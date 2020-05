MIPAAF: FIRMATE OGGI LE PRIME DUE CAMBIALI AGRARIE ISMEA BELLANOVA: TEMPI BREVISSIMI. GARANTIRE LIQUIDITA’ PER IL RILANCIO IMPRESE

“Garantire in tempi rapidi liquidità alle aziende agricole e della pesca è, in questo momento delicatissimo per la ripresa del Paese e il rilancio delle attività, condizione fondamentale”, ha detto la Ministra Teresa Bellanova. “La filiera alimentare in questi mesi non si è mai fermata, è vero, continuando a garantire il cibo ma questo non nasconde le enormi difficoltà di alcuni segmenti, come il florovivaismo o quelli maggiormente legati al settore ho.re.ca .

