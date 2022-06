MiPAAF, Patuanelli: “In Gazzetta decreto Agrisolare da 1,5 miliardi”

"Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Agrisolare possiamo finalmente iniziare a lavorare per sostenere gli investimenti per la realizzazione degli impianti fotovoltaici sulle coperture delle stalle e dei capannoni delle aziende agricole, che in questo particolare momento che stiamo affrontando, possono contribuire a ridurre i costi e favorire l’implementazione delle energie rinnovabili per filiere sempre più competitive e al passo con i tempi. 1,5 miliardi di euro a valere sui fondi del PNRR a disposizione dei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. Una misura importantissima che consente alle aziende di contribuire alla transizione verde e di aumentare la sostenibilità, la resilienza e l’efficienza energetica del settore. Un importante passo è stato fatto. Ora continuiamo a lavorare in Europa per superare l’elemento dell’autoconsumo e consentire alle aziende di aumentare la propria capacità produttiva da fonte rinnovabile". Cosi il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli.

Qui il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale: https://www.gazzettaufficiale. it/atto/serie_generale/caricaD ettaglioAtto/originario?atto.d ataPubblicazioneGazzetta=2022- 06-28&atto.codiceRedazionale= 22A03720&elenco30giorni=true