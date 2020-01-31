MIPAAF, CAPONE CAPO SEGRETERIA TECNICA. PRENDE IL POSTO DI FEROCINO

Da quanto apprende AGRICOLAE nuovo cambio di poltrone al Mipaaf. Salvatore Capone nuovo capo segreteria tecnica del ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova. Prende il posto di Carlo Ferocino.
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Da quanto apprende AGRICOLAE nuovo cambio di poltrone al Mipaaf. Salvatore Capone nuovo capo segreteria tecnica del ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova. Prende il posto di Carlo Ferocino.
Raffaele Borriello, già direttore generale dell’Ismea, è il nuovo capo di gabinetto Mipaaf. Da quanto apprende AGRICOLAE, Boriello ha accettato l’incarico a condizione che questo non fosse retribuito e a condizione di avere parere favorevole da parte dell’Anac. Borriello, dall’alto profilo istituzionale, ha un’alta specializzazione sui temi di politica agricola […]
Stefano Toschei si è dimesso da capo di gabinetto al Mipaaf. Da quanto apprende AGRICOLAE si tratta di una decisione al vaglio da tempo. Si sta valutando in queste ore il nome del futuro Numero Due del ministero delle Politiche agricole Mipaaf.
Domenica si vota in Emilia Romagna e in Calabria. Un voto amministrativo dalla forte valenza politica che è destinato a ripercuotersi a livello nazionale. Con una squadra di governo giallorossa che in questi mesi si è divisa su più fronti. Sia per quanto riguarda i temi sul tavolo (dalla prescrizione […]
Numeri sempre più importanti per Fieragricola: ”900 espositori con un aumento dell’ 8% rispetto all’edizione precedente registrando un + 42% di espositori stranieri”, spiega ad agricole il presidente di Veronafiere Maurizio Danese. ”Attendiamo 132.000 visitatori dei quali 20.000 stranieri. Sono previsti inoltre – aggiunge – 10 padiglioni, sette dei quali […]
2018-2019, CENTINAIO: SEI MESI PER AGGIUSTARE IL TIRO. TRA AGROALIMENTARE E TURISMO MATRIMONIO PERFETTO
2018-2019, MANZATO: PROSSIMO ANNO VISIONE STRATEGICA POLITICA AGRICOLA NAZIONALE. ECCO I 5 PILASTRI. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, PESCE: BASTA COMPARTIMENTI STAGNI MA VISIONE UNITARIA DELL’AGROALIMENTARE
2018-2019, VALLARDI: GIOCO DI SQUADRA TRA MIPAAFT E COMAGRI CAMERA E SENATO HA DATO SUOI RISULTATI
2018-2019, GALLINELLA: COMAGRI CAMERA PIU PRODUTTIVA DEL PASSATO. ECCO COSA ABBIAMO FATTO E COSA FAREMO. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, MERCURI: DAL GOVERNO NUOVO CI ASPETTIAMO COSE NUOVE DEDICATE A SETTORE AGROALIMENTARE. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, GIANSANTI: AGRICOLTURA DEVE ESSERE CONNESSA PER CONSENTIRE CRESCITA DEL PAESE
2018-2019, SCANAVINO: ANNO SEGNATO DAL MALTEMPO. ORA STRATEGIA NAZIONALE A TUTELA AREE RURALI
2018-2019, VERRASCINA: AGRICOLTURA NON CHIEDE AIUTI MA INVESTIMENTI PER COMPETERE SUL MERCATO
2018-2019, SERPILLO: AGROALIMENTARE IN GRADO DI RIDURRE TENSIONI MEDITERRANEO E IMMIGRAZIONE
BILANCIO 2017, CASTIGLIONE: SULLA PESCA ITALIA HA CHIUSO CON INFRAZIONI UE. TUTTO QUELLO CHE E’ STATO FATTO PER IL SETTORE
BILANCIO 2017, MARTINA: REDDITO, EXPORT E CAMBIAMENTI CLIMATICI, MA NON SOLO. PIEDI PER TERRA E TESTA AL MONDO
BILANCIO 2017, FORMIGONI: ORA SPAZIO AI GIOVANI PER DARE SPRINT A SETTORE
BILANCIO 2017, SANI: CAMERE E GOVERNO CONCENTRATE SUI TEMI AGRICOLI SENZA PRECEDENTI. ORA PAC
BILANCIO 2017, MERCURI, OGNI PRODOTTO COOPERATIVO COMPRATO DA QUI DA NOI O GDO VIENE DIRETTAMENTE DALL’AGRICOLTORE
BILANCIO 2017, GIANSANTI: INNOVAZIONE DIGITALE OPPORTUNITA PER FAR RECUPERARE GAP DI COMPETITIVITA
BILANCIO 2017, SCANAVINO: POTENZA STRAORDINARIA DEL MADE IN ITALY MA ORGANIZZAZIONE PRECARIA
BILANCIO 2017, VERRASCINA: AGGREGARE AGRICOLTURA, INDUSTRIA E GDO. NO AGLI SCONTRI INUTILI
BILANCIO 2017, SERPILLO: ITALIA PROMUOVA SE STESSA, PUNTANDO AL MEDITERRANEO
BILANCIO 2017, MINELLI: ENORMI POTENZIALITA IN TUTTA LA FILIERA, GOVERNO SI CONCENTRI SU PAC
2016-2017, MARTINA: IL BILANCIO DELL’ANNO CHE SI CHIUDE E QUELLO CHE FAREMO ORA. A PARTIRE DAL G7. REDDITO, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE
2016-2017 VICEMINISTRO OLIVERO: PASSARE DA VISIONE DIFENSIVA A VISIONE STRATEGICA. RECUPERARE MERCATO RUSSO E CONSERVARE QUELLO AMERICANO
2016-2017, FORMIGONI: OTTIMA COLLABORAZIONE TRA CAMERA E SENATO. A BREVE ANCHE LEGGE SU CONSUMO DEL SUOLO, DIETA MEDITERRANEA E AGRUMETI
2016-2017, SANI: AVVICINARE PRIMARIO A MONDO DELLA TRASFORMAZIONE. IN COMAGRI PESCA, BIOLOGICO, FORESTAZIONE E IPPICA
2016-2017, GUIDI: OCCORRE STRATEGIA ‘OFFENSIVA’ SUI MERCATI. ATTENDIAMO GOVERNO TRUMP CHE POTREBBE RIAPRIRE MERCATO CON RUSSIA
2016-2017 SCANAVINO: SARA’ L’ANNO IN CUI SI PENSERA ALLA PAC POST 2020. SFIDA DELL’AGRICOLTURA DEL FUTURO
2016-2017 VERRASCINA: SOSTENERE AGRICOLTORI, BASTA DARE CREDITO A CHI DICE DI FARNE LE VECI ATTRAVERSO LA PROPAGANDA
2016-2017, MERCURI: RISORSE SIANO DESTINATE A OPPORTUNITA DI SVILUPPO. ANCHE PER PAC POST 2020
2016-2017, SERPILLO (UCI): APRIRSI A PAESI DEL MEDITERRANEO. E RIVEDERE SISTEMA AIUTI UE
2016-2017, CASTIGLIONE: TANTI RISULTATI PER LA PESCA, DAL PESCE SPADA AL PIANO DI GESTIONE VONGOLE CHE PRENDE IL VIA NEL 2017
2016-2017, TIOZZO (FEDERCOOPESCA): MAGGIORE ATTENZIONE A SETTORE, USCIRE DA ATTEGGIAMENTO CONSERVATORE E RIPRENDERE RIFORME. L’ANNO DEL FEAMP
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, MARTINA: ABBIAMO LAVORATO TANTO E CON IMPEGNO. RIMANGONO SFIDE ENTUSIASMANTI MA SIAMO PRONTI
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, FORMIGONI: ANNO MOLTO POSITIVO, POTENZIARE RITORNO ALLA TERRA DA PARTE DEI GIOVANI
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, SANI: E’ STATO L’ANNO DELLE POLITICHE AGRICOLE. ORA RIPETERE CON PIU FORZA PER L’ANNO CHE VERRA’
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, MERCURI: TUTTO QUELLO CHE GOVERNO INVESTIRA NEL SETTORE TORNERà MOLTIPLICATO A BENEFICIO DELL’ECONOMIA DI TUTTO IL PAESE
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, GUIDI: L’ANNO CON MAGGIORE ATTENZIONE MA IN CUI SILENZIOSAMENTE SETTORE HA SOFFERTO DI PIU
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, SCANAVINO: BENE ATTENZIONE SETTORE MA PECCATO PER LATTE E ZOOTECNIA
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, VERRASCINA: NEL PROSSIMO ANNO TRADURRE SUCCESSO DI EXPO IN RICCHEZZA PER GLI AGRICOLTORI
LE INTERVISTE PER IL 2015, MAURIZIO MARTINA: SARA’ L’ANNO DELLA RIPRESA. BUONO IL BILANCIO DEL 2014
LE INTERVISTE PER IL 2015, ROBERTO FORMIGONI: SARA’ L’ANNO DELLE SFIDE
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUCA SANI: FINALMENTE POLITICHE DI SOSTEGNO CONCRETE PER IL SETTORE
LE INTERVISTE PER IL 2015, MARIO GUIDI: 2014 ANNO DA DIMENTICARE, MA SONO STATI BUTTATI DEI SEMI IMPORTANTI PER IL SETTORE
LE INTERVISTE PER IL 2015, SCANAVINO: L’ANNO PASSATO E’ STATO GRIGIO, IL 2015 SARA’ MIGLIORE
LE INTERVISTE PER IL 2105, FRANCO VERRASCINA: ANNO CHE SI CHIUDE IN CHIARO SCURO
LE INTERVISTE PER IL 2015, GIORGIO MERCURI: UN PO PIU’ DI OTTIMISMO METTENDO DA PARTE LA RASSEGNAZIONE
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUIGI SCORDAMAGLIA: GUARDO IL BICCHIERE MEZZO PIENO, MA CAMBIARE, CAMBIARE E CAMBIARE. SVOLGEREMO RUOLO ATTIVO
LE INTERVISTE PER IL 2015, ETTORE IANI’: OGNI AZIENDA VEDE IL FUTURO CON 37 EURO DA INVESTIRE
LE INTERVISTE PER IL 2015, GIAMPAOLO BUONFIGLIO: SARA’ L’ANNO DELLE RIFORME
LE INTERVISTE PER IL 2015, PAOLO TIOZZO: BILANCIO NON POSITIVO PER LA PESCA
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUIGI GIANNINI: RIDUZIONE PREZZO GASOLIO HA SALVATO IL SETTORE
L’EDITORIALE DI LUCA SANI: AFFRONTARE LA RIFORMA DEL MIPAAF RICONFIGURANDONE RUOLO E FUNZIONI
L’EDITORIALE DI ROBERTO FORMIGONI: MADE IN ITALY, STORIA ITALIANA DI SUCCESSO. ECCO LE COSE DA FARE SUBITO
L’EDITORIALE DI PAOLO DE CASTRO: PIU SINERGIA PER DARE SOLIDE PROSPETTIVE ALL’AGRICOLTURA E ALL’AGROALIMENTARE
LUIGI SCORDAMAGLIA: ORA TUTTI INSIEME PER UN DECISO CAMBIO DI PASSO
ANTONIO PIVA: BASTA BUONI PROPOSITI, ORA MENO BUROCRAZIA E PIU CREDITO
GIUSEPPE ALONZO: RICERCA SI TRADUCE IN SVILUPPO E CRESCITA ECONOMICA
FRANCO VERRASCINA: L’AGRICOLTURA TRA BILANCIO DI UN ANNO E IL FUTURO
ETTORE IANI, UNA DOMANDA AL MINISTRO: SE FARE AGRICOLTURA E’ FIGO, FARE IMPRESA NELLA PESCA E’ DA SFIGATI?
MASSIMO GARGANO: L’OLIVICOLTURA ITALIANA UN TRICICLO…A DUE RUOTE
ARTURO SEMERARI: AL CENTRO GARANZIE DI CREDITO E ASSICURAZIONI
GIAMPAOLO BUONFIGLIO: ALLARMANTE “EFFETTO SURF” DEL MIPAAF CON CUI POLITICA AGRICOLA CONTINUA A “NON ESSERE”
MARIO GUIDI: LAVORARE IN FUNZIONE DEL CONCETTO DI “NEW NORMAL”
GIORGIO MERCURI: OGNI AZIENDA SA QUALE E’ IL SUO “CHILOMETRO GIUSTO”
PFAS, VENETO. VIA LIBERA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI AL PROGETTO DI BONIFICA DELL’EX-MITENI DI TRISSINO (VI). LIMITE PER AVVIO DEI LAVORI FINE MARZO
INNOVAZIONE AGRICOLTURA, ASSESSORE ROLFI DOMANI A CONVEGNO COPAGRIA A REMEDELLO/BS
RISO, ROLFI E PROTOPAPA: PORTEREMO I RISICOLTORI ALLA COMMISSIONE EUROPEA
OCSE, ROLFI: SETTORE SEMENTIERO ECCELLENZA DELLA NOSTRA AGRICOLTURA
FIERAGRICOLA, CLIMA SABATO FOCUS SULGREEN DEAL PER UN’EUROPA A IMPATTO ZERO
SEMENTI: PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA LA RIUNIONE OCSE ORGANIZZATA DAL CREA E PATROCINATA DALLA REGIONE LOMBARDIA
AGRICOLTURA, REGIONE PIEMONTE: APPROVATI I PROGRAMMI OPERATIVI PER IL SETTORE ORTOFRUTTA
BREXIT, LA MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA DOP SARÀ TUTELATA: IL CONSORZIO REGISTRA IL MARCHIO NEL REGNO UNITO
DE BONIS: “LA DISASTROSA GESTIONE DEL PSR POTREBBE FAR PERDERE ALLA PUGLIA CENTINAIA DI MILIONI DI EURO E ALMENO DUE PUNTI DI PIL”. INTERROGAZIONE A MINISTRA BELLANOVA
MIGLIAIA DI AGRICOLTORI E 300 TRATTORI IN PIAZZA A FERRARA CONTRO LA CRISI
BERLIN FRUIT LOGISTICA 2020: IN VETRINA LA FILIERA AGROALIMENTARE PONTINA
ANTEPRIMA VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO: DAL 15 AL 17 FEBBRAIO IL GRANDE EVENTO
RIVOLTA D’ADDA/CR, DOMANI ASSESSORE ROLFI A INCONTRO SUGLI EFFETTI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO IN AGRICOLTURA
CIMICE ASIATICA: ASSESSORE PAN A FERRARA, “LEGITTIMA LA PROTESTA DEGLI AGRICOLTORI, URGE INTERVENTO DELLA UE”
FIERAGRICOLA ASSESSORE PAN INAUGURA STAND REGIONE VENETO E PRESENTA NUOVI BANDI DEL PSR
ZAIA A VERONA PER L’INAUGURAZIONE DI FIERAGRICOLA E A MANIFESTAZIONE COLDIRETTI PER DANNI CIMICE ASIATICA
VINO, ROLFI: PER OLTREPÒ IMPEGNO STRAORDINARIO. ORA TEMPO DI SCELTE
PSR,ROLFI: 8,5 MILIONI A 71 AZIENDE AGRICOLE, PROMUOVIAMO MULTIFUNZIONALITÀ
GLI AUGURI DI BUON LAVORO DI CONFAGRICOLTURA EMILIA ROMAGNA AL GOVERNATORE STEFANO BONACCINI
GIUNTA REGIONALE LOMBARDIA, GLI APPUNTAMENTI DI OGGI, LUNEDI’ 27 GENNAIO
GIUNTA REGIONALE LOMBARDIA, GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI, LUNEDI’ 27 GENNAIO
“PROTAGONISTI DELL’ORTOFRUTTA ITALIANA”: TRE AZIENDE DI CONFAGRICOLTURA PREMIATE A GENOVA
114^ FIERAGRICOLA: DATI, GREENDEAL, PSR.., GLI EVENTI ALLO STAND DEL VENETO
CASALE MONFERRATO, RIUNITA ASSEMBLEA DI ZONA DI CONFAGRICOLTURA
ASSESSORE PAN RASSICURA I VONGOLARI, LA SALVAGUARDIA DEI LITORALI NON CONFLIGGE CON SEMINA E ALLEVAMENTO MOLLUSCHI
MAIS, ASSESSORE ROLFI: PRODUZIONI IN CALO, ATTUARE VELOCEMENTE PIANO NAZIONALE
CIMICE ASIATICA ASSESSORE PAN: VIA LIBERA A VESPA SAMURAI SOLO SPOT ELETTORALE. I MINISTRI CI MOSTRINO AUTORIZZAZIONI A FIERAGRICOLA. SINORA SOLO PROMESSE
VINO, VALPOLICELLA EDUCATION PROGRAM APRE SETTIMANA ANTEPRIMA AMARONE. PER LA PRIMA VOLTA ANCHE UNA MASTER OF WINE
CIMICE ASIATICA, BELLANOVA SOLLECITA ALL’UNIONE EUROPEA L’INSERIMENTO DEL PIEMONTE NELL’ELENCO DELLE REGIONI COINVOLTE
CIMICE ASIATICA MIPAAF, BELLANOVA: RISORSE, MUTUI, CONTRASTO. ECCO LE RISPOSTE
VOJVODINA E LOMBARDIA, OBIETTIVO CRESCITA CON RICERCA E INNOVAZIONE
COPAGRI LOMBARDIA: VINO, NELL’OLTREPÒ PAVESE GRAVE DANNO D’IMMAGINE; SERVE UNA SERIA RIFLESSIONE SULL’ETICA DEL LAVORO
OPERAZIONE DIONISO. MIPAAF, BELLANOVA: “TUTELA DEI NOSTRI PRODOTTI STRATEGICA. ANCORA UNA VOLTA EMERGE LA QUALITA’ DEL NOSTRO SISTEMA DI CONTROLLO”
GIUNTA REGIONALE LOMBARDIA, GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI, MERCOLEDI’ 22 GENNAIO
A PALAZZO LOMBARDIA ‘A LA MODA VEGIA’ RACCONTA LA COMUNITA’ VALTELLINESE
AGRICOLTURA, ABATE(M5S): SU CRISI SETTORE PRESENTATO DDL SU TUTELA FILIERA E PREZZO MINIMO
AREE SVANTAGGIATE, DONATO ROSSI, CONFAGRICOLTURA: BENE TAVOLO STATI GENERALI DELLA MONTAGNA
ALIMENTARE, FAI CISL: TRATTATIVA SU CCNL OPPORTUNITA’ DI INNOVAZIONE
100ANNI CONFAGRICOLTURA, MELONI: IDENTITA E FUTURO LE GAMBE DEL PAESE. VALORE ITALIA NELLA QUALITA CHE CI DISTINGUE. MOZIONE IN PARLAMENTO. VIDEO
BREXIT, GIANSANTI (CONFAGRICOLTURA): PUNTARE SU STRETTE RELAZIONI COMMERCIALI PER SALVAGUARDARE EXPORT AGROALIMENTARE ITALIANO
PFAS, VENETO. VIA LIBERA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI AL PROGETTO DI BONIFICA DELL’EX-MITENI DI TRISSINO (VI). LIMITE PER AVVIO DEI LAVORI FINE MARZO
INNOVAZIONE AGRICOLTURA, ASSESSORE ROLFI DOMANI A CONVEGNO COPAGRIA A REMEDELLO/BS
VINO: IL RUBESCO RISERVA 2015 DI LUNGAROTTI SECONDO MIGLIOR ROSSO ITALIANO
RISO, ROLFI E PROTOPAPA: PORTEREMO I RISICOLTORI ALLA COMMISSIONE EUROPEA
OCSE, ROLFI: SETTORE SEMENTIERO ECCELLENZA DELLA NOSTRA AGRICOLTURA
100ANNI CONFAGRICOLTURA, NEW HOLLAND: VICINI AD AGRICOLTORI NELLA SOSTENIBILITA
100ANNI CONFAGRICOLTURA, ABI: COLLABORARE PER ACCEDERE A FONDI UE SU GREEN DEAL
100ANNI CONFAGRICOLTURA, ENEL: INCREMENTARE QUOTE ENERGIA RINNOVABILE
100ANNI CONFAGRICOLTURA, FEDERDISTRIBUZIONE: NELLA GDO SIAMO INDIETRO, AL 70ESIMO POSTO IN EUROPA
100ANNI CONFAGRICOLTURA, FEDERALIMENTARE: NECESSARIO RIVOLGERE MERCATI ALL’ESTERO
100ANNI DI CONFAGRICOLTURA, GIANSANTI: DEFINIRE STRATEGIA CON SPIRITO DI INCLUSIONE. NO A ESCLUSIONI. SI A MULTILATERALISMO E INFRASTRUTTURE. VIDEOINTERVISTA
INTERROGAZIONE, RAUTI FDI SENATO, SU REVISIONE CONTEGGI QUOTE LATTE
INTERROGAZIONE, DE BONIS MISTO SENATO, SU MANCATO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI SPESA PSR PUGLIA
INTERROGAZIONE, DEL SESTO M5S CAMERA, SU CENTRALE TERMOELETTRICA IN TERRITORIO D’ECCELLENZA AGRICOLA
INTERROGAZIONE, DE PETRIS LEU SENATO, SU SALVAGUARDIA BIODIVERSITÀ AGRARIA ITALIANA
INTERROGAZIONE, DEIDDA FDI CAMERA, SU SOSPENSIONE PRATICHE PAC DA PARTE DI AGEA
INTERROGAZIONE, DE PETRIS LEU SENATO, SU TTIP E SALVAGUARDIA PRINCIPIO PRECAUZIONE
INTERROGAZIONE, DE BONIS MISTO SENATO, SU SOSPENSIONE AIUTI PAC PER MANCATO PIANO D’AZIONE
100ANNI DI CONFAGRICOLTURA, CONTE: RISULTATI IMMEDIATI PER MISURE EFFICACI DI SOSTEGNO. IDENTITA E FUTURO DUE POLI DI RILANCIO PAESE. VIDEO
RISOLUZIONE, VIANELLO M5S CAMERA, SU INIZIATIVE ATTE A DIMINUIRE RIFIUTI MARINI
INTERROGAZIONE, DAMIANI FI SENATO, SU FURTI ATTREZZI AGRICOLI
100ANNI DI CONFAGRICOLTURA, AL VIA I LAVORI. GIANSANTI: SETTORE OCCUPAVA 1/3 DEGLI ITALIANI. OGGI È PARTE IMPORTANTE DEL PIL. MA MERCATI SIANO APERTI. VIDEO
MIPAAF, CAPONE CAPO SEGRETERIA TECNICA. PRENDE IL POSTO DI FEROCINO
CORONAVIRUS: MINISTRA BELLANOVA ANNULLA TUTTI GLI IMPEGNI: EMERGENZA SOTTO CONTROLLO. SEGUIAMO CON GRANDE ATTENZIONE EVENTUALI RIPERCUSSIONI SULL’AGROALIMENTARE
FIERAGRICOLA – UOVA, MORETTI (UNAITALIA): TIMBRATURA IN ALLEVAMENTO È IL FUTURO, I SEGNALI DEL MERCATO VANNO IN QUESTA DIREZIONE
MIPAAF, CIA: AUGURI A RAFFAELE BORRIELLO NUOVO CAPO DI GABINETTO
COPAGRI: MIPAAF, AUGURI DI BUON LAVORO AL NUOVO CAPO DI GABINETTO RAFFAELE BORRIELLO
FIERAGRICOLA, CLIMA SABATO FOCUS SULGREEN DEAL PER UN’EUROPA A IMPATTO ZERO
A FIERAGRICOLA C’È IL FUTURO, TRA STUDENTI E GIOVANI AGRICOLTORI. L’ABBATE: QUI LE RISPOSTE ALLE GRANDI SFIDE AGRICOLE
AGRICOLTURA: ALLEANZA COOPERATIVE AUGURA BUON LAVORO A RAFFAELE BORRIELLO
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A FIERAGRICOLA C’È IL FUTURO, TRA STUDENTI E GIOVANI AGRICOLTORI. L’ABBATE: QUI LE RISPOSTE ALLE GRANDI SFIDE AGRICOLE
BREXIT, A FIERAGRICOLA LA MECCANICA AGRICOLA RIFLETTE SUL FUTURO
LATTE, MERCATO SERENO GRAZIE A CINA, OCEANIA, FRANCIA E GERMANIA
A FIERAGRICOLA INNOVAZIONI SENZA LIMITI DI FANTASIA, PURCHÈ SOSTENIBILI
FIERAGRICOLA, L’ORTO SU MARTE E ALTRE START UP DI SETTORE CON ICE AGENZIA
FIERAGRICOLA, L’ELENCO DEI CONCORSI DAGLI ISTITUTI AGRARI ALLA RAZZA BRUNA
TUTTI I PREMI DI FIERAGRICOLA, TRA INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
CONTO ALLA ROVESCIA PER FIERAGRICOLA TUTTI I RICONOSCIMENTI IN CALENDARIO
UNAITALIA PORTA IL PREMIO AVICOLTORE DELL’ANNO A FIERAGRICOLA 2020
OBIETTIVI GREEN DEAL EUROPEO, STUDIO FIERAGRICOLA-NOMISMA: ITALIA AGRICOLA PROMOSSA SU SICUREZZA ALIMENTARE, BIO, RIDUZIONE SPRECHI E CHIMICA
UN ‘GREEN DEAL’ PER FIERAGRICOLA 2020 SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE. AL CONVEGNO INAUGURALE FOCUS SULL’AGRICOLTURA DI ITALIA E AFRICA
FIERAGRICOLA, L’ABBATE: CONIUGARE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE A QUELLA ECONOMICA. FIERA MOMENTO IMPORTANTE PER DIALOGO IMPRESE. VIDEO
AGROALIMENTARE BIO E BENESSERE NATURALE NASCE L’ALLEANZA INTERNAZIONALE DELLE FIERE B2B
DAZI, MANTOVANI (DIRETTORE GENERALE VERONAFIERE): DIPLOMAZIA SCONGIURI AGGUATO COMMERCIALE, UE DIA SEGUITO A LETTERA BELLANOVA
LE CUN DEI SUINI E DEI CONIGLI IL 30 GENNAIO 2020 A FIERAGRICOLA
FIERE, ROMA E VERONA UNITE PER LA PROMOZIONE DEL COMPARTO EQUESTRE
GRUPPO VERONAFIERE, NASCE LA SOCIETÀ SHENZHEN BAINA INTERNATIONAL EXHIBITIONS PER OPERARE SUL MERCATO CINESE E ASIATICO
VINO E SOSTENIBILITÀ. AGIVI AL WINE2WINE: SERVE DEFINIRE UNO STANDARD NAZIONALE
VINO ED EXPORT, UIV AL WINE2WINE: DIVERSIFICARE GLI SBOCCHI E PROMUOVERE L’ENOTURISMO
VINO: DECIMO RECORD CONSECUTIVO PER EXPORT ITALIA (6,36 MLD DI EURO). MA FRANCIA SUPERA I 10 MLD
WINE2WINE, LA SOSTENIBILITÀ SOCIALE È IL FOCUS DELL’EDIZIONE 2019
EX ILVA, FIERAGRICOLA: PENALIZZATI ANCHE COSTRUTTORI MEZZI AGRICOLI
FIERACAVALLI, LA COPPA DEL MONDO DI SALTO OSTACOLI A VERONAFIERE FINO AL 2022
FIERACAVALLI CRESCE ANCORA IN QUATTRO GIORNI A VERONA 168 MILA VISITATORI (+5%)
DALLA MONGOLIA A FIERACAVALLI IN SELLA, IL LUNGO VIAGGIO DI PAOLA GIACOMINI
FIERACAVALLI, GINA SCHUMACHER OMAGGIA PAPÀ MICHAEL CON UNO SHOW A TEMA F1
FIERACAVALLI, NASCE LA HORSE FRIENDLY ARENA PER GLI ADDESTRATORI CHE SUSSURRANO AI CAVALLI
FIERACAVALLI, A TU PER TU CON MICHEL ROBERT: CAVALIERI IN ERBA A LEZIONE DAL GRANDE CAMPIONE
FIERACAVALLI, IL PUROSANGUE ARABO PROTAGONISTA DI SHOW E CONCORSI AL PADIGLIONE 2
A FIERACAVALLI 750 AZIENDE ESPOSITRICI DA 25 PAESI E BUYER IN ARRIVO DA 18 NAZIONI
IL MINISTRO D’INCÀ A FIERACAVALLI: RASSEGNA STRATEGICA PER IL SETTORE EQUESTRE, UN PLAUSO ALLE INIZIATIVE NEL SOCIALE
FIERACAVALLI PROMUOVE UN TURISMO ETICO E GREEN CON “IL VIAGGIO CHE CAMBIA”
A FIERACAVALLI IL MONTEPREMI PIÙ ALTO PER LA REGINA DELLE DISCIPLINE WESTERN
PRESENTATO A FIERACAVALLI PROGETTO UNPLI VENETO CHE PRELUDE CREAZIONE “VIA SANCTI MARTINI”. ZAIA ANNUNCIA APP “VENETO SENTIERI”
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