Mobilitazione dei lavoratori agricoli, dal 31 marzo presidio a Roma

I segretari generali di Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil, hanno presentato oggi in conferenza stampa la mobilitazione dei lavatori agricoli che partirà già domani a Roma. Onofrio Rota, Giovanni Mininni e Stefano Mantegazza hanno annunciato una piattaforma di richieste ma, se la politica non dovesse dare risposte al presidio di piazza Vidoni, la mobilitazione si allargherà dal 10 aprile davanti tutte le prefetture italiane.

Mobilitazione lavoratori agricoli, Rota (Fai Cisl): “Decreto Sostegni beffa per i lavoratori agricoli”

“Abbiamo vissuto come una beffa l’ultimo decreto sostegni, che ha escluso i lavoratori del settore agricolo. Come abbiamo più volte ribadito, anche al ministro Patuanelli, questi lavoratori sono stati considerati di serie B. Abbiamo goduto solo di due misure di 600 e 500 euro, senza avere più indennità per il 2020 e il 2021. Altri settori hanno ricevuto rispettivamente 4mila e 2600 euro, una beffa per chi ha garantito cibo sulle tavole degli italiani. Il governo la limitato la compatibilità del bonus con il reddito di emergenza, che non è richiedibile da chi ha preso indennità nel 2020”. Così Onofrio Rota, segretario generale Fai Cisl, sulla mobilitazione dei lavoratori agricoli.

“Ci sono così tante questioni aperte. Abbiamo chiesto un’audizione alla Camera per portare le nostre ragioni – continua Rota -. Abbiamo sofferto nel settore agrituristico, che ha pagato le restrizioni, insieme alle attività vicine, come il florovivaismo. Xilella, gelate o cimici asiatiche hanno causato una riduzione del lavoro e per questo abbiamo chiesto di poter conteggiare comunque le giornate perse. Abbiamo inoltre chiesto che venga riconosciuto anche lo strumento della cassa integrazione per il settore pesca. Con il ministro Orlando abbiamo discusso di come cerchiamo di contrastare le sacche di grigio, come il caporalato. Sono tre le questioni finali da aggiungere: i contributi alle aziende agricole nei piani di sviluppo rurale devono essere condizionati dalla regolarità dei contratti. C’è inoltre il tema del voucher: ci siamo espressi negativamente alla sua introduzione. Infine ci troviamo nella fase dei rinnovi dei contratti provinciali del lavoro. Per ora siamo indietro, con solo una decina approvati e attendevamo dalle controparti delle risposte più puntali”.

Mobilitazione lavoratori agricoli, Mininni (Flai Cgil): “Rinnovare i contratti provinciali scaduti”

“Con oggi lanciamo un grido contro l’ingiustizia che interessa quasi un milione di lavoratori, completamente dimenticati dal Decreto Sostegno”. Nei mesi passati abbiamo chiesto emendamenti, ma stufi da questa situazione, stavolta abbiamo proclamato questa manifestazione, da domani, a sostegno dell’iter parlamentare. I lavoratori agricoli sono stati ricordati solo dal Conte II, nella prima fase, poi più nulla. Agriturismo e florovivaismo sono stati ignorati, non ci sono bonus, ad esempio. Non vogliamo contrapporre i lavoratori, ma il governo non riconosce che ci sono attività legate al turismo anche nell’agricoltura. Lavoratori e lavoratrici fragili non vedranno riconosciuti la propria disoccupazione agricola e per questo vogliamo che vengano approvate le giornate non lavorate nel 2020, come per il 2019. A fronte di questa situazione sentiamo tornare in auge la questione dei voucher. Non vogliamo questa semplificazione: non siamo contrari, ma vogliamo che venga mantenuta l’attuale normativa, quindi essere tracciati. Infine c’è la questione dei contratti provinciali scaduti, che coinvolge oltre un milione di lavoratori. Pantuanelli ci ha garantito che interverrà in Europa per garantire gli aiuti comunitari della PAC solo alle imprese e aziende che rispettano le regole”. Così Giovanni Mininni, segretario generale Flai Cgil, sulla mobilitazione dei lavoratori agricoli.

Mobilitazione lavoratori agricoli, Mantegazza (Uila Uil): “Ci sono le condizioni per uno sciopero generale”

“Ci sono le condizioni per uno sciopero generale. Siamo persone responsabili e quello che mandiamo domani a governo e parlamento è un primo segnale. Replicheremo il 10 di aprile di fronte a tutte le prefetture, dopo di che la nostra azione si intensificherà. Il decreto sostegni rischia di cambiare nome e di chiamarsi “sostegno all’iniquità”, Dispiace che non si trovino nel testo testimonianze di quanto il Presidente del Consiglio ha più volte detto, ovverosia un intervento per aiutare le famiglie più povere, i giovani, le donne i disoccupati. In questo ventaglio i braccianti non ci sono ed invece sono i primi destinatari. Le partite iva hanno ricevuto un minimo di 1000 euro. Attenzione, non vogliamo una guerra tra poveri, ma la disparità è evidente. Vogliamo una norma che faccia giustizia, serve la certezza dell’inclusione e qui va inserita la questione del reddito di emergenza. Il governo ha quintuplicato lo sforzo, ma sembra che non ci saranno i braccianti, “colpevoli” di aver usufruito di bonus precedenti. Questo significa non avere accesso oggi a 1200 euro per aver recuperato 400 euro nel 2020. A noi, inoltre, ci risulta che nel 2020 si siano perse milioni di giornate di lavoro e per questo serve un intervento per eliminare questa ulteriore iniquità: chi è stato danneggiato può accedere all’indennità assistenziali e previdenziali, come nel 2019. Infine la questione del rinnovo dei contratti. Questi sono scaduti il 31 dicembre 2019, quindi ci troviamo di fronte a più di un anno di vuoto contrattuale. Il sistema duale provinciale-nazionale, che dura dal 1995, va implementato, perché serve chiarezza”. Così Stefano Mantegazza, segretario Uila Uil sulla mobilitazione dei lavoratori agricoli.