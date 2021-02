Mipaaf, Gallinella (M5S): Grazie a L’Abbate per grande lavoro svolto. Mi auguro continuità

“Penso al Tavolo di filiera per la Canapa, alle norme di riforma dell’accesso al credito per il comparto primario, alla Commissione sperimentale nazionale per il Grano duro, ai passi in avanti fatti a sostegno delle filiere minori e delle agroenergie, al lavoro di rilancio dell’ippica italiana – prosegue Gallinella – tutte iniziative che il Sottosegretario ha portato avanti con impegno e tenacia, non senza tralasciare il prezioso supporto a livello parlamentare per il lavoro della XIII Commissione, che non ha mai fatto mancare. Sono certo – continua il Presidente della Commissione Agricoltura di Montecitorio – che la sua esperienza sarà sicuramente di supporto al nuovo Ministro Stefano Patuanelli che, proprio per questo, mi auguro possa far ripartire il Mipaaf iniziando proprio dai passi sin qui compiuti. Buon lavoro, infine – conclude il Presidente Gallinella – ai neo-Sottosegretari Francesco Battistoni e Gian Marco Centinaio, certi di una proficua collaborazione nell’esclusivo interesse del settore agricolo e della pesca italiani”.

