Mitilicoltura, Bruxelles risponde a D’Amato (Greens): Puglia usi fondi Ue per sostenere settore, tracciabilità prodotti ittici essenziale

La Regione Puglia utilizzi i fondi Ue per sostenere la mitilicoltura tarantina. È quanto scrive la Commissione europea rispondendo a una interrogazione dell’eurodeputata dei Greens Rosa D’Amato. “Ho chiesto a Bruxelles di indicare chiaramente quali misure l'Italia può destinare al comparto della mitilicoltura a Taranto e ai suoi mitilicoltori, in relazione alla situazione delle mancate bonifiche del Mar Piccolo e dell’aumento record dei canoni di concessione”, dice D’Amato. “La risposta della Commissione – prosegue l’europarlamentare - è chiara: il nuovo Feampa è lo strumento chiave per promuovere la sostenibilità dell’acquacoltura pugliese. Bruxelles ricorda anche i 22 milioni di euro stanziati con la vecchia programmazione per questo comparto. Quante risorse sono andate o stanno andando ai mitilicoltori di Taranto?”.

Nell’interrogazione, D’Amato ha chiesto anche un parere sui punti di sbarco e di approdo finalizzati alla tracciabilità dei prodotti ittici e previsti dal piano delle coste della Regione. “Oltre a essere un pilastro fondamentale delle norme della politica comune della pesca (PCP) – scrive la Commissione europea - un solido sistema di tracciabilità è essenziale anche per conseguire gli obiettivi della strategia ‘Dal produttore al consumatore’, compresa la lotta contro le frodi alimentari”. Spetta agli Stati membri, continua Bruxelles, “garantire la piena attuazione delle pertinenti norme della PCP in materia di tracciabilità, mettendo in atto tutte le misure per un controllo efficace riguardante, tra l'altro, gli organismi acquatici provenienti da attività di acquacoltura o i prodotti derivati”.