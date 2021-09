Ministra dell’Agricoltura del Brasile eletta nuova Presidente della Giunta Interamericana dell’Agricoltura (GIA)

In apertura della Conferenza, la Ministra ha sottolineato che il ruolo dell'agricoltura per la sostenibilità sarà messo in evidenza sia al Vertice sui Sistemi Alimentari che alla COP-26, in programma a novembre, a Glasgow. “In entrambe le occasioni, le prestazioni della nostra area saranno decisive affinché l'agricoltura venga riconosciuta non solo per il suo contributo alla sicurezza alimentare, ma anche per il suo ruolo positivo nella mitigazione delle emissioni e nell'adattamento ai cambiamenti climatici. Così come stiamo facendo nel contesto del Vertice sui Sistemi Alimentari, il nostro stretto coordinamento sarà essenziale per garantire che gli interessi del nostro emisfero siano soddisfatti", ha affermato.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK