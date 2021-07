Mipaaf, Centinaio incontra presidente e Dg Crea: vostro lavoro fondamentale per settore

Il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio, ha incontrato il presidente e il direttore generale del Crea, Carlo Gaudio e Stefano Vaccari, presso la sede romana del Consiglio per la ricerca e l'economia in agricoltura, principale Ente italiano di ricerca sull'agroalimentare. È stata un’occasione per parlare di tre incontri previsti in autunno e che riguarderanno il riso, i grani antichi e le tecniche del vino. Quest’ultimo si terrà in Oltrepo Pavese, mentre l’iniziativa sul riso a Vercelli e quella sui grani antichi a Fiorenzuola d’Arda in provincia di Piacenza. Inoltre, nell’ambito del Festival del Giornalismo alimentare in programma a Torino il prossimo 27 e 28 settembre, sarà presentato l’atlante “Le varietà di riso 2006-2021” donato al sottosegretario in occasione della sua visita. “Il lavoro del Crea - evidenzia il sottosegretario Centinaio - si dimostra ancora una volta fondamentale per innovare e quindi rendere più competitivo il comparto del Made in Italy agroalimentare, un contributo ancora più importante in questo momento storico in cui il paese e il settore devono affrontare le sfide del post pandemia”.

