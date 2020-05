MIPAAF-PLASMON: NASCE MARCHIO DI RICONOSCIBILITÀ PER LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DESTINATI ALL’INFANZIA

“Oggi ci troviamo di fronte ad appuntamento molto importante che è la presentazione del Marchio di riconoscibilità a tutela della sicurezza degli alimenti italiani per l’infanzia. Il Marchio, previsto nell'ambito del Protocollo d'Intesa già sottoscritto da Mipaaf e Plasmon, intende valorizzare e promuovere la corretta alimentazione e l'adozione della dieta mediterranea nei primi 1000 giorni di vita delle bambine e dei bambini; oltre a diffondere le buone pratiche di filiera che valorizzino la distintività del made in Italy sul mercato nazionale ed estero” dichiara nel corso della web conference il ministro Teresa Bellanova.

“La priorità assoluta è quella di valorizzare la sicurezza dei prodotti alimentari per l’infanzia e rafforzare le filiere del Made in Italy e promuovere la corretta alimentazione.

L’adozione della dieta mediterranea fin dai primi giorni la considero una scelta fondamentale e di valore. Sottolineamo poi l’impegno di Plasmon nei prossimi cinque anni di aumentare l’acquisto di prodotti alimentari nazionali, portando da 16mila a 25mila tonnellate per anno l’approvvigionamento di materie prime totalmente italiane. Sono interessati comparti importanti come quelli di carne, frutta, verdura, latte, cereali, pesce e olio” prosegue.

“Si tratta di un impegno non scontato ma che può essere da stimolo per tutto il settore, assicurare prodotti sani, sicuri e di origine italiana è un valore aggiunto ed in questa direzione si muove anche il marchio di riconoscibilità. Garantiremo qualità e tracciabilità della filiera agroalimentare italiana, valorizzando anche l’export del Made in Italy. Si tratta di un marchio privato e facoltativo. Col governo ci siamo impegnati a rendere più forte e trasparente i rapporti di filiera, dal campo alla tavola” sottolinea il ministro.

“L’emergenza covid ci ha messo davanti all’aumento delle richieste di aiuto delle famiglie, sono aumentate le famiglie in stato di disagio e povertà. Abbiamo stanziato 2 milioni di euro per omogeneizzati col fondo indigenti e altri acquisti sono stati effettuati col fondo Fead per latte, biscotti e alimenti per l’infanzia. Si tratta di un impegno che dobbiamo rafforzare tramite la solidità della filiera e con risorse da destinare attraverso il fondo indigenti per l’acquisto di prodotti di qualità e totalmente Made in Italy da destinare alle famiglie in difficoltà” dichiara.

“Stiamo facendo una grande campagna per valorizzare l’agricoltura sociale e contrastare il caporalato, ed il protocollo è un passo in avanti verso la valorizzazione dei prodotti fatti in Italia, passando per tutti gli anelli della filiera: produzione, materie prime, trasformazione ed educazione alimentare” conclude il ministro Bellanova.

