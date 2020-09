Ministeriale G20 Mipaaf, Bellanova: “Scelte coraggiose e responsabili per l’economia e l’agricoltura

“In base alle stime della FAO 690 milioni di persone soffrono di denutrizione. Dal 2014 il numero di denutriti è aumentato di 60 milioni e in alcune aree del mondo la situazione è particolarmente grave: nel 2019 in Africa il tasso di denutrizione è del 19,1 % con più di 250 milioni di persone denutrite. Per questa ragione", ha detto con decisione la Ministra Bellanova, "penso che come Paesi del G20 dobbiamo cercare di porre le basi per azioni concrete che aiutino i paesi non in linea con l’obiettivo fame zero" .

