MINISTERO MADE IN ITALY: L’UCI DI SERPILLO IN PRIMA LINEA CON L’AEPI DI DINOI IN OTTICA DI COESIONE PER TUTELA ECCELLENZA ITALIANA

Presentata ieri a Palazzo Montecitorio, la proposta di legge istitutiva del “Ministero del Made in Italy” della Confederazione AEPI (Associazione Europea dei Professionisti e delle Imprese), di cui l’UCI è Socio fondatore.

Il Presidente Nazionale dell’Unione Coltivatori Italiani, Mario Serpillo, ha presenziato all'evento:

“Fondamentale focalizzate l’attenzione dell’intero mondo politico verso chi opera a favore del nostro patrimonio di idee e di valori nella sicurezza per i consumatori.

Un’unica cabina di regia per la tutela e la promozione del marchio “Made in Italy” permetterebbe di poter contare su una gestione centrale delle informazioni, su comuni Protocolli tecnici e su un più efficace contrasto all'italian sounding in un’ottica di coesione per il bene del Paese”.

Per Mino Dinoi, Presidente di AEPI, istituire un Ministero per il Made in Italy significa “Unire le eccellenze per avere l’eccellenza!”.

L’idea prevede la riorganizzazione delle deleghe, relative alle politiche di promozione e tutela del Made in Italy, dall'informazione sulle opportunità nei mercati esteri, alla tutela del marchio “Made in Italy”, al contrasto all’italian sounding.

Non la semplice istituzione di un nuovo Ministero, con costi aggiuntivi per lo Stato, ma il riordino delle competenze e delle politiche capaci di generare nuovo impulso per la promozione e la tutela di un grande patrimonio di creatività, di know how, di prodotti dell’ingegno di grande attrattiva sui mercati internazionali.

L’iniziativa di AEPI mira a stimolare il rilancio del mondo produttivo, la creazione di una catena del valore che stimoli la coesione della filiera produttiva e sia capace di rilanciare il recupero e lo sviluppo delle grandi tradizioni nei vari settori nel contesto nazionale.

“L’adozione della nostra proposta produrrebbe come primo effetto di avere all'estero un unico interlocutore per il mondo produttivo italiano” ha concluso Dinoi.

Unanime la valutazione delle forze politiche presenti. L’On. Mariastella Gelmini ha confermato l’appoggio alla proposta ricordando “quanto sia importante non perdere di vista la centralità del made in Italy”, mentre l’On. Alessandro Colucci ha evidenziato la spinta positiva che ne avrebbero sia la promozione che la tutela delle produzioni italiane, spinta che farebbe poi aumentare l’autorevolezza della nostra immagine all'estero.

Secondo l’On. Benedetta Fiorini è “fondamentale indossare tutti la stessa maglia per condurre in porto le battaglie del nostro Paese”, mentre l’On. Luca Lotti, in una nota, ha sottolineato come questa proposta “ci indichi il modo migliore per affrontare le sfide che la globalizzazione ci pone”. Anche l’On. De Toma ha espresso la volontà di collaborare per ottenere il risultato proposto da AEPI.

“E’ importante che la Politica e le Istituzioni ascoltino, prestino attenzione a chi produce, a chi crea valore nella “sicurezza per i consumatori”, a chi crea ricchezza a favore della società tutta, in un’ottica di coesione intorno al patrimonio nazionale per il bene del Paese” le parole del Presidente Nazionale UCI, Mario Serpillo.

La proposta di legge è stata già firmata dagli esponenti delle principali forze politiche:

Gelmini (Forza Italia), Lotti (PD), Centinaio (Lega), Ferri (Italia Viva), Rampelli (Fratelli D’Italia) e Colucci (Gruppo Misto).

In occasione dell’inaugurazione della sede di AEPI a Bruxelles, il prossimo 18 febbraio, si darà vita alla tavola rotonda sul "Made in Italy", opportunità per le imprese italiane presso il parlamento Europeo. È attesa, il 5 marzo, la Conferenza programmatica di AEPI presso la Camera dei Deputati.

