MIPAAF, BORRIELLO LASCIA. AAA CERCASI NUOVO CAPO DI GABINETTO

Sembrerebbe - da quanto apprende AGRICOLAE - che Raffaele Borriello abbia lasciato il posto di capo di gabinetto Mipaaf.
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“Chiediamo al governo la riapertura di tutti gli agriturismo che possiedono grandi spazi e che quindi possano garantire l’applicazione delle attuali misure di distanziamento anti contagio. Gli agriturismo, perfetto esempio di multifunzionalità dell’impresa agricola e spesso un prezioso reddito reddito integrativo per la stessa, oggi sono ad entrata zero” così […]
“Ancora una volta ha vinto il lavoro di squadra. Le nostre richieste per venire in aiuto alle aziende agricole che stanno subendo pesantissime ripercussioni sociali ed economiche dal coronavirus, sono state condivise dai colleghi della commissione agricoltura del Parlamento europeo e oggi ufficializzate in una lettera del presidente Norbert Lins […]
In questo momento straordinario posporre gli accertamenti antimafia per la liquidazione dei contributi Pac è utile per velocizzare le procedure e le erogazioni a favore delle aziende, ragion per cui questa misura va attuata nei tempi più rapidi possibili, ma non può e non deve tradursi in alcun modo in […]
Bruxelles, 17 aprile 2020. ”Ancora una volta ha vinto il lavoro di squadra. Le nostre richieste per venire in aiuto alle aziende agricole che stanno subendo pesantissime ripercussioni sociali ed economiche dal coronavirus sono state condivise dai colleghi della commissione Agricoltura del Parlamento europeo e oggi ufficializzate in una lettera del presidente, Norbert Lins, al commissario […]
“È un attacco ingiustificato, la Rai ha dato già alcune risposte in merito ma non sono soddisfacenti. È un momento molto delicato per tutti i settori produttivi ed alimentare una informazione di questo genere non è utile. Occorre invece tutelare gli allevatori, gli agricoltori e i produttori. C’è stato un […]
2018-2019, CENTINAIO: SEI MESI PER AGGIUSTARE IL TIRO. TRA AGROALIMENTARE E TURISMO MATRIMONIO PERFETTO
2018-2019, MANZATO: PROSSIMO ANNO VISIONE STRATEGICA POLITICA AGRICOLA NAZIONALE. ECCO I 5 PILASTRI. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, PESCE: BASTA COMPARTIMENTI STAGNI MA VISIONE UNITARIA DELL’AGROALIMENTARE
2018-2019, VALLARDI: GIOCO DI SQUADRA TRA MIPAAFT E COMAGRI CAMERA E SENATO HA DATO SUOI RISULTATI
2018-2019, GALLINELLA: COMAGRI CAMERA PIU PRODUTTIVA DEL PASSATO. ECCO COSA ABBIAMO FATTO E COSA FAREMO. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, MERCURI: DAL GOVERNO NUOVO CI ASPETTIAMO COSE NUOVE DEDICATE A SETTORE AGROALIMENTARE. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, GIANSANTI: AGRICOLTURA DEVE ESSERE CONNESSA PER CONSENTIRE CRESCITA DEL PAESE
2018-2019, SCANAVINO: ANNO SEGNATO DAL MALTEMPO. ORA STRATEGIA NAZIONALE A TUTELA AREE RURALI
2018-2019, VERRASCINA: AGRICOLTURA NON CHIEDE AIUTI MA INVESTIMENTI PER COMPETERE SUL MERCATO
2018-2019, SERPILLO: AGROALIMENTARE IN GRADO DI RIDURRE TENSIONI MEDITERRANEO E IMMIGRAZIONE
BILANCIO 2017, CASTIGLIONE: SULLA PESCA ITALIA HA CHIUSO CON INFRAZIONI UE. TUTTO QUELLO CHE E’ STATO FATTO PER IL SETTORE
BILANCIO 2017, MARTINA: REDDITO, EXPORT E CAMBIAMENTI CLIMATICI, MA NON SOLO. PIEDI PER TERRA E TESTA AL MONDO
BILANCIO 2017, FORMIGONI: ORA SPAZIO AI GIOVANI PER DARE SPRINT A SETTORE
BILANCIO 2017, SANI: CAMERE E GOVERNO CONCENTRATE SUI TEMI AGRICOLI SENZA PRECEDENTI. ORA PAC
BILANCIO 2017, MERCURI, OGNI PRODOTTO COOPERATIVO COMPRATO DA QUI DA NOI O GDO VIENE DIRETTAMENTE DALL’AGRICOLTORE
BILANCIO 2017, GIANSANTI: INNOVAZIONE DIGITALE OPPORTUNITA PER FAR RECUPERARE GAP DI COMPETITIVITA
BILANCIO 2017, SCANAVINO: POTENZA STRAORDINARIA DEL MADE IN ITALY MA ORGANIZZAZIONE PRECARIA
BILANCIO 2017, VERRASCINA: AGGREGARE AGRICOLTURA, INDUSTRIA E GDO. NO AGLI SCONTRI INUTILI
BILANCIO 2017, SERPILLO: ITALIA PROMUOVA SE STESSA, PUNTANDO AL MEDITERRANEO
BILANCIO 2017, MINELLI: ENORMI POTENZIALITA IN TUTTA LA FILIERA, GOVERNO SI CONCENTRI SU PAC
2016-2017, MARTINA: IL BILANCIO DELL’ANNO CHE SI CHIUDE E QUELLO CHE FAREMO ORA. A PARTIRE DAL G7. REDDITO, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE
2016-2017 VICEMINISTRO OLIVERO: PASSARE DA VISIONE DIFENSIVA A VISIONE STRATEGICA. RECUPERARE MERCATO RUSSO E CONSERVARE QUELLO AMERICANO
2016-2017, FORMIGONI: OTTIMA COLLABORAZIONE TRA CAMERA E SENATO. A BREVE ANCHE LEGGE SU CONSUMO DEL SUOLO, DIETA MEDITERRANEA E AGRUMETI
2016-2017, SANI: AVVICINARE PRIMARIO A MONDO DELLA TRASFORMAZIONE. IN COMAGRI PESCA, BIOLOGICO, FORESTAZIONE E IPPICA
2016-2017, GUIDI: OCCORRE STRATEGIA ‘OFFENSIVA’ SUI MERCATI. ATTENDIAMO GOVERNO TRUMP CHE POTREBBE RIAPRIRE MERCATO CON RUSSIA
2016-2017 SCANAVINO: SARA’ L’ANNO IN CUI SI PENSERA ALLA PAC POST 2020. SFIDA DELL’AGRICOLTURA DEL FUTURO
2016-2017 VERRASCINA: SOSTENERE AGRICOLTORI, BASTA DARE CREDITO A CHI DICE DI FARNE LE VECI ATTRAVERSO LA PROPAGANDA
2016-2017, MERCURI: RISORSE SIANO DESTINATE A OPPORTUNITA DI SVILUPPO. ANCHE PER PAC POST 2020
2016-2017, SERPILLO (UCI): APRIRSI A PAESI DEL MEDITERRANEO. E RIVEDERE SISTEMA AIUTI UE
2016-2017, CASTIGLIONE: TANTI RISULTATI PER LA PESCA, DAL PESCE SPADA AL PIANO DI GESTIONE VONGOLE CHE PRENDE IL VIA NEL 2017
2016-2017, TIOZZO (FEDERCOOPESCA): MAGGIORE ATTENZIONE A SETTORE, USCIRE DA ATTEGGIAMENTO CONSERVATORE E RIPRENDERE RIFORME. L’ANNO DEL FEAMP
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, MARTINA: ABBIAMO LAVORATO TANTO E CON IMPEGNO. RIMANGONO SFIDE ENTUSIASMANTI MA SIAMO PRONTI
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, FORMIGONI: ANNO MOLTO POSITIVO, POTENZIARE RITORNO ALLA TERRA DA PARTE DEI GIOVANI
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, SANI: E’ STATO L’ANNO DELLE POLITICHE AGRICOLE. ORA RIPETERE CON PIU FORZA PER L’ANNO CHE VERRA’
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, MERCURI: TUTTO QUELLO CHE GOVERNO INVESTIRA NEL SETTORE TORNERà MOLTIPLICATO A BENEFICIO DELL’ECONOMIA DI TUTTO IL PAESE
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, GUIDI: L’ANNO CON MAGGIORE ATTENZIONE MA IN CUI SILENZIOSAMENTE SETTORE HA SOFFERTO DI PIU
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, SCANAVINO: BENE ATTENZIONE SETTORE MA PECCATO PER LATTE E ZOOTECNIA
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, VERRASCINA: NEL PROSSIMO ANNO TRADURRE SUCCESSO DI EXPO IN RICCHEZZA PER GLI AGRICOLTORI
LE INTERVISTE PER IL 2015, MAURIZIO MARTINA: SARA’ L’ANNO DELLA RIPRESA. BUONO IL BILANCIO DEL 2014
LE INTERVISTE PER IL 2015, ROBERTO FORMIGONI: SARA’ L’ANNO DELLE SFIDE
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUCA SANI: FINALMENTE POLITICHE DI SOSTEGNO CONCRETE PER IL SETTORE
LE INTERVISTE PER IL 2015, MARIO GUIDI: 2014 ANNO DA DIMENTICARE, MA SONO STATI BUTTATI DEI SEMI IMPORTANTI PER IL SETTORE
LE INTERVISTE PER IL 2015, SCANAVINO: L’ANNO PASSATO E’ STATO GRIGIO, IL 2015 SARA’ MIGLIORE
LE INTERVISTE PER IL 2105, FRANCO VERRASCINA: ANNO CHE SI CHIUDE IN CHIARO SCURO
LE INTERVISTE PER IL 2015, GIORGIO MERCURI: UN PO PIU’ DI OTTIMISMO METTENDO DA PARTE LA RASSEGNAZIONE
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUIGI SCORDAMAGLIA: GUARDO IL BICCHIERE MEZZO PIENO, MA CAMBIARE, CAMBIARE E CAMBIARE. SVOLGEREMO RUOLO ATTIVO
LE INTERVISTE PER IL 2015, ETTORE IANI’: OGNI AZIENDA VEDE IL FUTURO CON 37 EURO DA INVESTIRE
LE INTERVISTE PER IL 2015, GIAMPAOLO BUONFIGLIO: SARA’ L’ANNO DELLE RIFORME
LE INTERVISTE PER IL 2015, PAOLO TIOZZO: BILANCIO NON POSITIVO PER LA PESCA
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUIGI GIANNINI: RIDUZIONE PREZZO GASOLIO HA SALVATO IL SETTORE
L’EDITORIALE DI LUCA SANI: AFFRONTARE LA RIFORMA DEL MIPAAF RICONFIGURANDONE RUOLO E FUNZIONI
L’EDITORIALE DI ROBERTO FORMIGONI: MADE IN ITALY, STORIA ITALIANA DI SUCCESSO. ECCO LE COSE DA FARE SUBITO
L’EDITORIALE DI PAOLO DE CASTRO: PIU SINERGIA PER DARE SOLIDE PROSPETTIVE ALL’AGRICOLTURA E ALL’AGROALIMENTARE
LUIGI SCORDAMAGLIA: ORA TUTTI INSIEME PER UN DECISO CAMBIO DI PASSO
ANTONIO PIVA: BASTA BUONI PROPOSITI, ORA MENO BUROCRAZIA E PIU CREDITO
GIUSEPPE ALONZO: RICERCA SI TRADUCE IN SVILUPPO E CRESCITA ECONOMICA
FRANCO VERRASCINA: L’AGRICOLTURA TRA BILANCIO DI UN ANNO E IL FUTURO
ETTORE IANI, UNA DOMANDA AL MINISTRO: SE FARE AGRICOLTURA E’ FIGO, FARE IMPRESA NELLA PESCA E’ DA SFIGATI?
MASSIMO GARGANO: L’OLIVICOLTURA ITALIANA UN TRICICLO…A DUE RUOTE
ARTURO SEMERARI: AL CENTRO GARANZIE DI CREDITO E ASSICURAZIONI
GIAMPAOLO BUONFIGLIO: ALLARMANTE “EFFETTO SURF” DEL MIPAAF CON CUI POLITICA AGRICOLA CONTINUA A “NON ESSERE”
MARIO GUIDI: LAVORARE IN FUNZIONE DEL CONCETTO DI “NEW NORMAL”
GIORGIO MERCURI: OGNI AZIENDA SA QUALE E’ IL SUO “CHILOMETRO GIUSTO”
COPAGRI SARDEGNA: COMPARTO LATTIERO CASEARIO OVICAPRINO, AUMENTA LA PRODUZIONE DI PECORINO ROMANO
REGIONE VENETO NASCE INCONTRALAVORO AGRICOLTURA, PIATTAFORMA DI INCROCIO DOMANDA-OFFERTA PER STAGIONALI
PECORINO ROMANO, FRA OTTOBRE 2019 E MARZO 2020 VOLANO PRODUZIONE, EXPORT E VENDITE NEI DISCOUNT. PALITTA: RISULTATO DI UNA CAMPAGNA REGOLARE
RAI, SALVINI: ORA CI ASPETTIAMO INCHIESTA REPORT SECONDO CUI COVID NATO IN UNA STALLA LOMBARDIA. CENTINAIO: FAKE NEWS, ZOOTECNIA ITALIANA LA PIU CONTROLLATA AL MONDO
CORONAVIRUS, ROLFI: REGIONE METTE IN COLLEGAMENTO DOMANDA E OFFERTA PER ASSUNZIONI IN AGRICOLTURA
CORONAVIRUS.GIUNTA LOMBARDIA METTE A DISPOSIZIONE OLTRE 11 MILIONI PER ABBATTIMENTO TASSI INTERESSI PER IMPRESE ANCHE AGRICOLE
AGRICOLTURA DOMANI IN REGIONE VENETO TAVOLO VERDE CON I SINDACATI SU LAVORI STAGIONALI E PIATTAFORMA OPERATIVA PER INCROCIO DOMANDA-OFFERTA
LATTE PUGLIA, CONFAGRICOLTURA E COPAGRI: BENE REGIONE MA AIUTI SOLO A CASEIFICI CHE RISPETTANO ACCORDI
VENETO, AGENDA DIGITALE. 500MILA EURO DI INCENTIVI AL LAVORO AGILE NEI COMUNI
AGRICOLTURA PATTO REGIONE VENETO-COLDIRETTI PER FACILITARE INCONTRO DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PER STAGIONALI
CONFAGRICOLTURA BARI: BENE DECISIONE REGIONE PUGLIA DI STANZIARE 1MLN PER SOSTEGNO AZIENDE AGRICOLE
AGRUMI, OGGI VIA AL CORSO SU BLOCKCHAIN E FILIERA AGRUMICOLA; IN 57 COLLEGATI PER LA LEZIONE A DISTANZA
BONIFICA ASSESSORE PAN, PIÙ PRELIEVI DAL FIUME ADIGE PER NON LASCIARE A SECCO LA PIANURA VENETA
ROLFI:STOP ‘FAKENEWS’ SU TV DI STATO, ‘REPORT'(RAI 3) HA MESSO IN CORRELAZIONE ALLEVAMENTI E DIFFUSIONE COVID-19. A CONSORZI TUTELA CHIEDO STOP PUBBLICITÀ RAI
AGRICOLTURA ASSESSORE PAN A MINISTRO BELLANOVA, SINORA RISPOSTE INSUFFICIENTI PER RECLUTAMENTO LAVORATORI STAGIONALI- DA RAI IPOTESI INFAMANTI PER ZOOTECNIA, GOVERNO INTERVENGA
LUPI ASSESSORE PAN, REGIONE GARANTISCE ASSISTENZA IN LOCO AGLI ALLEVATORI DI MONTAGNA
DIGITALIZZAZIONE, CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA: ITALIA AGLI ULTIMI POSTI IN UE PER USO INTERNET
CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘OGGI 123 I CASI, TREND IN FRENATA AL 2,5%, CRESCONO I GUARITI 25 NELLE ULTIME 24H
CONFAGRICOLTURA E.ROMAGNA: ALLARME SICCITA. A RISCHIO 220MILA ETTARI A GRANO
CORONAVIRUS, CUBA INVIA 38 MEDICI IN PIEMONTE. RODRIGUEZ: DIFENDERE SOLIDARIETÀ, CONDIVIDIAMO LA VITA CON ALTRI POPOLI
CORONAVIRUS, REGIONE MARCHE: 1 SU 6 CONTAGIATO. IN 24H 78 POSITIVI SU 456 TAMPONI
CORONAVIRUS PIEMONTE: PROROGA FINO AL 3 MAGGIO DELLE MISURE PIÙ RESTRITTIVE
CORONAVIRUS, D’AMATO: OGGI 122 CASI, TREND IN FRENATA AL 2,6%, CALANO DECESSI. 6 NELLE ULTIME 24H, NEL LAZIO TASSO DI LETALITA’ TRE VOLTE INFERIORE A LOMBARDIA
LATTE PUGLIA, CONFAGRICOLTURA E COPAGRI PUGLIA DIFFIDANO CASEIFICI ALTRE ORGANIZZAZIONI SINDACALI A RAPPRESENTARE TUTTO MONDO ZOOTECNICO
LATTE, COPAGRI PUGLIA E CONFAGRICOLTURA PUGLIA PRONTI ALLE VIE LEGALI VS CASEIFICI
CORONAVIRUS, ROLFI: ATTIVITA’ SILVICOLTURALE SIA CONSIDERATA COME ESSENZIALE
PSR PIEMONTE: APERTURA BANDO 2020 PER LA PROMOZIONE AGROALIMENTARE DI QUALITÀ LA REGIONE PENSA GIA’’ AL RILANCIO DEI SUOI PRODOTTI
MANODOPERA AGRICOLA STAGIONALE, CONFAGRICOLTURA E.ROMAGNA: BENE REGIONE CHE HA ACCOLTO NOSTRA PROPOSTA
E.ROMAGNA: REGIONE RISPONDE A SOS MANODOPERA AGRICOLA STAGIONALE
CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA: TEMPI BREVI E SEMPLIFICAZIONE PER EROGARE A IMPRESE
TURISMO VERDE, CIA PUGLIA: SETTORE AGRITURISTICO LANCIA GRIDO DI AIUTO
LATTE ASSESSORE PAN, DA REGIONE VIGILANZA ATTIVA SU IMPORTAZIONI, A MARZO IN VENETO MENO 30% NEGLI ACQUISTI DI LATTE CRUDO DALL’ESTERO
ACCORDO UNIONE EUROPEA-VIETNAM, PECORINO ROMANO FRA I PRODOTTI PROTETTI. PALITTA: GUERRA ALLA CONTRAFFAZIONE
COPAGRI PUGLIA: FURTI NELLE CAMPAGNE, NOTA ALLA PREFETTA DI BARI ANTONIA BELLOMO PER PRESIDIARE AREE RURALI
AGRITURIST CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA: EVENTI E APPUNTAMENTI PER PASQUA AZZERATI
COPAGRI LOMBARDIA: LATTE, AVANTI CON “PROGRAMMA DI RESPONSABILITÀ DI MERCATO” PER GESTIRE PRODUZIONE UE
EDUCAZIONE MULTIMEDIALE IN CORSO – COVID-19 NON FERMA SCHOOL IN MOTION FESTIVAL: AVANTI TUTTA VERSO IL 2021
PESCA, PE APPROVA MODIFICHE FEAMP A FAVORE SETTORE A FRONTE EMERGENZA COVID
FASE 2, DE CARLO, FDI: RIAPRIRE AGRITURISMO CHE RISPETTINO NORME SICUREZZA
CORONAVIRUS: DORFMANN -DE CASTRO, VINCE LAVORO DI SQUADRA IN AGRICOLTURA
CONFEURO: SI’ A POSTICIPO ANTIMAFIA PER FONDI PAC E A SANATORIA IRREGOLARI
CORONAVIRUS: DE CASTRO-DORFMANN, VINCE LAVORO DI SQUADRA IN AGRICOLTURA
CURA ITALIA, ALLEANZA PESCA: BENE COMAGRI A RICHIEDERE PESCATORI AUTONOMI
MIPAAF, BORRIELLO LASCIA. AAA CERCASI NUOVO CAPO DI GABINETTO
CORONAVIRUS: COLDIRETTI, 1 IMPRESA SU 4 PERSA IN AGRICOLTURA
COMMISSIONE UE DIFENDA L’AUTOSUFFICIENZA ALIMENTARE IN EUROPA
DAL CONSIGLIO AGRICOLO UE LA RICHIESTA UNANIME DI UN CAMBIO DI PASSO NELLA GESTIONE DELLA CRISI. L’APPREZZAMENTO DI CONFAGRICOLTURA
COPAGRI: CORONAVIRUS, PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE VAGLIARE LA POSSIBILITÀ DI COINVOLGERE GLI AGRITURISMI
COPAGRI SARDEGNA: COMPARTO LATTIERO CASEARIO OVICAPRINO, AUMENTA LA PRODUZIONE DI PECORINO ROMANO
CONFEURO: CORONAVIRUS, CONVERSIONE VERSO AGRICOLTURA SOSTENIBILE NON PUO’ PIU’ ATTENDERE
REGIONE VENETO NASCE INCONTRALAVORO AGRICOLTURA, PIATTAFORMA DI INCROCIO DOMANDA-OFFERTA PER STAGIONALI
MIPAAF, AZIENDE AGRICOLE: VENDITA POSSIBILE IN COMUNI DIVERSI PER QUELLE AUTORIZZATE ALLA VENDITA DIRETTA
CALDO: COLDIRETTI, ALLARME SICCITA’ IN ITALIA, IL PO COME A FERRAGOSTO.
PIOGGIA DIMEZZATA IN ANNO PIU’ BOLLENTE DAL 1800, SOS RACCOLTI
PECORINO ROMANO, FRA OTTOBRE 2019 E MARZO 2020 VOLANO PRODUZIONE, EXPORT E VENDITE NEI DISCOUNT. PALITTA: RISULTATO DI UNA CAMPAGNA REGOLARE
MORTALITÀ, ISTAT: CRESCE DEL 20% RISPETTO A STESSO PERIODO DEI 4 ANNI PRECEDENTI
CORONAVIRUS: COLDIRETTI, CROLLA DEL 19,1% EXPORT ALIMENTARE IN CINA
I PRIMI EFFETTI DELLA FRENATA DEL COMMERCIO A LIVELLO MONDIALE
COPAGRI: CONFINDUSTRIA, AUGURI DI BUON LAVORO A CARLO BONOMI
CORONAVIRUS, NATURALE (M5S): SFRUTTAMENTO BRACCIANTI PIAGA SOCIALE, SENSIBILIZZIAMO I CONSUMATORI CON BOLLINO ETICO
CONFINDUSTRIA, GIANSANTI, CONFAGRICOLTURA: CONGRATULAZIONI A BONOMI
CORONAVIRUS, DE BONIS: “POCO O NULLA VIENE FATTO PER L’AGRICOLTURA. BELLANOVA FAREBBE MEGLIO A DIMETTERSI”
POST COVID, SALVINI E CENTINAIO: RIPARTENZA, RIAPERTURA E SPERANZA. INIZIANDO DA TURISMO CHE VALE IL 15% DEL PIL. E DA AGROALIMENTARE
CORONAVIRUS, IN EMILIA-ROMAGNA LA MANODOPERA PER L’AGRICOLTURA SI CERCA ONLINE. A DISPOSIZIONE PROCEDURA SEMPLIFICATA PER RECLUTAMENTO
CORONAVIRUS, DONAZIONE STRAORDINARIA DI CONSERVE ITALIA AL BANCO ALIMENTARE
CORONAVIRUS, RUFA (LEGA): MISURE EFFICACI PER TURISMO PER RICOSTRUIRE FUTURO
CORONAVIRUS, ABATE (M5S): BENE LAVORO GOVERNO, ORA TUTELARE HOBBISTI E ATTIVITA’ PRESENTI SUI NOSTRI TERRITORI
CORONAVIRUS, MAGORNO A SANTELLI: “DARE POSSIBILITA’ AGLI AGRICOLTORI”
CORONAVIRUS, LEGA: GARANTIRE PAGAMENTO CREDITI PA AD IMPRESE, INTERVERREMO
RAI, SALVINI: ORA CI ASPETTIAMO INCHIESTA REPORT SECONDO CUI COVID NATO IN UNA STALLA LOMBARDIA. CENTINAIO: FAKE NEWS, ZOOTECNIA ITALIANA LA PIU CONTROLLATA AL MONDO
CORONAVIRUS: COLDIRETTI, IN POCHE ORE 400 DOMANDE PER LAVORO CAMPI
CORONAVIRUS, CASSESE (M5S): INVESTIMENTI PER AGROALIMENTARE SONO INVESTIMENTI SU FUTURO ITALIA
INFORMATIVA MINISTRA TERESA BELLANOVA ALLE CAMERE. INTERVENTO
MANODOPERA AGRICOLA, UILA: IN VENETO IN FUNO 40000 POSTI LAVORO MA FALSO PROBLEMA
CENTINAIO (LEGA): VINITALY PATRIMONIO DEL VINO ITALIANO NEL MONDO
CENTINAIO: ANNULLATO IL VINITALY IL 2020 SARÀ L’ANNO DI MILANO WINE WEEK
CORONAVIRUS, CONFAGRICOLTURA: RINVIO VINITALY DECISIONE RESPONSABILE
VINITALY SI FARÀ NEL 2021. GRUPPO VERONAFIERE: NEW DEAL PER AFFRONTARE IL POST EMERGENZA CORONAVIRUS
VINO: IL CONSORZIO BRUNELLO DI MONTALCINO È CON VINITALY A GIUGNO
VINITALY CAMBIA DATA. DECISIONE CONCERTATA CON PRINCIPALI ASSOCIAZIONI DI SETTORE, ZAIA E SINDACO DI VERONA
VERONAFIERE: CONFERMATE SOL&AGRIFOOD ED ENOLITECH CON VINITALY NELLA TERZA DECADE DI APRILE 2020 (19/22)
VERONAFIERE: VINITALY CONFERMA LA DATA NELLA TERZA DECADE DI APRILE 2020
VINO (VINITALY-NOMISMA): MERCATO USA NEL CAOS PER I DAZI. A DICEMBRE PAGA ANCHE L’ITALIA (-7%) PER LA FRANCIA ULTIMO BIMESTRE 2019 A -36% NEI VINI FERMI
A FIERAGRICOLA ASSALZOO CONSEGNA RICONOSCIMENTI MIGLIORI TESI
A FIERAGRICOLA PARLA SVIZZERO IL CONFRONTO EUROPEO DELLA BRUNA ALLA 52ª MOSTRA NAZIONALE DI ANARB VITTORIA AL BERGAMASCO LOCATELLI
A FIERAGRICOLA IL 19° DAIRY OPEN HOLSTEIN SHOW VINCE L’ALLEVAMENTO DI GIUSEPPE QUAINI DI CASTELVERDE
FIERAGRICOLA 2020 CHIUDE CON 132MILA VISITATORI DELEGAZIONI COMMERCIALI DA 30 NAZIONI
FIERAGRICOLA – UOVA, MORETTI (UNAITALIA): TIMBRATURA IN ALLEVAMENTO È IL FUTURO, I SEGNALI DEL MERCATO VANNO IN QUESTA DIREZIONE
FIERAGRICOLA, CLIMA SABATO FOCUS SULGREEN DEAL PER UN’EUROPA A IMPATTO ZERO
A FIERAGRICOLA C’È IL FUTURO, TRA STUDENTI E GIOVANI AGRICOLTORI. L’ABBATE: QUI LE RISPOSTE ALLE GRANDI SFIDE AGRICOLE
BREXIT, A FIERAGRICOLA LA MECCANICA AGRICOLA RIFLETTE SUL FUTURO
LATTE, MERCATO SERENO GRAZIE A CINA, OCEANIA, FRANCIA E GERMANIA
A FIERAGRICOLA INNOVAZIONI SENZA LIMITI DI FANTASIA, PURCHÈ SOSTENIBILI
FIERAGRICOLA, L’ORTO SU MARTE E ALTRE START UP DI SETTORE CON ICE AGENZIA
FIERAGRICOLA, L’ELENCO DEI CONCORSI DAGLI ISTITUTI AGRARI ALLA RAZZA BRUNA
TUTTI I PREMI DI FIERAGRICOLA, TRA INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
CONTO ALLA ROVESCIA PER FIERAGRICOLA TUTTI I RICONOSCIMENTI IN CALENDARIO
UNAITALIA PORTA IL PREMIO AVICOLTORE DELL’ANNO A FIERAGRICOLA 2020
OBIETTIVI GREEN DEAL EUROPEO, STUDIO FIERAGRICOLA-NOMISMA: ITALIA AGRICOLA PROMOSSA SU SICUREZZA ALIMENTARE, BIO, RIDUZIONE SPRECHI E CHIMICA
UN ‘GREEN DEAL’ PER FIERAGRICOLA 2020 SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE. AL CONVEGNO INAUGURALE FOCUS SULL’AGRICOLTURA DI ITALIA E AFRICA
FIERAGRICOLA, L’ABBATE: CONIUGARE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE A QUELLA ECONOMICA. FIERA MOMENTO IMPORTANTE PER DIALOGO IMPRESE. VIDEO
AGROALIMENTARE BIO E BENESSERE NATURALE NASCE L’ALLEANZA INTERNAZIONALE DELLE FIERE B2B
DAZI, MANTOVANI (DIRETTORE GENERALE VERONAFIERE): DIPLOMAZIA SCONGIURI AGGUATO COMMERCIALE, UE DIA SEGUITO A LETTERA BELLANOVA
LE CUN DEI SUINI E DEI CONIGLI IL 30 GENNAIO 2020 A FIERAGRICOLA
FIERE, ROMA E VERONA UNITE PER LA PROMOZIONE DEL COMPARTO EQUESTRE
GRUPPO VERONAFIERE, NASCE LA SOCIETÀ SHENZHEN BAINA INTERNATIONAL EXHIBITIONS PER OPERARE SUL MERCATO CINESE E ASIATICO
VINO E SOSTENIBILITÀ. AGIVI AL WINE2WINE: SERVE DEFINIRE UNO STANDARD NAZIONALE
VINO ED EXPORT, UIV AL WINE2WINE: DIVERSIFICARE GLI SBOCCHI E PROMUOVERE L’ENOTURISMO
VINO: DECIMO RECORD CONSECUTIVO PER EXPORT ITALIA (6,36 MLD DI EURO). MA FRANCIA SUPERA I 10 MLD
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