Motoaratura, CAI Agromec: i giovani di Apima Verona e Coldiretti in gara a Bovolone (VR)

Saranno più di trenta i giovani che sabato 11 febbraio alla Fiera di San Biagio di Bovolone (VR) daranno vita a una vera e propria kermesse con trattori e aratri nell’ambito dell’iniziativa “Zolle e zavorre” mettendo in mostra muscoli e tecnologia per vincere la gara di motoaratura.

Ad aprire i lavori della mattinata il pluricampione italiano Gianni Ciregia di Massa Carrara, che presenterà ai concorrenti regolamento e modalità operative: poi, in qualità di giudice di gara, dovrà valutare le prove e stilare la classifica per la proclamazione del vincitore.

Giornata di festa ma anche di confronto tra le future generazioni di imprenditori agricoli e agromeccanici, chiamati a gestire l’agricoltura del domani tra nuovi regolamenti comunitari, cambiamenti climatici e fabbisogno alimentare.

«È un appuntamento importante sia per le tecnologie messe in campo sia per mostrare al grande pubblico l’impegno dei nostri giovani imprenditori – sottolinea il presidente di Apima Verona e di CAI Agromec Gianni Dalla Bernardina – oltre che per rinsaldare la collaborazione tra le due più importanti confederazioni di rappresentanza degli agricoltori e degli agromeccanici».

«Abbiamo coinvolto tantissimi attori che con entusiasmo hanno aderito alla manifestazione – aggiunge il direttore di Apima Verona Stefano Andreani – dimostrando che facendo sistema si possono dare risposte chiare e forti a un settore agricolo sempre a disposizione della società civile».