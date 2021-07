Mipaaf, Wojciechowski: Agricoltura italiana modello di successo. Piccole imprese, ma estremamente produttive. Video

“Il successo dell’agricoltura italiana dimostra che le piccole aziende agricole possono essere esattamente efficaci e produttive. Sappiamo che le dimensioni medie di una azienda agricola italiana sono sugli 11 ettari, ma se facciamo un raffronto con un ex stato membro come il Regno Unito emerge qualcosa di interessante. In Uk la superficie media di un’azienda agricola è attorno i 90 ettari, in Italia appunto di 11. Ma per quanto riguarda la produttività i dati ci dicono che nel Regno Unito un ettaro vale 2.000 euro, mentre in Italia siamo a circa 6.000 euro ad ettaro.

Questo dimostra che le piccola aziende di famiglia possono essere anche estremamente produttive e rappresentare un importante garanzia di sicurezza alimentare”.

Così il Commissario Agricoltura UE, Janusz Wojciechowski, nel corso dell’incontro al Mipaaf col ministro Stefano Patuanelli.

“La riforma Pac va inquadrata nell’ambito della strategia Farm to Fork e del green deal, per assicurare adeguato sostegno a tutte le attività di produzione agroalimentare. In questo modo potremo assicurare che sia un meccanismo produttivo in grado di rispettare l’ambiente, il clima e il benessere animale. Questo è un bene anche per le piccole aziende agricole e gli agricoltori italiani che rappresentano un elemento fondamentale del sistema alimentare e agricolo a livello europeo” prosegue.

“Vorrei esprimere la mia solidarietà agli agricoltori sardi gravemente colpiti dagli incendi di questi giorni, ma anche in altri paesi come Belgio e Germania abbiamo visto gravissime alluvioni. L’Ue e la Commissione sono pronte ad adoperare tutti gli strumenti per assicurare il sostegno necessario a tutti coloro che sono stati colpiti da queste calamità.

Ribadisco che tutti gli strumenti a disposizione della Commissione verranno utilizzati, a partire dal secondo pilastro della Pac, così da dare forme di sostegno e ristoro a tutti coloro che hanno subito danni da disastri naturali. Daremo all’Italia tutto il sostegno necessario” sottolinea.

“La condizionalità sociale è un aspetto fondamentale e lo abbiamo evidenziato nel corso dei colloqui e del negoziato ed è prevista nel regolamento che disciplina i Piani strategici. Ovviamente sappiamo che non abbiamo la versione definitiva dei testi di legge ma il concetto di condizionalità sociale è stato incluso nel processo di riforma. Per cui per poter accedere a forme di sostegno sarà fondamentale rispettare i criteri che riguardano non solo l’ambiente ma anche gli standard qualitativi sul lavoro nelle aziende.

Sui meccanismi di controllo, l’attività ispettiva sarà demandata agli organismi competenti a livello nazionale in materia di lavoro.”