Mozione, Bossi Lega Senato, su revisione tabella specie ittiche e immissione specie non autoctone

Atto Senato

Mozione 1-00433

presentata da

SIMONE BOSSI

martedì 2 novembre 2021, seduta n.373

BOSSI Simone, BERGESIO, AUGUSSORI, CAMPARI, BRIZIARELLI, RIPAMONTI, BRUZZONE, PELLEGRINI Emanuele - Il Senato,

premesso che:

l'originario art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 vietava l'immissione di fauna ittica alloctona; attualmente tale divieto è stato rimosso in forza della modifica intervenuta con il decreto del Presidente della Repubblica n. 102 del 2019, "Regolamento recante ulteriori modifiche dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

il nuovo iter procedurale stabilisce che Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti di gestione delle aree protette nazionali possano richiedere al Ministero della transizione ecologica l'autorizzazione per l'immissione in natura delle specie e delle popolazioni non autoctone; tale richiesta deve essere corredata da uno studio del rischio;

tuttavia, per effetto del decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020, e soprattutto del correlativo allegato 3 "Contenuti dello studio del rischio per l'immissione di specie o popolazioni non autoctone per motivazioni diverse dal controllo biologico", i criteri per l'ottenimento dell'autorizzazione risultano eccessivamente complessi, finanche ostativi;

l'attuazione del nuovo dispositivo normativo e l'adozione della tabella delle specie ittiche autoctone, diramata dal Ministero sotto forma di allegato a una mera nota esplicativa, ha comportato l'interruzione delle immissioni di "specie non autoctone", fermando di fatto l'intero sistema della pesca nazionale; un esempio concreto riguarda l'immissione del coregone lavarello (Coregonus lavaretus) e della trota fario (Salmo trutta), che avviene in modo capillare da oltre un secolo;

in tal modo, sono pregiudicati la pesca, ricreativa e professionale, in acque interne, gli allevamenti, la troticoltura e i laghi di pesca sportiva con ricadute negative per l'economia e per tutto l'indotto, con evidenza particolare nelle aree interne vocate al turismo alieutico;

tali effetti evidenziano un palese conflitto tra l'articolo 12 e l'articolo 1 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, in forza del quale le procedure disciplinate dal regolamento devono tenere conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali;

la tabella delle specie ittiche, come proposta dal Ministero, è altresì fondata su criteri scientifici e storici discutibili; infatti l'attività capillare di immissione e ripopolamento con le specie ittiche, oggi messe al bando in quanto classificate "alloctone", in particolare la trota fario e il coregone, è praticata a livello nazionale fin dal 1888 con la fondazione della regia stazione di piscicoltura di Brescia e poi di quella di Roma del 1895, al fine di offrire una fonte diffusa e accessibile di proteine animali alle popolazioni montane e rurali. Tale pratica ha portato ad introdurre salmonidi persino in corsi d'acqua dove essi non erano mai stati presenti, dando vita a popolazioni "selvatiche" che nel tempo hanno generato vari livelli di introgressione tra popolazioni domestiche e selvatiche e numerose linee genetiche e fenotipiche di salmonidi;

inoltre, già nel 1989 Barbat-Leterrier et al. hanno evidenziato un'introgressione tra ceppi domestici introdotti di trota fario e popolazioni native di salmonidi compresa tra lo 0 e il 40 per cento in campioni prelevati da alcuni fiumi del Mediterraneo occidentale. Gli approcci tassonomici più moderni superano, infatti, il concetto di specie e sottospecie per quanto concerne i salmonidi per focalizzare l'attenzione sul ruolo centrale delle singole popolazioni e delle entità evolutive che le caratterizzano. Questo ha suggerito l'utilizzo del termine unità evolutiva significativa (ESU), ovvero di una o più popolazioni parzialmente differenziate dal punto di vista genetico a seguito di una separazione evolutiva significativa, ma ancora non giunta alla differenziazione a livello di specie. D'altro canto, la trota fario è tuttora normativamente (grazie al suo inserimento in leggi e regolamenti) considerata autoctona in quasi tutte le acque italiane e la nota ministeriale non appare il più adeguato strumento per imporre alle Regioni l'adozione di provvedimenti correttivi;

oggi, il 95 per cento delle popolazioni salmonicole presenti nelle acque interne nazionali è costituito da Salmo trutta (trota fario di ceppo atlantico), meno del 5 per cento delle popolazioni di "fario" è costituito da Salmo ghigii (trota fario di ceppo mediterraneo). Pertanto, considerate le caratteristiche geomorfologiche dei corsi d'acqua italiani, la loro estensione e la portata idrica, si ritiene verosimile supporre che le popolazioni di salmonidi alloctoni siano nella maggior parte dei casi ineradicabili, se non ricorrendo a metodi cruenti che causerebbero danni anche alla restante parte dell'ecosistema;

la corretta gestione delle popolazioni di Salmo trutta potrebbe consentire la convivenza tra le esigenze di assicurare alle limitate e circoscritte popolazioni relitte di Salmo ghigii (o Salmo cetti) il massimo della protezione necessaria a garantire la continuità dell'unità evolutiva significativa evitando di esporle alla pressione piscatoria di massa, che potrà continuare ad essere indirizzata verso spazi che presentano popolamenti già geneticamente alterati da molti decenni di interventi antropici, e comporterebbe sicuramente un maggiore contemperamento tra le esigenze di tutela ambientale e le ragioni di carattere economico, sociale e culturale che, al momento, non sembrano essere state adeguatamente considerate e tutelate pur trovando dimora nella medesima normativa;

inoltre, la circolare del Ministero della transizione ecologica prot. n. 55247/2021 che riporta la tabella delle specie ittiche autoctone di interesse alieutico, come indicato dallo stesso proponente della presente mozione, costituisce "un utile strumento di riferimento nei processi decisionali", rispetto al quale non può pertanto attribuirsi alcun valore giuridico, non potendo una circolare o i relativi allegati apportare alcuna innovazione all'ordinamento giuridico positivo

impegna il Governo a:

1) a sollecitare la revisione della tabella delle specie ittiche proposta dal Ministero, onde superare le incertezze causate dalla circolare n. 55247/2021, decretando la para-autoctonia delle specie coregone (Coregonus lavaretus) e trota fario (Salmo trutta), come già stabilito per le specie carpa (Cyprinus carpio) e persico reale (Perca fluviatilis), specie ittiche che non sono peraltro ricomprese nella lista delle specie aliene invasive di cui al regolamento (UE) n. 1143/2014;

2) a ridefinire i contenuti dell'allegato 3 del decreto direttoriale 2 aprile 2020 "Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone", al fine di rendere i criteri per l'ottenimento dell'autorizzazione più attuabili e per armonizzarli con le carte ittiche e i piani ittici definiti dalle Regioni, quali strumenti per la gestione delle patrimonio ittico e della pesca regionale.

(1-00433)