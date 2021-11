Mipaaf: In Conferenza Stato-Regioni misure per il settore vitivinicolo e aggiornamento del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2021

Due importanti misure per il settore vitivinicolo e la comunicazione del decreto che modifica il “Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2021. Questi i principali punti di interesse agricolo portati oggi in Conferenza Stato-Regioni. Con due provvedimenti di urgenza, è stato posticipato, dal 15 al 30 novembre 2021 , il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni di vendemmia per la Campagna vitivinicola 2021-2022 e delle domande di aiuto per l'applicazione della misura degli investimenti sempre relative alla campagna 2021/2022. Per quanto riguarda il “Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2021”, è stato presentato alle Regioni il decreto ministeriale che va a modificare il testo del 2020, sulla base delle variazioni al Programma di sviluppo rurale nazionale. In particolare nel caso dei fondi di mutualizzazione viene ridotta la soglia di compensazione dal 30% al 20%, consentita dal Regolamento UE 2220/2020, e viene ampliato al settore bieticolo saccarifero la possibilità di istituire i fondi ISTs settoriali. È stato inoltre aggiornato l’elenco dei prodotti assicurabili o assoggettabili a copertura mutualistica per i quali possono essere approvati appositi Standard Value, relativi alle produzioni vegetali per il 2021.

