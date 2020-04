Le risposte già messe in campo dal Ministero delle Politiche agricole sulle questioni emerse nell’ultimo incontro con le Regioni; le Misure per agricoltura, agroalimentare, pesca, nel Decreto Cura Italia; il lavoro in atto per fronteggiare emergenza alimentare, carenza dei lavoratori stagionali, contrasto alle pratiche sleali; gli interventi per le filiere; il negoziato in atto con l’Europa e gli anticipi Pac al 70 per cento, per un valore complessivo di circa 1miliardo e mezzo, già resi possibili nel Decreto Cura Italia.





Sono i temi affrontati oggi dalla Ministra Teresa Bellanova nell’incontro in videoconferenza con gli Assessori regionali all’agricoltura, ed è la strategia a tutto tondo che Bellanova ha voluto indicare perché segnerà anche i provvedimenti successivi del Governo.





Non sono mancate inoltre, nell’incontro odierno, importanti anticipazioni.





In tema di florovivaismo, la Ministra Bellanova, dopo aver sottolineato il lavoro congiunto con il Ministero dello Sviluppo economico per garantire la vendita al dettaglio, ha anticipato la circolare che il Ministero dell’Interno sta inviando ai Prefetti per rafforzare lo spirito dell’interpretazione autentica già presente nelle faq del Governo, e il lavoro in atto perché nel “Decreto Cura Italia bis sia presente un fondo dedicato con una dotazione importante per l’indennizzo dei danni subiti”. “Potrebbe essere opportuno”, ha proposto la Ministra, “anche l’avvio di una stima regionale dei danni effettivi”.





Sul versante suinicolo, nel mentre è già stato fissata domani la riunione tecnica del Tavolo suinicolo, Bellanova ha confermato: “È allo studio degli uffici un intervento sui prosciutti e una valutazione su un incremento della compensazione IVA”.





Quanto all’emergenza lavoro stagionale, “si sta lavorando”, ha confermato la Ministra Bellanova, “per semplificare la vita delle imprese. Nel Dl Cura Italia è prevista la modifica sulla visita medica per i lavoratori stagionali non più per singoli contratti ma annuale. Il che significa semplificare la vita dei lavoratori e quella delle imprese senza indebolire le garanzie per i lavoratori. Per agevolare il reperimento della manodopera, stiamo pensando a una lista di iscrizione virtuale per chiunque voglia proporsi sul lavoro agricolo. Potrebbe essere gestita da noi e condivisa con il Ministero del Lavoro, le Regioni, i Centri per l’impiego, le organizzazioni agricole con i CAA. E’ in atto un lavoro congiunto con la Ministra Lamorgese, che ha portato alla proroga dei permessi di soggiorno e ho reiterato la richiesta di incontro alla Ministra del Lavoro. Come sapete”, ha ricordato Bellanova, “è stato avviato un confronto importante con l’Ambasciatore rumeno in Italia Bologan. La nostra parola d’ordine è: intanto lavorare per reperire la manodopera. Sulla base dell’anagrafica che avremo faremo in modo di ragionare sullo strumento ottimale per impedire che i racconti restino nei campi”.

“Per il settore vitivinicolo, stiamo valutando un intervento per la distillazione volontaria. La priorità è utilizzare i fondi OCM, chiedendo l’attivazione della misura distillazione di crisi a livello UE. Prima però occorre verificare quante risorse dell’OCM non saranno spese entro il 15 ottobre 2020. Per questa ragione, domani abbiamo già fissato una riunione tecnica per fare il punto”. Così la Ministra Teresa Bellanova nel corso dell’incontro in video conferenza con gli Assessori regionali conclusosi pochi minuti fa. “Nel caso l’intervento non dovesse essere sufficiente”, ha proseguito Bellanova, proporremo nel DL una misura specifica integrativa”. EMERGENZA ALIMENTARE MIPAAF, BELLANOVA: GARANTIRE L’ACCESSO AL CIBO A INDIGENTI. DECRETO PER I 50 MLN GiÀ IN REGISTRAZIONE CORTE DEI CONTI “Per noi la priorità è chiara: garantire l’accesso al cibo alle persone indigenti. E’ un’emergenza a cui dobbiamo assolutamente fare fronte perché l’aumento delle richieste da parte delle famiglie non può lasciarci assolutamente indifferenti. Non abbiamo perso tempo, dopo aver previsto nel Decreto Cura Italia i 50milioni per il Fondo Indigente e aver condiviso con il Tavolo di lavoro la ripartizione delle risorse destinate alla tipologia dei prodotti in piena sintonia con gli enti caritativi. Il decreto è in registrazione alla Corte dei Conti e prevede solo prodotti totalmente italiani”. Così la Ministra Teresa Bellanova nel corso dell’incontro odierno svoltosi in videoconferenza con gli Assessori regionali all’Agricoltura. “Quanto al metodo”, ha precisato la Ministra, “nel dialogo con il Tavolo e gli enti interessati si è tenuto conto dello storico degli acquisti, delle scorte, dei fabbisogni e se possibile anche della territorialità dei prodotti che vengono distribuiti per aree geografiche. Nel frattempo”, ha ricordato la Ministra, “è già in pubblicazione in il decreto da 6 milioni di euro per garantire il latte agli indigenti ed è altrettanto imminente la pubblicazione del bando per l’acquisto”.

