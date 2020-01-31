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MIPAAF, CAPONE CAPO SEGRETERIA TECNICA. PRENDE IL POSTO DI FEROCINO

Posted by × Pubblicato il 31/01/2020 at 15:05
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Da quanto apprende AGRICOLAE nuovo cambio di poltrone al Mipaaf. Salvatore Capone nuovo capo segreteria tecnica del ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova. Prende il posto di Carlo Ferocino.

-RIPRODUZIONE RISERVATA-

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