MIPAAF, BILATERALE BELLANOVA-TOMAN: ESCLUDERE PRODOTTI DOP E IGP DA ETICHETTATURA NUTRIZIONALE

“In Italia stiamo adottando il sistema di etichetta chiamato “a batteria” perché siamo convinti che i consumatori abbiano diritto a un’informazione completa e consapevole, e che per il benessere e la longevità il concetto di dieta sia essenziale. È la nostra alternativa al Nutriscore, ma è di gran lunga migliore. Non è penalizzante, non dà patenti di buono o cattivo. Un risultato che va incontro alle richieste dell’intera filiera, mettendo a valore il lavoro delle imprese e tutelando a cascata quello di tutti i lavoratori, e dell’intero made in Italy. Indicare l’apporto di un alimento al fabbisogno quotidiano delle sostanze nutritive fornisce un’informazione utile al consumatore, che potrà orientare la sua scelta in base a una dieta o regime alimentare da seguire. Un sistema che ha ricevuto il via libera dalla Commissione Europea, ed è quindi pronto per essere applicato nel nostro Paese”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK