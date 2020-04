MIPAAF, BELLANOVA: PRIORITARIO GARANTIRE ACCESSO AL CIBO AGLI INDIGENTI. NON UN LITRO DI LATTE DEVE ESSERE SPRECATO

Circa le risorse impegnate, in particolare, per i prodotti lattiero-caseari, Bellanova ha spiegato: "ammontano a 14,5 milioni di euro per l’acquisto di formaggi DOP, cui si aggiungono 6 milioni di euro per latte crudo da trasformare in UHT, il cui stanziamento è stato disposto con decreto in fase pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le gare per l’acquisto di Pecorino Dop sono in corso ”.

