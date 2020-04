MIPAAF, PUBBLICATI I REPORT CANTINA ITALIA E FRANTOIO ITALIA STRUMENTO FONDAMENTALE PER PREVENIRE PRATICHE SLEALI E SPECULAZIONI

I dati aggiornati al 31 marzo, per quanto riguarda il settore vino e mosti, registrano una quantità di prodotti in giacenza leggermente inferiore rispetto alla stessa data dello scorso anno. Nel dettaglio, oltre il 57% del vino in Italia è fisicamente detenuto nelle regioni del Nord. In Veneto è presente quasi il doppio del vino di Puglia e Sicilia messe assieme. I vini da tavola costituiscono circa il 20% del totale (11,2 milioni di elettroliti). Nonostante il gran numero di DO presenti (526), 10 denominazioni costituiscono il 40,8% del totale dei vini a DO presenti; le prime 20 denominazioni rappresentano oltre la metà del totale delle DO (57,0%). L’ICQRF stima che la banca dati contenga almeno il 95% del vino e dei mosti detenuti in Italia.

