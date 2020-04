MIPAAF, BELLANOVA AI MINISTRI DEL G20: SICUREZZA ALIMENTARE, APPROVVIGIONAMENTI, QUALITÀ DEI PRODOTTI, SOSTENIBILITÀ DEL LAVORO: LE NOSTRE PRIORITÀ

“Come Paesi del G20”, ha detto Bellanova, abbiamo un compito importante: lavorare insieme e cooperare con il massimo impegno per individuare proposte, strategie e misure che possano servire per affrontare, gestire e superare l’emergenza”. E’ necessario, ha proseguito la Ministra, “lavorare per evitare restrizioni commerciali non giustificate dall’emergenza e garantire che i mercati siano aperti, trasparenti e prevedibili. Così come attivare e rafforzare misure necessarie per sostenere e garantire adeguata disponibilità di cibo ai cittadini più vulnerabili ed evitare e limitare sprechi e perdite alimentari nella catena produttiva”. Quindi: emergenza legata alla disponibilità della forza lavoro, “che stiamo affrontando”, ha concluso la Ministra, mettendo in atto “meccanismi per facilitare e sostenere le assunzioni di lavoratori”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK