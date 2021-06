Movimento Turismo Vino, confermato alla presidenza Nicola D’Auria. Altri tre anni di mandato con una nuova squadra per il consiglio

“Ho voluto fortemente una discesa in campo di forze nuove nel Direttivo, – prosegue D’Auria - ringraziando ancora chi mi ha affiancato con grande professionalità nel triennio concluso, per dare maggiore forza propulsiva al Movimento e un nuovo entusiasmo. Siamo pronti a vivere un nuovo Rinascimento nell’ospitalità del vino, nel solco di quanto fatto dai miei predecessori tra i quali voglio ricordare Donatella Cinelli Colombini che resta una figura di riferimento per chi opera nel settore”.Accanto alla riconferma alla vice presidenza del pugliese Sebastiano de Corato infatti, si inseriscono nuovi nomi come i consiglieri Valentina Togn , Presidente del MTV Trentino AA,, Maria Paola Sorrentino, Presidente del MTV Campania, Stefania Busà , Presidente del MTV Sicilia e Roberta Lilliu , Presidente MTV Sardegna, con Filippo Antonelli , Presidente del MTV Umbria.“Gli obiettivi – conclude D’Auria – sono a portata di mano e sono certo che con questa squadra, che dall’estremo nord giunge alle nostre isole principali, riusciremo a riconfigurare il Movimento come un unico organismo dinamico. Pur nelle diversità e caratteristiche proprie di ciascuna regione esistono infatti necessità comuni che il direttivo porterà avanti: dal rafforzamento dell’immagine di MTV, anche attraverso il potenziamento dei canali di comunicazione a nostra disposizione, alle azioni di marketing finalizzate all’incoming internazionale. Dallo sviluppo dei rapporti istituzionali e al rafforzamento e ampliamento delle partnership fino alla formazione in ambito di marketing dell’accoglienza in Cantina e in ambito di attività fiscali e amministrative connesse al settore del Turismo enogastronomico”.

