGRARI ALLA RAZZA BRUNA
TUTTI I PREMI DI FIERAGRICOLA, TRA INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
CONTO ALLA ROVESCIA PER FIERAGRICOLA TUTTI I RICONOSCIMENTI IN CALENDARIO
UNAITALIA PORTA IL PREMIO AVICOLTORE DELL’ANNO A FIERAGRICOLA 2020
OBIETTIVI GREEN DEAL EUROPEO, STUDIO FIERAGRICOLA-NOMISMA: ITALIA AGRICOLA PROMOSSA SU SICUREZZA ALIMENTARE, BIO, RIDUZIONE SPRECHI E CHIMICA
UN ‘GREEN DEAL’ PER FIERAGRICOLA 2020 SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE. AL CONVEGNO INAUGURALE FOCUS SULL’AGRICOLTURA DI ITALIA E AFRICA
FIERAGRICOLA, L’ABBATE: CONIUGARE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE A QUELLA ECONOMICA. FIERA MOMENTO IMPORTANTE PER DIALOGO IMPRESE. VIDEO
AGROALIMENTARE BIO E BENESSERE NATURALE NASCE L’ALLEANZA INTERNAZIONALE DELLE FIERE B2B
DAZI, MANTOVANI (DIRETTORE GENERALE VERONAFIERE): DIPLOMAZIA SCONGIURI AGGUATO COMMERCIALE, UE DIA SEGUITO A LETTERA BELLANOVA
LE CUN DEI SUINI E DEI CONIGLI IL 30 GENNAIO 2020 A FIERAGRICOLA
FIERE, ROMA E VERONA UNITE PER LA PROMOZIONE DEL COMPARTO EQUESTRE
GRUPPO VERONAFIERE, NASCE LA SOCIETÀ SHENZHEN BAINA INTERNATIONAL EXHIBITIONS PER OPERARE SUL MERCATO CINESE E ASIATICO
VINO E SOSTENIBILITÀ. AGIVI AL WINE2WINE: SERVE DEFINIRE UNO STANDARD NAZIONALE
VINO ED EXPORT, UIV AL WINE2WINE: DIVERSIFICARE GLI SBOCCHI E PROMUOVERE L’ENOTURISMO
VINO: DECIMO RECORD CONSECUTIVO PER EXPORT ITALIA (6,36 MLD DI EURO). MA FRANCIA SUPERA I 10 MLD
WINE2WINE, LA SOSTENIBILITÀ SOCIALE È IL FOCUS DELL’EDIZIONE 2019
EX ILVA, FIERAGRICOLA: PENALIZZATI ANCHE COSTRUTTORI MEZZI AGRICOLI
FIERACAVALLI, LA COPPA DEL MONDO DI SALTO OSTACOLI A VERONAFIERE FINO AL 2022
FIERACAVALLI CRESCE ANCORA IN QUATTRO GIORNI A VERONA 168 MILA VISITATORI (+5%)
DALLA MONGOLIA A FIERACAVALLI IN SELLA, IL LUNGO VIAGGIO DI PAOLA GIACOMINI
FIERACAVALLI, GINA SCHUMACHER OMAGGIA PAPÀ MICHAEL CON UNO SHOW A TEMA F1
FIERACAVALLI, NASCE LA HORSE FRIENDLY ARENA PER GLI ADDESTRATORI CHE SUSSURRANO AI CAVALLI
FIERACAVALLI, A TU PER TU CON MICHEL ROBERT: CAVALIERI IN ERBA A LEZIONE DAL GRANDE CAMPIONE
FIERACAVALLI, IL PUROSANGUE ARABO PROTAGONISTA DI SHOW E CONCORSI AL PADIGLIONE 2
A FIERACAVALLI 750 AZIENDE ESPOSITRICI DA 25 PAESI E BUYER IN ARRIVO DA 18 NAZIONI
IL MINISTRO D’INCÀ A FIERACAVALLI: RASSEGNA STRATEGICA PER IL SETTORE EQUESTRE, UN PLAUSO ALLE INIZIATIVE NEL SOCIALE
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