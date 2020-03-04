Agricoltura

MIPAAF: ANNULLATA INIZIATIVA BELLANOVA AL MERCATO ITALIA DI VIA CATANIA (ROMA) PER CONVOCAZIONE CDM

Posted by × Pubblicato il 04/03/2020 at 23:42
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L’iniziativa prevista domattina con la Ministra Teresa Bellanova in visita al Mercato Italia di via Catania a Roma è  annullata per la sopraggiunta convocazione del CdM.

-RIPRODUZIONE RISERVATA-

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