MIPAAF: ANNULLATA INIZIATIVA BELLANOVA AL MERCATO ITALIA DI VIA CATANIA (ROMA) PER CONVOCAZIONE CDM

L’iniziativa prevista domattina con la Ministra Teresa Bellanova in visita al Mercato Italia di via Catania a Roma è annullata per la sopraggiunta convocazione del CdM.
-RIPRODUZIONE RISERVATA-
L’iniziativa prevista domattina con la Ministra Teresa Bellanova in visita al Mercato Italia di via Catania a Roma è annullata per la sopraggiunta convocazione del CdM.
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L’iniziativa prevista domattina con la Ministra Teresa Bellanova in visita al Mercato Italia di via Catania a Roma è annullata per la sopraggiunta convocazione del CdM.
“Dalla crisi sanitaria un piano per far ripartire l’economia”. Lo ha detto il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti intervenendo oggi a Palazzo Chigi all’incontro del Governo con le parti sociali. Per il presidente di Confagricoltura è essenziale affrontare l’emergenza Coronavirus in maniera coerente e congiunta per tutto il settore agricolo […]
Una serie di provvedimenti per far fronte all’emergenza sanitaria ed economica cui si trova a fare i conti il sistema Italia. Qui di seguito Agricolae è in grado di pubblicare il Dpcm che andrà sul tavolo di Palazzo Chigi. DPCM del 4.3.2020 _ 16.32 pulito.pdf.pdf.pdf.pdf
Per combattere la disinformazione, gli attacchi strumentali e la concorrenza sleale prende il via la prima campagna #MangiaItaliano in Italia e all’estero per salvare la reputazione del Made in Italy, difendere il territorio, l’economia e il lavoro e far conoscere i primati della piu’ grande ricchezza, del Paese, quella enogastronomica. […]
“Non si può girare la testa dall’altra parte. La regione Veneto ha fatto il suo dovere con tutte le fasi di protocollo e controlli tempestivi. E’ chiaro che se non lo si cerca non lo si trova”. Così ad AGRICOLAE l’assessore della regione Veneto Giuseppe Pan in merito all’emergenza Coronavirus […]
2018-2019, CENTINAIO: SEI MESI PER AGGIUSTARE IL TIRO. TRA AGROALIMENTARE E TURISMO MATRIMONIO PERFETTO
2018-2019, MANZATO: PROSSIMO ANNO VISIONE STRATEGICA POLITICA AGRICOLA NAZIONALE. ECCO I 5 PILASTRI. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, PESCE: BASTA COMPARTIMENTI STAGNI MA VISIONE UNITARIA DELL’AGROALIMENTARE
2018-2019, VALLARDI: GIOCO DI SQUADRA TRA MIPAAFT E COMAGRI CAMERA E SENATO HA DATO SUOI RISULTATI
2018-2019, GALLINELLA: COMAGRI CAMERA PIU PRODUTTIVA DEL PASSATO. ECCO COSA ABBIAMO FATTO E COSA FAREMO. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, MERCURI: DAL GOVERNO NUOVO CI ASPETTIAMO COSE NUOVE DEDICATE A SETTORE AGROALIMENTARE. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, GIANSANTI: AGRICOLTURA DEVE ESSERE CONNESSA PER CONSENTIRE CRESCITA DEL PAESE
2018-2019, SCANAVINO: ANNO SEGNATO DAL MALTEMPO. ORA STRATEGIA NAZIONALE A TUTELA AREE RURALI
2018-2019, VERRASCINA: AGRICOLTURA NON CHIEDE AIUTI MA INVESTIMENTI PER COMPETERE SUL MERCATO
2018-2019, SERPILLO: AGROALIMENTARE IN GRADO DI RIDURRE TENSIONI MEDITERRANEO E IMMIGRAZIONE
BILANCIO 2017, CASTIGLIONE: SULLA PESCA ITALIA HA CHIUSO CON INFRAZIONI UE. TUTTO QUELLO CHE E’ STATO FATTO PER IL SETTORE
BILANCIO 2017, MARTINA: REDDITO, EXPORT E CAMBIAMENTI CLIMATICI, MA NON SOLO. PIEDI PER TERRA E TESTA AL MONDO
BILANCIO 2017, FORMIGONI: ORA SPAZIO AI GIOVANI PER DARE SPRINT A SETTORE
BILANCIO 2017, SANI: CAMERE E GOVERNO CONCENTRATE SUI TEMI AGRICOLI SENZA PRECEDENTI. ORA PAC
BILANCIO 2017, MERCURI, OGNI PRODOTTO COOPERATIVO COMPRATO DA QUI DA NOI O GDO VIENE DIRETTAMENTE DALL’AGRICOLTORE
BILANCIO 2017, GIANSANTI: INNOVAZIONE DIGITALE OPPORTUNITA PER FAR RECUPERARE GAP DI COMPETITIVITA
BILANCIO 2017, SCANAVINO: POTENZA STRAORDINARIA DEL MADE IN ITALY MA ORGANIZZAZIONE PRECARIA
BILANCIO 2017, VERRASCINA: AGGREGARE AGRICOLTURA, INDUSTRIA E GDO. NO AGLI SCONTRI INUTILI
BILANCIO 2017, SERPILLO: ITALIA PROMUOVA SE STESSA, PUNTANDO AL MEDITERRANEO
BILANCIO 2017, MINELLI: ENORMI POTENZIALITA IN TUTTA LA FILIERA, GOVERNO SI CONCENTRI SU PAC
2016-2017, MARTINA: IL BILANCIO DELL’ANNO CHE SI CHIUDE E QUELLO CHE FAREMO ORA. A PARTIRE DAL G7. REDDITO, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE
2016-2017 VICEMINISTRO OLIVERO: PASSARE DA VISIONE DIFENSIVA A VISIONE STRATEGICA. RECUPERARE MERCATO RUSSO E CONSERVARE QUELLO AMERICANO
2016-2017, FORMIGONI: OTTIMA COLLABORAZIONE TRA CAMERA E SENATO. A BREVE ANCHE LEGGE SU CONSUMO DEL SUOLO, DIETA MEDITERRANEA E AGRUMETI
2016-2017, SANI: AVVICINARE PRIMARIO A MONDO DELLA TRASFORMAZIONE. IN COMAGRI PESCA, BIOLOGICO, FORESTAZIONE E IPPICA
2016-2017, GUIDI: OCCORRE STRATEGIA ‘OFFENSIVA’ SUI MERCATI. ATTENDIAMO GOVERNO TRUMP CHE POTREBBE RIAPRIRE MERCATO CON RUSSIA
2016-2017 SCANAVINO: SARA’ L’ANNO IN CUI SI PENSERA ALLA PAC POST 2020. SFIDA DELL’AGRICOLTURA DEL FUTURO
2016-2017 VERRASCINA: SOSTENERE AGRICOLTORI, BASTA DARE CREDITO A CHI DICE DI FARNE LE VECI ATTRAVERSO LA PROPAGANDA
2016-2017, MERCURI: RISORSE SIANO DESTINATE A OPPORTUNITA DI SVILUPPO. ANCHE PER PAC POST 2020
2016-2017, SERPILLO (UCI): APRIRSI A PAESI DEL MEDITERRANEO. E RIVEDERE SISTEMA AIUTI UE
2016-2017, CASTIGLIONE: TANTI RISULTATI PER LA PESCA, DAL PESCE SPADA AL PIANO DI GESTIONE VONGOLE CHE PRENDE IL VIA NEL 2017
2016-2017, TIOZZO (FEDERCOOPESCA): MAGGIORE ATTENZIONE A SETTORE, USCIRE DA ATTEGGIAMENTO CONSERVATORE E RIPRENDERE RIFORME. L’ANNO DEL FEAMP
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, MARTINA: ABBIAMO LAVORATO TANTO E CON IMPEGNO. RIMANGONO SFIDE ENTUSIASMANTI MA SIAMO PRONTI
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, FORMIGONI: ANNO MOLTO POSITIVO, POTENZIARE RITORNO ALLA TERRA DA PARTE DEI GIOVANI
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, SANI: E’ STATO L’ANNO DELLE POLITICHE AGRICOLE. ORA RIPETERE CON PIU FORZA PER L’ANNO CHE VERRA’
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, MERCURI: TUTTO QUELLO CHE GOVERNO INVESTIRA NEL SETTORE TORNERà MOLTIPLICATO A BENEFICIO DELL’ECONOMIA DI TUTTO IL PAESE
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, GUIDI: L’ANNO CON MAGGIORE ATTENZIONE MA IN CUI SILENZIOSAMENTE SETTORE HA SOFFERTO DI PIU
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, SCANAVINO: BENE ATTENZIONE SETTORE MA PECCATO PER LATTE E ZOOTECNIA
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, VERRASCINA: NEL PROSSIMO ANNO TRADURRE SUCCESSO DI EXPO IN RICCHEZZA PER GLI AGRICOLTORI
LE INTERVISTE PER IL 2015, MAURIZIO MARTINA: SARA’ L’ANNO DELLA RIPRESA. BUONO IL BILANCIO DEL 2014
LE INTERVISTE PER IL 2015, ROBERTO FORMIGONI: SARA’ L’ANNO DELLE SFIDE
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUCA SANI: FINALMENTE POLITICHE DI SOSTEGNO CONCRETE PER IL SETTORE
LE INTERVISTE PER IL 2015, MARIO GUIDI: 2014 ANNO DA DIMENTICARE, MA SONO STATI BUTTATI DEI SEMI IMPORTANTI PER IL SETTORE
LE INTERVISTE PER IL 2015, SCANAVINO: L’ANNO PASSATO E’ STATO GRIGIO, IL 2015 SARA’ MIGLIORE
LE INTERVISTE PER IL 2105, FRANCO VERRASCINA: ANNO CHE SI CHIUDE IN CHIARO SCURO
LE INTERVISTE PER IL 2015, GIORGIO MERCURI: UN PO PIU’ DI OTTIMISMO METTENDO DA PARTE LA RASSEGNAZIONE
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUIGI SCORDAMAGLIA: GUARDO IL BICCHIERE MEZZO PIENO, MA CAMBIARE, CAMBIARE E CAMBIARE. SVOLGEREMO RUOLO ATTIVO
LE INTERVISTE PER IL 2015, ETTORE IANI’: OGNI AZIENDA VEDE IL FUTURO CON 37 EURO DA INVESTIRE
LE INTERVISTE PER IL 2015, GIAMPAOLO BUONFIGLIO: SARA’ L’ANNO DELLE RIFORME
LE INTERVISTE PER IL 2015, PAOLO TIOZZO: BILANCIO NON POSITIVO PER LA PESCA
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUIGI GIANNINI: RIDUZIONE PREZZO GASOLIO HA SALVATO IL SETTORE
L’EDITORIALE DI LUCA SANI: AFFRONTARE LA RIFORMA DEL MIPAAF RICONFIGURANDONE RUOLO E FUNZIONI
L’EDITORIALE DI ROBERTO FORMIGONI: MADE IN ITALY, STORIA ITALIANA DI SUCCESSO. ECCO LE COSE DA FARE SUBITO
L’EDITORIALE DI PAOLO DE CASTRO: PIU SINERGIA PER DARE SOLIDE PROSPETTIVE ALL’AGRICOLTURA E ALL’AGROALIMENTARE
LUIGI SCORDAMAGLIA: ORA TUTTI INSIEME PER UN DECISO CAMBIO DI PASSO
ANTONIO PIVA: BASTA BUONI PROPOSITI, ORA MENO BUROCRAZIA E PIU CREDITO
GIUSEPPE ALONZO: RICERCA SI TRADUCE IN SVILUPPO E CRESCITA ECONOMICA
FRANCO VERRASCINA: L’AGRICOLTURA TRA BILANCIO DI UN ANNO E IL FUTURO
ETTORE IANI, UNA DOMANDA AL MINISTRO: SE FARE AGRICOLTURA E’ FIGO, FARE IMPRESA NELLA PESCA E’ DA SFIGATI?
MASSIMO GARGANO: L’OLIVICOLTURA ITALIANA UN TRICICLO…A DUE RUOTE
ARTURO SEMERARI: AL CENTRO GARANZIE DI CREDITO E ASSICURAZIONI
GIAMPAOLO BUONFIGLIO: ALLARMANTE “EFFETTO SURF” DEL MIPAAF CON CUI POLITICA AGRICOLA CONTINUA A “NON ESSERE”
MARIO GUIDI: LAVORARE IN FUNZIONE DEL CONCETTO DI “NEW NORMAL”
GIORGIO MERCURI: OGNI AZIENDA SA QUALE E’ IL SUO “CHILOMETRO GIUSTO”
POMODORO – ON LINE IL NUOVO SITO DELL’OI POMODORO DA INDUSTRIA DEL NORD ITALIA
PO DI LEVANTE VERTICE A ROSOLINA DEL MONDO DELLA PESCA CON ASSESSORI REGIONALI, PROSEGUE RACCOLTA VONGOLE A PORTO CALERI E MARINETTA E CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI 200 MILA EURO PER ACQUACOLTURA
FONDI UE ALL’AGRICOLTURA, IN SICILIA BLITZ DELLA GDF A ISPETTORATO PROVINCIALE AGRICOLTURA
CORONAVIRUS. 534 POSTI LETTO AGGIUNTIVI NEGLI OSPEDALI DEL VENETO CONSENTIRANNO DI INTERVENIRE A FRONTE DI EVENTUALI AGGRAVAMENTI DEI RICOVERATI
CORONAVIRUS, CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA: SUBITO MISURE NAZIONALI ED EUROPEE
VINITALY CAMBIA DATA. DECISIONE CONCERTATA CON PRINCIPALI ASSOCIAZIONI DI SETTORE, ZAIA E SINDACO DI VERONA
CORONAVIRUS ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA VENETO: A VO’ INDENNIZZI TOTALI PER DANNI DIRETTI E INDIRETTI
CORONAVIRUS: ASSESSORE AGRICOLTURA VENETO: VIRUS NON SI TRASMETTE CON GLI ALIMENTI, CAMPAGNA PROMOZIONALE PER RILANCIARE QUALITÀ ‘MADE IN VENETO’ E RIPRISTINO DEI VOUCHER SEMPLIFICATI
CONFAGRICOLTURA DONNA ALESSANDRIA: CONFRONTO SU CONDIZIONI FEMMINILI
CORONAVIRUS. IL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL VENETO OGGI HA INCONTRATO IL PRESIDENTE NAZIONALE DEL SILB
E.ROMAGNA: REGIONE APPROVA BANDO DA 4,8 MLN PSR PER INNOVAZIONE
TAVOLO VERDE DOMANI IN REGIONE VENETO SU CORONAVIRUS – ASSESSORE CONVOCA VERTICI REGIONALI E PADOVANI DEL MONDO AGRICOLO SU EFFETTI EMERGENZA SANITARIA
CORONAVIRUS REGIONE VENETO PROROGA DI 14 GIORNI LA SCADENZA DEI BANDI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
CORONAVIRUS-TURISMO, VIZZINO: LA PUGLIA NON SI FACCIA TROVARE IMPREPARATA, “PUGLIA PROMOZIONE” PROGRAMMI INTERVENTI IMMEDIATI
PSR, CONFAGRICOLTURA PUGLIA: BENE PROROGA 12 MESI, ORA RISPOSTE IMMEDIATE
GASOLIO AGEVOLATO, CIA LEVANTE: RITARDI DI SETTIMANE PER LIBRETTI NEL BARESE
CORONAVIRUS, AZIENDE AGRITURISTICHE PUGLIESI IN AFFANNO. CONFAGRICOLTURA PUGLIA E AGRITURIST CHIEDONO MISURE STRAORDINARIE
CORONAVIRUS, CONFCOOPERATIVE FVG: SISTEMA RISENTE CONTRACCOLPO ECONOMICO
CORONAVIRUS. DAL 6 MARZO TORNA ATTIVITA’ ORDINARIA ALL’OSPEDALE DI SCHIAVONIA
CORONAVIRUS, ROLFI: PRODOTTI AGROALIMENTARI TOTALMENTE VIRUS FREE. NON SERVE BOLLINO
CORONAVIRUS, FORONI: NOSTRO LAVORO PROSEGUE IN RACCORDO CON TERRITORI E AMMINISTRATORI LOCALI
LOTTA ALLA CIMICE ASIATICA: AREA DEI DANNI ESTESA A TUTTA LA REGIONE PIEMONTE E RICHIESTA AL MINISTERO DI EVENTO ECCEZIONALE
DE BONIS: AEROPORTO DI FOGGIA, RISPETTA PIANO DI RISCHIO? NEL PROGETTO MANCANO IMPORTANTI STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO
VERONAFIERE: CONFERMATE SOL&AGRIFOOD ED ENOLITECH CON VINITALY NELLA TERZA DECADE DI APRILE 2020 (19/22)
CORONAVIRUS, CONFAGRICOLTURA E. ROMAGNA: ANNULLATE PRENOTAZIONI PASQUA IN AGRITURISMI. ISTITUIRE CABINA REGIA
CIBUS 2020 CONFERMA LA DATA: SI TERRA’ A PARMA DALL’11 AL 14 MAGGIO
COPAGRI LAZIO: BIODIVERSITÀ, SOSTENIAMO LA FILIERA GRANI ANTICHI DEL REATINO
CORONAVIRUS, FONTANA: STRETTA COLLABORATRICE POSITIVA. IO E ASSESSORI NEGATIVI. CONTINUERO A LAVORARE MA IN AUTOISOLAMENTO. VIDEO
CORONAVIRUS, ZAIA: PREOCCUPAZIONI IMPRENDITORI SONO LE NOSTRE. COMPETITORS INTERNAZIONALI NON IGNORINO CHE VIRUS NON È ARRIVATO IN VENETO MA IN UE
CORONAVIRUS, ROLFI: CHI CERCA TROVA. ITALIA NON SI FACCIA MALTRATTARE DA PAESI CON CONTROLLI LONTANI MILLE MIGLIA DAI NOSTRI
CORONAVIRUS, EURISPES: COME CORRUZIONE, PIÙ CONTROLLI PIÙ SI RENDE PERCEPIBILE
CORONAVIRUS, PAN, VENETO: CHIARO CHE SE NON LO SI CERCA NON LO SI TROVA. APPELLO AL GOVERNO DI FAR SENTIRE PESO ITALIA ALL’ESTERO
CORONAVIRUS: COLDIRETTI, – 50% IN AGRITURISMI MA SONO I PIU’ SICURI
CORONAVIRUS: CIA, POSITIVE LE PRIME MISURE DEL GOVERNO PER EMERGENZA
ANIMALI, CARABINIERI NAS: DEFERITE TRE PERSONE DOPO CONTROLLI IN ABRUZZO E SICILIA
CORONAVIRUS: FLOROVIVAISTI ITALIANI, ORDINATIVI MIMOSE -50%, A RISCHIO INTERO SETTORE
MIPAAF: ANNULLATA INIZIATIVA BELLANOVA AL MERCATO ITALIA DI VIA CATANIA (ROMA) PER CONVOCAZIONE CDM
CORONAVIRUS, ECCO DPCM PRONTO PER TAVOLO CDM. PAESE SOTTO SCACCO. IL DOCUMENTO
CORONAVIRUS: COLDIRETTI, DOPO ATTACCHI AL VIA #MANGIAITALIANO
CORONAVIRUS, ALLEANZA COOPERATIVE: ECCO LE NOSTRE RICHIESTE VS EMERGENZA
CORONAVIRUS, CIA: SGRAVI FISCALI A CHI ACQUISTA MADE IN ITALY
POMODORO – ON LINE IL NUOVO SITO DELL’OI POMODORO DA INDUSTRIA DEL NORD ITALIA
CORONAVIRUS, MAGORNO(IV): “MISURE ECONOMICHE TEMPESTIVE PER IL SUD”
CORONAVIRUS, PALITTA, PECORINO ROMANO: TUTTO FERMO. DARE ATTUAZIONE A DL EMERGENZE, FASE DI STALLO CHE SISTEMA NON SI PUO PERMETTERE
CORONAVIRUS, DE BONIS: “MINISTRA BELLANOVA RIFERISCA URGENTEMENTE IN AULA SU ACQUISTO DI LISOZIMA PER IL MIPAAF”
CORONAVIRUS, CENTINAIO: BELLANOVA CHIARISCA PERCHE’ RICHIESTA MIPAAF DI ANTIVIRALE A CONSORZIO GRANA
INTERROGAZIONE, DE BONIS MISTO SENATO, SU RICHIESTA MIPAAF A GRANO PADANO DI ANTIVIRALI LISOZIMA
INTERROGAZIONE, TARICCO PD SENATO, SU ETICHETTATURA A TUTELA DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI ITALIANI
CORONAVIRUS, CENTINAIO SCRIVE A VERTICI SAN MATTEO PAVIA: “GRAZIE, SIETE ORGOGLIO ITALIANO”
PO DI LEVANTE VERTICE A ROSOLINA DEL MONDO DELLA PESCA CON ASSESSORI REGIONALI, PROSEGUE RACCOLTA VONGOLE A PORTO CALERI E MARINETTA E CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI 200 MILA EURO PER ACQUACOLTURA
CONFAGRICOLTURA INCONTRA I CONSIGLIERI AGRICOLI DELLE AMBASCIATE ESTERE IN ITALIA. AL CENTRO DEL DIBATTITO CORONAVIRUS E RELAZIONI INTERNAZIONALI
COPAGRI: CORONAVIRUS, NO AD ALLARMISMI SU AGROALIMENTARE MADE IN ITALY, CHE È TRA I PIÙ CONTROLLATI AL MONDO
ETICHETTA, INTERROGAZIONE TARICCO SU TRASPARENZA INFORMAZIONI A TUTELA QUALITA’
VINO: IL CONSORZIO BRUNELLO DI MONTALCINO È CON VINITALY A GIUGNO
CORONAVIRUS, ECCO LA BOZZA DI DECRETO DI PALAZZO CHIGI: L’ITALIA SI FERMA
FONDI UE ALL’AGRICOLTURA, IN SICILIA BLITZ DELLA GDF A ISPETTORATO PROVINCIALE AGRICOLTURA
MADE IN ITALY, PROSCIUTTO SAN DANIELE DOP: +1,8% EXPORT. I DATI
CONFEURO: FONDI UE, BENE LOTTA CONTRO CORRUZIONE MA SERVONO AMMINISTRAZIONI PIU’ EFFICIENTI
CORONAVIRUS. 534 POSTI LETTO AGGIUNTIVI NEGLI OSPEDALI DEL VENETO CONSENTIRANNO DI INTERVENIRE A FRONTE DI EVENTUALI AGGRAVAMENTI DEI RICOVERATI
RAPPORTO ISMEA-QUALIVITA, GALLINELLA: DATI CONFERMANO CHE LE IMPRESE AGROALIMENTARI, ANCHE GRAZIE ALL’AIUTO DEL GOVERNO, HANNO LAVORATO BENE
ISMEA-QUALIVITA. LA DOPECONOMY SUPERA 16,2 MLD DI EURO, +6,0% IN UN ANNO. DOP IGP 20% DEL VALORE AGROALIMENTARE NAZIONALE ED EXPORT OLTRE 9 MLD
CORONAVIRUS, CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA: SUBITO MISURE NAZIONALI ED EUROPEE
SALARIO MINIMO, ROTA (FAI CISL): LEGISLAZIONE NON INVADA CAMPO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI
CORONAVIRUS, CIA RATIFICA CETA TRA PRIMI INTERVENTI NECESSARI PER RILANCIO MADE IN ITALY
VINITALY CAMBIA DATA. DECISIONE CONCERTATA CON PRINCIPALI ASSOCIAZIONI DI SETTORE, ZAIA E SINDACO DI VERONA
BTA – ISMEA: LE TESTIMONIANZE DEI GIOVANI AGRICOLTORI: OPPORTUNITA DI SVILUPPO NOSTRE AZIENDE A MUTUI AGEVOLATI. VIDEO
PROROGA SCADENZE PAC – SERPILLO, UCI: CONSAPEVOLI DELL’ATTENZIONE ISTITUZIONALE IN LINEA CON MOMENTO DI DISAGIO DEL PAESE
GIOVANI, CIA: CON ANCI PER PROMUOVERE LA BANCA DELLE TERRE ISMEA
CORONAVIRUS ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA VENETO: A VO’ INDENNIZZI TOTALI PER DANNI DIRETTI E INDIRETTI
CREA, ECCO I NOMI DEI 25 CANDIDATI A DG: VENGONO DAL MIPAAF, MIUR, CNR, INEA, ASI, INAIL, REGIONE LAZIO E UNIVERSITA
VINO: IL CONSORZIO BRUNELLO DI MONTALCINO È CON VINITALY A GIUGNO
VINITALY CAMBIA DATA. DECISIONE CONCERTATA CON PRINCIPALI ASSOCIAZIONI DI SETTORE, ZAIA E SINDACO DI VERONA
VERONAFIERE: CONFERMATE SOL&AGRIFOOD ED ENOLITECH CON VINITALY NELLA TERZA DECADE DI APRILE 2020 (19/22)
VERONAFIERE: VINITALY CONFERMA LA DATA NELLA TERZA DECADE DI APRILE 2020
VINO (VINITALY-NOMISMA): MERCATO USA NEL CAOS PER I DAZI. A DICEMBRE PAGA ANCHE L’ITALIA (-7%) PER LA FRANCIA ULTIMO BIMESTRE 2019 A -36% NEI VINI FERMI
A FIERAGRICOLA ASSALZOO CONSEGNA RICONOSCIMENTI MIGLIORI TESI
A FIERAGRICOLA PARLA SVIZZERO IL CONFRONTO EUROPEO DELLA BRUNA ALLA 52ª MOSTRA NAZIONALE DI ANARB VITTORIA AL BERGAMASCO LOCATELLI
A FIERAGRICOLA IL 19° DAIRY OPEN HOLSTEIN SHOW VINCE L’ALLEVAMENTO DI GIUSEPPE QUAINI DI CASTELVERDE
FIERAGRICOLA 2020 CHIUDE CON 132MILA VISITATORI DELEGAZIONI COMMERCIALI DA 30 NAZIONI
FIERAGRICOLA – UOVA, MORETTI (UNAITALIA): TIMBRATURA IN ALLEVAMENTO È IL FUTURO, I SEGNALI DEL MERCATO VANNO IN QUESTA DIREZIONE
FIERAGRICOLA, CLIMA SABATO FOCUS SULGREEN DEAL PER UN’EUROPA A IMPATTO ZERO
A FIERAGRICOLA C’È IL FUTURO, TRA STUDENTI E GIOVANI AGRICOLTORI. L’ABBATE: QUI LE RISPOSTE ALLE GRANDI SFIDE AGRICOLE
BREXIT, A FIERAGRICOLA LA MECCANICA AGRICOLA RIFLETTE SUL FUTURO
LATTE, MERCATO SERENO GRAZIE A CINA, OCEANIA, FRANCIA E GERMANIA
A FIERAGRICOLA INNOVAZIONI SENZA LIMITI DI FANTASIA, PURCHÈ SOSTENIBILI
FIERAGRICOLA, L’ORTO SU MARTE E ALTRE START UP DI SETTORE CON ICE AGENZIA
FIERAGRICOLA, L’ELENCO DEI CONCORSI DAGLI ISTITUTI AGRARI ALLA RAZZA BRUNA
TUTTI I PREMI DI FIERAGRICOLA, TRA INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
CONTO ALLA ROVESCIA PER FIERAGRICOLA TUTTI I RICONOSCIMENTI IN CALENDARIO
UNAITALIA PORTA IL PREMIO AVICOLTORE DELL’ANNO A FIERAGRICOLA 2020
OBIETTIVI GREEN DEAL EUROPEO, STUDIO FIERAGRICOLA-NOMISMA: ITALIA AGRICOLA PROMOSSA SU SICUREZZA ALIMENTARE, BIO, RIDUZIONE SPRECHI E CHIMICA
UN ‘GREEN DEAL’ PER FIERAGRICOLA 2020 SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE. AL CONVEGNO INAUGURALE FOCUS SULL’AGRICOLTURA DI ITALIA E AFRICA
FIERAGRICOLA, L’ABBATE: CONIUGARE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE A QUELLA ECONOMICA. FIERA MOMENTO IMPORTANTE PER DIALOGO IMPRESE. VIDEO
AGROALIMENTARE BIO E BENESSERE NATURALE NASCE L’ALLEANZA INTERNAZIONALE DELLE FIERE B2B
DAZI, MANTOVANI (DIRETTORE GENERALE VERONAFIERE): DIPLOMAZIA SCONGIURI AGGUATO COMMERCIALE, UE DIA SEGUITO A LETTERA BELLANOVA
LE CUN DEI SUINI E DEI CONIGLI IL 30 GENNAIO 2020 A FIERAGRICOLA
FIERE, ROMA E VERONA UNITE PER LA PROMOZIONE DEL COMPARTO EQUESTRE
GRUPPO VERONAFIERE, NASCE LA SOCIETÀ SHENZHEN BAINA INTERNATIONAL EXHIBITIONS PER OPERARE SUL MERCATO CINESE E ASIATICO
VINO E SOSTENIBILITÀ. AGIVI AL WINE2WINE: SERVE DEFINIRE UNO STANDARD NAZIONALE
VINO ED EXPORT, UIV AL WINE2WINE: DIVERSIFICARE GLI SBOCCHI E PROMUOVERE L’ENOTURISMO
VINO: DECIMO RECORD CONSECUTIVO PER EXPORT ITALIA (6,36 MLD DI EURO). MA FRANCIA SUPERA I 10 MLD
WINE2WINE, LA SOSTENIBILITÀ SOCIALE È IL FOCUS DELL’EDIZIONE 2019
EX ILVA, FIERAGRICOLA: PENALIZZATI ANCHE COSTRUTTORI MEZZI AGRICOLI
FIERACAVALLI, LA COPPA DEL MONDO DI SALTO OSTACOLI A VERONAFIERE FINO AL 2022
FIERACAVALLI CRESCE ANCORA IN QUATTRO GIORNI A VERONA 168 MILA VISITATORI (+5%)
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